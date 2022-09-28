https://ria.ru/20220928/kareliya-1819955308.html
Глава Карелии пообещал поддержку семьям мобилизованных
Глава Карелии пообещал поддержку семьям мобилизованных - РИА Новости, 28.09.2022
Глава Карелии пообещал поддержку семьям мобилизованных
Глава Карелии Артур Парфенчиков приехал на сборный пункт призванных в рамках частичной мобилизации, ответил на вопросы и пообещал поддержку семьям... РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T02:02
2022-09-28T02:02
2022-09-28T02:02
артур парфенчиков
россия
частичная мобилизация в россии
петрозаводск
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 сен - РИА Новости. Глава Карелии Артур Парфенчиков приехал на сборный пункт призванных в рамках частичной мобилизации, ответил на вопросы и пообещал поддержку семьям мобилизованных, сообщает пресс-служба главы республики.Частичная мобилизация объявлена в России указом президента Владимира Путина с 21 сентября. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1000 километров и освобожденных территорий на Украине.В вторник на сборном пункте в Петрозаводске состоялись проводы призванных в рамках частичной мобилизации жителей Карелии.Парфенчиков приехал напутствовать мобилизованных. Он также ответил на вопросы, которые касались медицинского освидетельствования, материального обеспечения мобилизованных и их семей."Наш солдат, который будет выполнять свой долг, должен знать, что его семья находится под защитой", - сказал Парфенчиков, слова которого приводятся в сообщении.Он напомнил, что в Карелии создана специальная комиссия, состоящая из представителей правительства республики, военкомата, гражданской и военной прокуратур, медиков, которая призвана разобраться в каждой жизненной ситуации.
https://ria.ru/20220927/zhaloby-1819923183.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
артур парфенчиков, россия, частичная мобилизация в россии, петрозаводск, общество
Артур Парфенчиков, Россия, Частичная мобилизация в России, Петрозаводск, Общество
Глава Карелии пообещал поддержку семьям мобилизованных
Глава Карелии Парфенчиков пообещал поддержку семьям призванных в рамках мобилизации
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 сен - РИА Новости.
Глава Карелии Артур Парфенчиков приехал на сборный пункт призванных в рамках частичной мобилизации, ответил на вопросы и пообещал поддержку семьям мобилизованных, сообщает
пресс-служба главы республики.
Частичная мобилизация объявлена в России
указом президента Владимира Путина
с 21 сентября. По словам министра обороны Сергея Шойгу
, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1000 километров и освобожденных территорий на Украине
.
В вторник на сборном пункте в Петрозаводске
состоялись проводы призванных в рамках частичной мобилизации жителей Карелии.
Парфенчиков приехал напутствовать мобилизованных. Он также ответил на вопросы, которые касались медицинского освидетельствования, материального обеспечения мобилизованных и их семей.
"Наш солдат, который будет выполнять свой долг, должен знать, что его семья находится под защитой", - сказал Парфенчиков, слова которого приводятся в сообщении.
Он напомнил, что в Карелии создана специальная комиссия, состоящая из представителей правительства республики, военкомата, гражданской и военной прокуратур, медиков, которая призвана разобраться в каждой жизненной ситуации.