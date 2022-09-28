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Мурашко рассказал о состоянии пострадавших при стрельбе в школе в Ижевске

Мурашко рассказал о состоянии пострадавших при стрельбе в школе в Ижевске - РИА Новости, 28.09.2022

Мурашко рассказал о состоянии пострадавших при стрельбе в школе в Ижевске

Один ребенок, пострадавший при стрельбе в ижевской школе № 88, остается в крайне тяжелом состоянии, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T14:42

2022-09-28T14:42

2022-09-28T15:45

стрельба в школе в ижевске

ижевск

происшествия

михаил мурашко

россия

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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Один ребенок, пострадавший при стрельбе в ижевской школе № 88, остается в крайне тяжелом состоянии, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.Глава Минздрава уточнил, что ухудшения состояния ни у кого из госпитализированных нет.Накануне в школе № 88 в Ижевске ее бывший ученик Артем Казанцев 1988 года рождения открыл стрельбу, а затем покончил с собой. Как сообщил журналистам глава Удмуртии, мужчина состоял на учете в психоневрологическом диспансере. Погибли 17 человек, пострадали 23. В республике объявили четырехдневный траур.

ижевск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

стрельба в школе в ижевске, ижевск, происшествия, михаил мурашко, россия