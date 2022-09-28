https://ria.ru/20220928/laptev-1820085995.html

Суд арестовал экс-сенатора Лаптева до конца ноября

Суд арестовал экс-сенатора Лаптева до конца ноября - РИА Новости, 28.09.2022

Суд арестовал экс-сенатора Лаптева до конца ноября

Депутат законодательного собрания Новосибирской области и бывший сенатор Владимир Лаптев, обвиняемый в получении взятки, арестован, сообщает Центральный... РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T15:16

2022-09-28T15:16

2022-09-28T15:18

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НОВОСИБИРСК, 28 сен – РИА Новости. Депутат законодательного собрания Новосибирской области и бывший сенатор Владимир Лаптев, обвиняемый в получении взятки, арестован, сообщает Центральный районный суд Новосибирска."Постановлением Центрального районного суда Новосибирска от 28.09.2022 в отношении обвиняемого Лаптева В.В. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок один месяц 30 суток, то есть до 26.11.2022", - говорится в сообщении. Накануне о задержании Лаптева РИА Новости сообщил источник в региональных органах власти. Он пояснил, что в отношении депутата Следственным комитетом РФ возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере).По данным правоохранителей, являясь председателем комиссии заксобрания по экологии, Лаптев предложил одному из депутатов занять оплачиваемую из бюджета должность в этом комитете, а в качестве благодарности получил от коллеги его зарплатную банковскую карту, на которую за год было начислено около 900 тысяч рублей - ими Лаптев распорядился по своему усмотрению.Владимир Лаптев в сентябре 2020 года был избран депутатом законодательного собрания региона седьмого созыва от партии "Единая Россия". До этого был депутатом трех созывов, а с 2015 по 2020 годы занимал должность члена Совета Федерации от парламента Новосибирской области.

https://ria.ru/20220923/arashukov-1819026178.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

новосибирск, происшествия, новосибирская область, единая россия, совет федерации рф, россия