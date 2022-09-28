https://ria.ru/20220928/konstitutsiya-1820050891.html

Принятие новых субъектов потребует изменения Конституции, заявил сенатор

Принятие новых субъектов потребует изменения Конституции, заявил сенатор - РИА Новости, 28.09.2022

Принятие новых субъектов потребует изменения Конституции, заявил сенатор

Принятие в состав Российской Федерации новых субъектов федерации по итогам референдумов потребует внесения изменений в конституцию, заявил РИА Новости член... РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T13:40

2022-09-28T13:40

2022-09-28T15:06

политика

россия

александр башкин

совет федерации рф

референдумы на освобожденных территориях

референдум

референдум в донбассе

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/19/1590977511_0:79:2984:1759_1920x0_80_0_0_7869fbef1a7242c1de45be1e4f09eef1.jpg

МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Принятие в состав Российской Федерации новых субъектов федерации по итогам референдумов потребует внесения изменений в конституцию, заявил РИА Новости член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Александр Башкин.По словам парламентария, изменения в эту статью вносятся на основании федерального конституционного закона о принятии в РФ нового субъекта федерации.Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.

https://ria.ru/20220928/rossiya-1819905099.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

политика, россия, александр башкин, совет федерации рф, референдумы на освобожденных территориях, референдум, референдум в донбассе