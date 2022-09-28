https://ria.ru/20220928/matkapital-1820191444.html

В России проиндексируют размер материнского капитала

В России проиндексируют размер материнского капитала - РИА Новости, 28.09.2022

В России проиндексируют размер материнского капитала

В России в феврале следующего года проиндексируют материнский капитал, сообщила пресс-служба Минтруда. РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T20:35

2022-09-28T20:35

2022-09-28T21:14

общество

россия

материнский капитал

антон котяков

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. В России в феврале следующего года проиндексируют материнский капитал, сообщила пресс-служба Минтруда.Уточняется, что индексация пройдет по уровню фактической инфляции. Увеличение маткапитала заложено в бюджете Социального фонда.Размер выплат на первого ребенка составит 589,5 тысячи рублей. Это на 65 тысяч больше, чем в нынешнем году. Маткапитал на второго ребенка вырастет на 85,9 тысячи рублей — до 779 тысяч.Если семья уже оформляла выплаты на первого ребенка, то их размер на второго составит 189,5 тысячи рублей. Это на 20,9 тысячи больше, чем в 2022 году, уточнили в пресс-службе.Предоставление материнского капитала предусмотрено национальным проектом "Демография". Выплата проиндексирована с 1 февраля, сегодня ее размер на первого ребенка составляет 524,5 тысячи рублей, на второго — 693,1 тысячи. Деньги по этой программе можно потратить на улучшение жилищных условий, образование ребенка, оплату социальной реабилитации для детей с инвалидностью. Также их можно направить в накопительную часть пенсии матери или на ежемесячные выплаты на второго ребенка до трех лет.

https://ria.ru/20220920/matkapital-1818146734.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, материнский капитал, антон котяков, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)