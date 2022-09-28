13:40 28.09.2022 (обновлено: 15:06 28.09.2022)
Принятие новых субъектов потребует изменения Конституции, заявил сенатор
Сенатор Башкин: принятие в состав России новых субъектов потребует изменения Конституции
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в медиабанкЗаместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Александр Башкин
Заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Александр Башкин. Архивное фото
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Принятие в состав Российской Федерации новых субъектов федерации по итогам референдумов потребует внесения изменений в конституцию, заявил РИА Новости член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Александр Башкин.
"Принятие в состав РФ новых регионов потребует внесения изменений в статью 65 Конституции, определяющую состав Российской Федерации", - сказал он.
По словам парламентария, изменения в эту статью вносятся на основании федерального конституционного закона о принятии в РФ нового субъекта федерации.
Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.