https://ria.ru/20220928/kareliya-1819955308.html

Глава Карелии пообещал поддержку семьям мобилизованных

Глава Карелии пообещал поддержку семьям мобилизованных - РИА Новости, 28.09.2022

Глава Карелии пообещал поддержку семьям мобилизованных

Глава Карелии Артур Парфенчиков приехал на сборный пункт призванных в рамках частичной мобилизации, ответил на вопросы и пообещал поддержку семьям... РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T02:02

2022-09-28T02:02

2022-09-28T02:02

артур парфенчиков

россия

частичная мобилизация в россии

петрозаводск

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1b/1819786980_0:135:3163:1914_1920x0_80_0_0_8fc24f680ce2477778f39c8d38990476.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 сен - РИА Новости. Глава Карелии Артур Парфенчиков приехал на сборный пункт призванных в рамках частичной мобилизации, ответил на вопросы и пообещал поддержку семьям мобилизованных, сообщает пресс-служба главы республики.Частичная мобилизация объявлена в России указом президента Владимира Путина с 21 сентября. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1000 километров и освобожденных территорий на Украине.В вторник на сборном пункте в Петрозаводске состоялись проводы призванных в рамках частичной мобилизации жителей Карелии.Парфенчиков приехал напутствовать мобилизованных. Он также ответил на вопросы, которые касались медицинского освидетельствования, материального обеспечения мобилизованных и их семей."Наш солдат, который будет выполнять свой долг, должен знать, что его семья находится под защитой", - сказал Парфенчиков, слова которого приводятся в сообщении.Он напомнил, что в Карелии создана специальная комиссия, состоящая из представителей правительства республики, военкомата, гражданской и военной прокуратур, медиков, которая призвана разобраться в каждой жизненной ситуации.

https://ria.ru/20220927/zhaloby-1819923183.html

россия

петрозаводск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

артур парфенчиков, россия, частичная мобилизация в россии, петрозаводск, общество