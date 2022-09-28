https://ria.ru/20220928/lnr-1820017862.html

Пасечник выехал в Москву

Пасечник выехал в Москву - РИА Новости, 28.09.2022

Пасечник выехал в Москву

Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник сообщил, что выехал в Москву. РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T11:57

2022-09-28T11:57

2022-09-28T12:02

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

политика

леонид пасечник

россия

референдум в донбассе

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ЛУГАНСК, 28 сен - РИА Новости. Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник сообщил, что выехал в Москву."Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что выехал в Москву для завершения юридической части вхождения ЛНР в состав России", - говорится в сообщении в Telegram-канале правительства республики.Ранее Пасечник заявлял, что в среду подготовит документ в адрес президента России Владимира Путина с просьбой рассмотреть вопрос о вхождении ЛНР в состав Российской Федерации.

https://ria.ru/20220928/pushilin-1820008743.html

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россия

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

луганская народная республика, политика, леонид пасечник, россия, референдум в донбассе