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Принятие новых субъектов потребует изменения Конституции, заявил сенатор - РИА Новости, 28.09.2022
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Принятие новых субъектов потребует изменения Конституции, заявил сенатор
Принятие новых субъектов потребует изменения Конституции, заявил сенатор - РИА Новости, 28.09.2022
Принятие новых субъектов потребует изменения Конституции, заявил сенатор
Принятие в состав Российской Федерации новых субъектов федерации по итогам референдумов потребует внесения изменений в конституцию, заявил РИА Новости член... РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T13:40
2022-09-28T15:06
политика
россия
александр башкин
совет федерации рф
референдумы на освобожденных территориях
референдум
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Принятие в состав Российской Федерации новых субъектов федерации по итогам референдумов потребует внесения изменений в конституцию, заявил РИА Новости член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Александр Башкин.По словам парламентария, изменения в эту статью вносятся на основании федерального конституционного закона о принятии в РФ нового субъекта федерации.Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.
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политика, россия, александр башкин, совет федерации рф, референдумы на освобожденных территориях, референдум, референдум в донбассе
Политика, Россия, Александр Башкин, Совет Федерации РФ, Референдумы на освобожденных территориях, Референдум, Референдум в Донбассе
13:40 28.09.2022 (обновлено: 15:06 28.09.2022)
 
Принятие новых субъектов потребует изменения Конституции, заявил сенатор

Сенатор Башкин: принятие в состав России новых субъектов потребует изменения Конституции

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в медиабанкЗаместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Александр Башкин
Заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Александр Башкин - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Александр Башкин. Архивное фото
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Принятие в состав Российской Федерации новых субъектов федерации по итогам референдумов потребует внесения изменений в конституцию, заявил РИА Новости член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Александр Башкин.

"Принятие в состав РФ новых регионов потребует внесения изменений в статью 65 Конституции, определяющую состав Российской Федерации", - сказал он.

По словам парламентария, изменения в эту статью вносятся на основании федерального конституционного закона о принятии в РФ нового субъекта федерации.
Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.
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