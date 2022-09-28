ЛНР ждет решений Госдумы и Совфеда по итогам референдумов в ближайшие дни
Парламент ЛНР ожидает решений Госдумы и Совфеда по итогам референдумов в ближайшие дни
© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в медиабанкУчастники флешмоба "С Россией навсегДА" у памятника Клименту Ворошилову в Луганске
Участники флешмоба "С Россией навсегДА" у памятника Клименту Ворошилову в Луганске. Архивное фото
ЛУГАНСК, 28 сен - РИА Новости. Парламент Луганской Народной Республики ожидает принятия определенных решений Госдумы и Совета Федерации РФ в ближайшие дни в связи с проведенным референдумом, заявил журналистам председатель парламента ЛНР Денис Мирошниченко.
"В ближайшие дни мы ожидаем от наших коллег из Государственной Думы принятия определенных решений, от Совета Федерации, ну и, конечно же, уже слово за верховным главнокомандующим Владимиром Владимировичем (Путиным - ред.). Я думаю, что это состоится в ближайшее время", - сказал Мирошниченко.
Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.
С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения. Президент РФ Владимир Путин заявил 21 сентября, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.