https://ria.ru/20220928/matkapital-1820191444.html
В России проиндексируют размер материнского капитала
В России проиндексируют размер материнского капитала - РИА Новости, 28.09.2022
В России проиндексируют размер материнского капитала
В России в феврале следующего года проиндексируют материнский капитал, сообщила пресс-служба Минтруда. РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T20:35
2022-09-28T20:35
2022-09-28T21:14
общество
россия
материнский капитал
антон котяков
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. В России в феврале следующего года проиндексируют материнский капитал, сообщила пресс-служба Минтруда.Уточняется, что индексация пройдет по уровню фактической инфляции. Увеличение маткапитала заложено в бюджете Социального фонда.Размер выплат на первого ребенка составит 589,5 тысячи рублей. Это на 65 тысяч больше, чем в нынешнем году. Маткапитал на второго ребенка вырастет на 85,9 тысячи рублей — до 779 тысяч.Если семья уже оформляла выплаты на первого ребенка, то их размер на второго составит 189,5 тысячи рублей. Это на 20,9 тысячи больше, чем в 2022 году, уточнили в пресс-службе.Предоставление материнского капитала предусмотрено национальным проектом "Демография". Выплата проиндексирована с 1 февраля, сегодня ее размер на первого ребенка составляет 524,5 тысячи рублей, на второго — 693,1 тысячи. Деньги по этой программе можно потратить на улучшение жилищных условий, образование ребенка, оплату социальной реабилитации для детей с инвалидностью. Также их можно направить в накопительную часть пенсии матери или на ежемесячные выплаты на второго ребенка до трех лет.
https://ria.ru/20220920/matkapital-1818146734.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, материнский капитал, антон котяков, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
Общество, Россия, Материнский капитал, Антон Котяков, Министерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)
20:35 28.09.2022 (обновлено: 21:14 28.09.2022)
В России проиндексируют размер материнского капитала
Минтруд: маткапитал на второго ребенка в 2023 году проиндексируют до 780 тысяч рублей
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости.
В России в феврале следующего года проиндексируют материнский капитал, сообщила
пресс-служба Минтруда.
Уточняется, что индексация пройдет по уровню фактической инфляции. Увеличение маткапитала заложено в бюджете Социального фонда.
"Такая индексация будет произведена с 1 февраля 2023 года. <...> Всего в 2023 году на выплату материнского капитала планируется направить более 550 миллиардов рублей", — сказал министр труда и социальной защиты Антон Котяков.
Размер выплат на первого ребенка составит 589,5 тысячи рублей. Это на 65 тысяч больше, чем в нынешнем году. Маткапитал на второго ребенка вырастет на 85,9 тысячи рублей — до 779 тысяч.
Если семья уже оформляла выплаты на первого ребенка, то их размер на второго составит 189,5 тысячи рублей. Это на 20,9 тысячи больше, чем в 2022 году, уточнили в пресс-службе.
Предоставление материнского капитала предусмотрено национальным проектом "Демография". Выплата проиндексирована с 1 февраля, сегодня ее размер на первого ребенка составляет 524,5 тысячи рублей, на второго — 693,1 тысячи. Деньги по этой программе можно потратить на улучшение жилищных условий, образование ребенка, оплату социальной реабилитации для детей с инвалидностью. Также их можно направить в накопительную часть пенсии матери или на ежемесячные выплаты на второго ребенка до трех лет.