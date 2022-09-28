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ЛНР ждет решений Госдумы и Совфеда по итогам референдумов в ближайшие дни

ЛНР ждет решений Госдумы и Совфеда по итогам референдумов в ближайшие дни - РИА Новости, 28.09.2022

ЛНР ждет решений Госдумы и Совфеда по итогам референдумов в ближайшие дни

Парламент Луганской Народной Республики ожидает принятия определенных решений Госдумы и Совета Федерации РФ в ближайшие дни в связи с проведенным референдумом,... РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T15:15

2022-09-28T15:15

2022-09-28T15:15

в мире

денис мирошниченко

россия

луганская народная республика

владимир путин

совет федерации рф

госдума рф

референдум в донбассе

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ЛУГАНСК, 28 сен - РИА Новости. Парламент Луганской Народной Республики ожидает принятия определенных решений Госдумы и Совета Федерации РФ в ближайшие дни в связи с проведенным референдумом, заявил журналистам председатель парламента ЛНР Денис Мирошниченко.Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения. Президент РФ Владимир Путин заявил 21 сентября, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

https://ria.ru/20220927/referendum-1818721567.html

россия

луганская народная республика

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в мире, денис мирошниченко, россия, луганская народная республика, владимир путин, совет федерации рф, госдума рф, референдум в донбассе