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Пасечник подписал предложение о принятии ЛНР в состав России - РИА Новости, 28.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220928/lnr-1820042691.html
Пасечник подписал предложение о принятии ЛНР в состав России
Пасечник подписал предложение о принятии ЛНР в состав России - РИА Новости, 28.09.2022
Пасечник подписал предложение о принятии ЛНР в состав России
Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что подписал предложение, адресованное президенту РФ Владимиру Путину, о принятии республики в состав Российской Федерации в... РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T13:13
2022-09-28T13:19
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
в мире
леонид пасечник
россия
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ЛУГАНСК, 28 сен - РИА Новости. Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что подписал предложение, адресованное президенту РФ Владимиру Путину, о принятии республики в состав Российской Федерации в качестве нового субъекта."Подписал предложение, адресованное президенту Российской Федерации Владимиру Путину, о принятии Луганской Народной Республики в Российскую Федерацию в качестве нового субъекта", - написал Пасечник в своем Telegram-канале и выложил видео, где подписывает документ.Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения. Президент РФ Владимир Путин заявил 21 сентября, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
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луганская народная республика, в мире, леонид пасечник, россия
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, В мире, Леонид Пасечник, Россия
13:13 28.09.2022 (обновлено: 13:19 28.09.2022)
 
Пасечник подписал предложение о принятии ЛНР в состав России

Пасечник подписал предложение о принятии ЛНР в состав России в качестве нового субъекта

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкГлава ЛНР Леонид Пасечник выступает перед журналистами после голосования на участке в Луганске на референдуме о вхождении ЛНР в состав России
Глава ЛНР Леонид Пасечник выступает перед журналистами после голосования на участке в Луганске на референдуме о вхождении ЛНР в состав России - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Глава ЛНР Леонид Пасечник выступает перед журналистами после голосования на участке в Луганске на референдуме о вхождении ЛНР в состав России
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 28 сен - РИА Новости. Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что подписал предложение, адресованное президенту РФ Владимиру Путину, о принятии республики в состав Российской Федерации в качестве нового субъекта.
"Подписал предложение, адресованное президенту Российской Федерации Владимиру Путину, о принятии Луганской Народной Республики в Российскую Федерацию в качестве нового субъекта", - написал Пасечник в своем Telegram-канале и выложил видео, где подписывает документ.
Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.
С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения. Президент РФ Владимир Путин заявил 21 сентября, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Местный житель во время голосования на выездном избирательном участке в поселке Орехово в ЛНР - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
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Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаВ миреЛеонид ПасечникРоссия
 
 
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