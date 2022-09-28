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Семьи погибших и пострадавших при стрельбе в ижевской школе получат выплаты

Семьи погибших и пострадавших при стрельбе в ижевской школе получат выплаты - РИА Новости, 28.09.2022

Семьи погибших и пострадавших при стрельбе в ижевской школе получат выплаты

Семьи погибших при нападении на школу № 88 в Ижевске получат по миллиону рублей, сообщили в правительстве Удмуртии. РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T16:49

2022-09-28T16:49

2022-09-28T18:33

ижевск

стрельба в школе в ижевске

происшествия

россия

удмуртская республика (удмуртия)

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УФА, 28 сен — РИА Новости. Семьи погибших при нападении на школу № 88 в Ижевске получат по миллиону рублей, сообщили в правительстве Удмуртии.Уточняется, что власти также помогут оплатить расходы на организацию похорон. В свою очередь, пострадавшим с тяжелыми и средней степени тяжести травмами выплатят по 500 тысяч рублей.Накануне в школе № 88 в Ижевске ее бывший ученик Артем Казанцев 1988 года рождения открыл стрельбу, а затем покончил с собой. Как сообщил журналистам глава Удмуртии, мужчина состоял на учете в психоневрологическом диспансере. Погибли 17 человек, пострадали 23. В республике объявили четырехдневный траур.

ижевск

россия

удмуртская республика (удмуртия)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

ижевск, стрельба в школе в ижевске, происшествия, россия, удмуртская республика (удмуртия)