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Глава Карелии пообещал поддержку семьям мобилизованных - РИА Новости, 28.09.2022
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Глава Карелии пообещал поддержку семьям мобилизованных
Глава Карелии пообещал поддержку семьям мобилизованных - РИА Новости, 28.09.2022
Глава Карелии пообещал поддержку семьям мобилизованных
Глава Карелии Артур Парфенчиков приехал на сборный пункт призванных в рамках частичной мобилизации, ответил на вопросы и пообещал поддержку семьям... РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T02:02
2022-09-28T02:02
артур парфенчиков
россия
частичная мобилизация в россии
петрозаводск
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 сен - РИА Новости. Глава Карелии Артур Парфенчиков приехал на сборный пункт призванных в рамках частичной мобилизации, ответил на вопросы и пообещал поддержку семьям мобилизованных, сообщает пресс-служба главы республики.Частичная мобилизация объявлена в России указом президента Владимира Путина с 21 сентября. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1000 километров и освобожденных территорий на Украине.В вторник на сборном пункте в Петрозаводске состоялись проводы призванных в рамках частичной мобилизации жителей Карелии.Парфенчиков приехал напутствовать мобилизованных. Он также ответил на вопросы, которые касались медицинского освидетельствования, материального обеспечения мобилизованных и их семей."Наш солдат, который будет выполнять свой долг, должен знать, что его семья находится под защитой", - сказал Парфенчиков, слова которого приводятся в сообщении.Он напомнил, что в Карелии создана специальная комиссия, состоящая из представителей правительства республики, военкомата, гражданской и военной прокуратур, медиков, которая призвана разобраться в каждой жизненной ситуации.
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артур парфенчиков, россия, частичная мобилизация в россии, петрозаводск, общество
Артур Парфенчиков, Россия, Частичная мобилизация в России, Петрозаводск, Общество
02:02 28.09.2022
 
Глава Карелии пообещал поддержку семьям мобилизованных

Глава Карелии Парфенчиков пообещал поддержку семьям призванных в рамках мобилизации

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкМужчина, призванный на военную службу в ходе частичной мобилизации
Мужчина, призванный на военную службу в ходе частичной мобилизации - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Мужчина, призванный на военную службу в ходе частичной мобилизации. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 сен - РИА Новости. Глава Карелии Артур Парфенчиков приехал на сборный пункт призванных в рамках частичной мобилизации, ответил на вопросы и пообещал поддержку семьям мобилизованных, сообщает пресс-служба главы республики.
Частичная мобилизация объявлена в России указом президента Владимира Путина с 21 сентября. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1000 километров и освобожденных территорий на Украине.
В вторник на сборном пункте в Петрозаводске состоялись проводы призванных в рамках частичной мобилизации жителей Карелии.
Парфенчиков приехал напутствовать мобилизованных. Он также ответил на вопросы, которые касались медицинского освидетельствования, материального обеспечения мобилизованных и их семей.
"Наш солдат, который будет выполнять свой долг, должен знать, что его семья находится под защитой", - сказал Парфенчиков, слова которого приводятся в сообщении.
Он напомнил, что в Карелии создана специальная комиссия, состоящая из представителей правительства республики, военкомата, гражданской и военной прокуратур, медиков, которая призвана разобраться в каждой жизненной ситуации.
Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
Вчера, 20:58Республика Татарстан
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Артур ПарфенчиковРоссияЧастичная мобилизация в РоссииПетрозаводскОбщество
 
 
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