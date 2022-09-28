13:13 28.09.2022 (обновлено: 13:19 28.09.2022)
Пасечник подписал предложение о принятии ЛНР в состав России
Пасечник подписал предложение о принятии ЛНР в состав России в качестве нового субъекта
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкГлава ЛНР Леонид Пасечник выступает перед журналистами после голосования на участке в Луганске на референдуме о вхождении ЛНР в состав России
Глава ЛНР Леонид Пасечник выступает перед журналистами после голосования на участке в Луганске на референдуме о вхождении ЛНР в состав России
ЛУГАНСК, 28 сен - РИА Новости. Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что подписал предложение, адресованное президенту РФ Владимиру Путину, о принятии республики в состав Российской Федерации в качестве нового субъекта.
"Подписал предложение, адресованное президенту Российской Федерации Владимиру Путину, о принятии Луганской Народной Республики в Российскую Федерацию в качестве нового субъекта", - написал Пасечник в своем Telegram-канале и выложил видео, где подписывает документ.
Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.
С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения. Президент РФ Владимир Путин заявил 21 сентября, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.