Рейтинг@Mail.ru
ЛНР ждет решений Госдумы и Совфеда по итогам референдумов в ближайшие дни - РИА Новости, 28.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220928/lnr-1820085750.html
ЛНР ждет решений Госдумы и Совфеда по итогам референдумов в ближайшие дни
ЛНР ждет решений Госдумы и Совфеда по итогам референдумов в ближайшие дни - РИА Новости, 28.09.2022
ЛНР ждет решений Госдумы и Совфеда по итогам референдумов в ближайшие дни
Парламент Луганской Народной Республики ожидает принятия определенных решений Госдумы и Совета Федерации РФ в ближайшие дни в связи с проведенным референдумом,... РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T15:15
2022-09-28T15:15
в мире
денис мирошниченко
россия
луганская народная республика
владимир путин
совет федерации рф
госдума рф
референдум в донбассе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1b/1819911734_0:128:3214:1936_1920x0_80_0_0_14dd1dbfb6ce9266c8ba7f96bc757fb2.jpg
ЛУГАНСК, 28 сен - РИА Новости. Парламент Луганской Народной Республики ожидает принятия определенных решений Госдумы и Совета Федерации РФ в ближайшие дни в связи с проведенным референдумом, заявил журналистам председатель парламента ЛНР Денис Мирошниченко.Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения. Президент РФ Владимир Путин заявил 21 сентября, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
https://ria.ru/20220927/referendum-1818721567.html
россия
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1b/1819911734_483:0:3214:2048_1920x0_80_0_0_54042e4f9425549986f2e41986de48ca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, денис мирошниченко, россия, луганская народная республика, владимир путин, совет федерации рф, госдума рф, референдум в донбассе
В мире, Денис Мирошниченко, Россия, Луганская Народная Республика, Владимир Путин, Совет Федерации РФ, Госдума РФ, Референдум в Донбассе
15:15 28.09.2022
 
ЛНР ждет решений Госдумы и Совфеда по итогам референдумов в ближайшие дни

Парламент ЛНР ожидает решений Госдумы и Совфеда по итогам референдумов в ближайшие дни

© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в медиабанкУчастники флешмоба "С Россией навсегДА" у памятника Клименту Ворошилову в Луганске
Участники флешмоба С Россией навсегДА у памятника Клименту Ворошилову в Луганске - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© РИА Новости / Максим Захаров
Перейти в медиабанк
Участники флешмоба "С Россией навсегДА" у памятника Клименту Ворошилову в Луганске. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 28 сен - РИА Новости. Парламент Луганской Народной Республики ожидает принятия определенных решений Госдумы и Совета Федерации РФ в ближайшие дни в связи с проведенным референдумом, заявил журналистам председатель парламента ЛНР Денис Мирошниченко.
"В ближайшие дни мы ожидаем от наших коллег из Государственной Думы принятия определенных решений, от Совета Федерации, ну и, конечно же, уже слово за верховным главнокомандующим Владимиром Владимировичем (Путиным - ред.). Я думаю, что это состоится в ближайшее время", - сказал Мирошниченко.
Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.
С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения. Президент РФ Владимир Путин заявил 21 сентября, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Итоги референдумов в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях
Вчера, 20:40Инфографика
Итоги референдумов в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях
 
В миреДенис МирошниченкоРоссияЛуганская Народная РеспубликаВладимир ПутинСовет Федерации РФГосдума РФРеферендум в Донбассе
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала