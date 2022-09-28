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Глава ЛНР прокомментировал итоги референдума

Глава ЛНР прокомментировал итоги референдума - РИА Новости, 28.09.2022

Глава ЛНР прокомментировал итоги референдума

Запугивания националистов и обстрелы со стороны Украины не смогли помешать проведению референдума по вопросу вхождения Луганской Народной Республики в состав... РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T00:01

2022-09-28T00:01

2022-09-28T00:01

в мире

леонид пасечник

луганская народная республика

украина

референдум в донбассе

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ЛУГАНСК, 28 сен - РИА Новости. Запугивания националистов и обстрелы со стороны Украины не смогли помешать проведению референдума по вопросу вхождения Луганской Народной Республики в состав РФ, заявил глава ЛНР Леонид Пасечник.Ранее ЦИК ЛНР заявил, что по итогам обработки 100% бюллетеней за вхождение в состав РФ проголосовало 98,42% жителей Луганской Народной Республики."Несмотря на все сложности, на те трудности, которые создавали нам украинские националисты – обстреливая нас, запугивали нас, мы сделали это. Дорогие луганчане, я горжусь вами… Это победа для нас. Эта та победа, к которой мы с вами шли долгие восемь лет. Мы ее заслужили, и мы до нее дошли", - заявил Пасечник, после объявления итогов референдума.

луганская народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, леонид пасечник, луганская народная республика, украина, референдум в донбассе