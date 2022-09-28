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Глава ЛНР прокомментировал итоги референдума - РИА Новости, 28.09.2022
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Глава ЛНР прокомментировал итоги референдума
Глава ЛНР прокомментировал итоги референдума - РИА Новости, 28.09.2022
Глава ЛНР прокомментировал итоги референдума
Запугивания националистов и обстрелы со стороны Украины не смогли помешать проведению референдума по вопросу вхождения Луганской Народной Республики в состав... РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T00:01
2022-09-28T00:01
в мире
леонид пасечник
луганская народная республика
украина
референдум в донбассе
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ЛУГАНСК, 28 сен - РИА Новости. Запугивания националистов и обстрелы со стороны Украины не смогли помешать проведению референдума по вопросу вхождения Луганской Народной Республики в состав РФ, заявил глава ЛНР Леонид Пасечник.Ранее ЦИК ЛНР заявил, что по итогам обработки 100% бюллетеней за вхождение в состав РФ проголосовало 98,42% жителей Луганской Народной Республики."Несмотря на все сложности, на те трудности, которые создавали нам украинские националисты – обстреливая нас, запугивали нас, мы сделали это. Дорогие луганчане, я горжусь вами… Это победа для нас. Эта та победа, к которой мы с вами шли долгие восемь лет. Мы ее заслужили, и мы до нее дошли", - заявил Пасечник, после объявления итогов референдума.
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в мире, леонид пасечник, луганская народная республика, украина, референдум в донбассе
В мире, Леонид Пасечник, Луганская Народная Республика, Украина, Референдум в Донбассе
00:01 28.09.2022
 
Глава ЛНР прокомментировал итоги референдума

Глава ЛНР Пасечник: запугивания украинских националистов не смогли помешать референдуму

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкЧлен избирательной комиссии во время подсчета голосов по итогам референдума
Член избирательной комиссии во время подсчета голосов по итогам референдума - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Член избирательной комиссии во время подсчета голосов по итогам референдума
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 28 сен - РИА Новости. Запугивания националистов и обстрелы со стороны Украины не смогли помешать проведению референдума по вопросу вхождения Луганской Народной Республики в состав РФ, заявил глава ЛНР Леонид Пасечник.
Ранее ЦИК ЛНР заявил, что по итогам обработки 100% бюллетеней за вхождение в состав РФ проголосовало 98,42% жителей Луганской Народной Республики.
Итоги референдумов в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях
Вчера, 20:40Инфографика
Итоги референдумов в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях
Инфографика
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"Несмотря на все сложности, на те трудности, которые создавали нам украинские националисты – обстреливая нас, запугивали нас, мы сделали это. Дорогие луганчане, я горжусь вами… Это победа для нас. Эта та победа, к которой мы с вами шли долгие восемь лет. Мы ее заслужили, и мы до нее дошли", - заявил Пасечник, после объявления итогов референдума.
 
В миреЛеонид ПасечникЛуганская Народная РеспубликаУкраинаРеферендум в Донбассе
 
 
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