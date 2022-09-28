https://ria.ru/20220928/lnr-1820042691.html

Пасечник подписал предложение о принятии ЛНР в состав России

Пасечник подписал предложение о принятии ЛНР в состав России - РИА Новости, 28.09.2022

Пасечник подписал предложение о принятии ЛНР в состав России

Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что подписал предложение, адресованное президенту РФ Владимиру Путину, о принятии республики в состав Российской Федерации в... РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T13:13

2022-09-28T13:13

2022-09-28T13:19

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

в мире

леонид пасечник

россия

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ЛУГАНСК, 28 сен - РИА Новости. Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что подписал предложение, адресованное президенту РФ Владимиру Путину, о принятии республики в состав Российской Федерации в качестве нового субъекта."Подписал предложение, адресованное президенту Российской Федерации Владимиру Путину, о принятии Луганской Народной Республики в Российскую Федерацию в качестве нового субъекта", - написал Пасечник в своем Telegram-канале и выложил видео, где подписывает документ.Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения. Президент РФ Владимир Путин заявил 21 сентября, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

https://ria.ru/20220928/rossiya-1819905099.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

луганская народная республика, в мире, леонид пасечник, россия