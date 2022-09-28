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Пасечник выехал в Москву - РИА Новости, 28.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Пасечник выехал в Москву
Пасечник выехал в Москву - РИА Новости, 28.09.2022
Пасечник выехал в Москву
Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник сообщил, что выехал в Москву. РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T11:57
2022-09-28T12:02
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
политика
леонид пасечник
россия
референдум в донбассе
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ЛУГАНСК, 28 сен - РИА Новости. Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник сообщил, что выехал в Москву."Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что выехал в Москву для завершения юридической части вхождения ЛНР в состав России", - говорится в сообщении в Telegram-канале правительства республики.Ранее Пасечник заявлял, что в среду подготовит документ в адрес президента России Владимира Путина с просьбой рассмотреть вопрос о вхождении ЛНР в состав Российской Федерации.
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луганская народная республика, политика, леонид пасечник, россия, референдум в донбассе
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Политика, Леонид Пасечник, Россия, Референдум в Донбассе
11:57 28.09.2022 (обновлено: 12:02 28.09.2022)
 
Пасечник выехал в Москву

Глава ЛНР Пасечник сообщил об отъезде в Москву по итогам референдума

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанкГлава Луганской народной республики Леонид Пасечник
Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 28 сен - РИА Новости. Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник сообщил, что выехал в Москву.
"Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что выехал в Москву для завершения юридической части вхождения ЛНР в состав России", - говорится в сообщении в Telegram-канале правительства республики.
Ранее Пасечник заявлял, что в среду подготовит документ в адрес президента России Владимира Путина с просьбой рассмотреть вопрос о вхождении ЛНР в состав Российской Федерации.
Глава ДНР Денис Пушилин и глава ЛНР Леонид Пасечник - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
11:35Специальная военная операция на Украине
Пушилин и Пасечник едут в Москву для дальнейших юридических процедур
 
Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаПолитикаЛеонид ПасечникРоссияРеферендум в Донбассе
 
 
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