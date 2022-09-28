https://ria.ru/20220928/lnr-1820017862.html
Пасечник выехал в Москву
Пасечник выехал в Москву - РИА Новости, 28.09.2022
Пасечник выехал в Москву
Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник сообщил, что выехал в Москву. РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T11:57
2022-09-28T11:57
2022-09-28T12:02
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
политика
леонид пасечник
россия
референдум в донбассе
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ЛУГАНСК, 28 сен - РИА Новости. Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник сообщил, что выехал в Москву."Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что выехал в Москву для завершения юридической части вхождения ЛНР в состав России", - говорится в сообщении в Telegram-канале правительства республики.Ранее Пасечник заявлял, что в среду подготовит документ в адрес президента России Владимира Путина с просьбой рассмотреть вопрос о вхождении ЛНР в состав Российской Федерации.
https://ria.ru/20220928/pushilin-1820008743.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганская народная республика, политика, леонид пасечник, россия, референдум в донбассе
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Политика, Леонид Пасечник, Россия, Референдум в Донбассе