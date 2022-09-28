Семьи погибших и пострадавших при стрельбе в ижевской школе получат выплаты

Семьи погибших при нападении на школу в Ижевске получат по миллиону рублей
У ворот школы № 88, где от рук убийцы погибли 17 человек, организовали стихийный мемориал.
У ворот школы № 88, где от рук убийцы погибли 17 человек, организовали стихийный мемориал.
Люди у стихийного мемориала возле школы №88 в Ижевске.
Люди у стихийного мемориала возле школы №88 в Ижевске.
К мемориалу все время подходят люди, многие — с детьми.
К мемориалу все время подходят люди, многие — с детьми.
Стихийные мемориалы, подобные ижевскому, появились в разных городах, и не только в России.
Стихийные мемориалы, подобные ижевскому, появились в разных городах, и не только в России.
Скорбят Пенза и Казань, Москва и Санкт-Петербург, Минск и Тель-Авив...
Скорбят Пенза и Казань, Москва и Санкт-Петербург, Минск и Тель-Авив...
"Наши сердца с теми, кто потерял близких в этой ужасной трагедии", — говорит житель Тель-Авива.
"Наши сердца с теми, кто потерял близких в этой ужасной трагедии", — говорит житель Тель-Авива.
У ворот школы № 88, где от рук убийцы погибли 17 человек, организовали стихийный мемориал.
Люди у стихийного мемориала возле школы №88 в Ижевске.
К мемориалу все время подходят люди, многие — с детьми.
Стихийные мемориалы, подобные ижевскому, появились в разных городах, и не только в России.
Скорбят Пенза и Казань, Москва и Санкт-Петербург, Минск и Тель-Авив...
"Наши сердца с теми, кто потерял близких в этой ужасной трагедии", — говорит житель Тель-Авива.