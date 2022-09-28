https://ria.ru/20220928/lnr-1819944024.html
Глава ЛНР прокомментировал итоги референдума
Глава ЛНР прокомментировал итоги референдума - РИА Новости, 28.09.2022
Глава ЛНР прокомментировал итоги референдума
Запугивания националистов и обстрелы со стороны Украины не смогли помешать проведению референдума по вопросу вхождения Луганской Народной Республики в состав... РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T00:01
2022-09-28T00:01
2022-09-28T00:01
в мире
леонид пасечник
луганская народная республика
украина
референдум в донбассе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1b/1819855196_0:149:3072:1877_1920x0_80_0_0_c616f53d1d6ee970c31b690b0ddeb1d2.jpg
ЛУГАНСК, 28 сен - РИА Новости. Запугивания националистов и обстрелы со стороны Украины не смогли помешать проведению референдума по вопросу вхождения Луганской Народной Республики в состав РФ, заявил глава ЛНР Леонид Пасечник.Ранее ЦИК ЛНР заявил, что по итогам обработки 100% бюллетеней за вхождение в состав РФ проголосовало 98,42% жителей Луганской Народной Республики."Несмотря на все сложности, на те трудности, которые создавали нам украинские националисты – обстреливая нас, запугивали нас, мы сделали это. Дорогие луганчане, я горжусь вами… Это победа для нас. Эта та победа, к которой мы с вами шли долгие восемь лет. Мы ее заслужили, и мы до нее дошли", - заявил Пасечник, после объявления итогов референдума.
луганская народная республика
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1b/1819855196_86:0:2817:2048_1920x0_80_0_0_ff7e05ec9e9ac97641d92883acc5e8b4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, леонид пасечник, луганская народная республика, украина, референдум в донбассе
В мире, Леонид Пасечник, Луганская Народная Республика, Украина, Референдум в Донбассе
Глава ЛНР прокомментировал итоги референдума
Глава ЛНР Пасечник: запугивания украинских националистов не смогли помешать референдуму