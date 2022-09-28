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Мурашко рассказал о состоянии пострадавших при стрельбе в школе в Ижевске - РИА Новости, 28.09.2022
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Мурашко рассказал о состоянии пострадавших при стрельбе в школе в Ижевске
Мурашко рассказал о состоянии пострадавших при стрельбе в школе в Ижевске - РИА Новости, 28.09.2022
Мурашко рассказал о состоянии пострадавших при стрельбе в школе в Ижевске
Один ребенок, пострадавший при стрельбе в ижевской школе № 88, остается в крайне тяжелом состоянии, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T14:42
2022-09-28T15:45
стрельба в школе в ижевске
ижевск
происшествия
михаил мурашко
россия
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Один ребенок, пострадавший при стрельбе в ижевской школе № 88, остается в крайне тяжелом состоянии, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.Глава Минздрава уточнил, что ухудшения состояния ни у кого из госпитализированных нет.Накануне в школе № 88 в Ижевске ее бывший ученик Артем Казанцев 1988 года рождения открыл стрельбу, а затем покончил с собой. Как сообщил журналистам глава Удмуртии, мужчина состоял на учете в психоневрологическом диспансере. Погибли 17 человек, пострадали 23. В республике объявили четырехдневный траур.
ижевск
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стрельба в школе в ижевске, ижевск, происшествия, михаил мурашко, россия
Стрельба в школе в Ижевске, Ижевск, Происшествия, Михаил Мурашко, Россия
14:42 28.09.2022 (обновлено: 15:45 28.09.2022)
 
Мурашко рассказал о состоянии пострадавших при стрельбе в школе в Ижевске

Мурашко: один из пострадавших при стрельбе в Ижевске остается в крайне тяжелом состоянии

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкМашины скорой помощи у Первой республиканской клинической больницы Ижевска
Машины скорой помощи у Первой республиканской клинической больницы Ижевска - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Машины скорой помощи у Первой республиканской клинической больницы Ижевска. Архивное фото
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Один ребенок, пострадавший при стрельбе в ижевской школе № 88, остается в крайне тяжелом состоянии, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

"Четырнадцать средней степени тяжести, восемь тяжелых и один крайне тяжелый ребенок", — сказал он.

Глава Минздрава уточнил, что ухудшения состояния ни у кого из госпитализированных нет.
Накануне в школе № 88 в Ижевске ее бывший ученик Артем Казанцев 1988 года рождения открыл стрельбу, а затем покончил с собой. Как сообщил журналистам глава Удмуртии, мужчина состоял на учете в психоневрологическом диспансере. Погибли 17 человек, пострадали 23. В республике объявили четырехдневный траур.
"Наши сердца с теми, кто потерял близких": траур по погибшим в Ижевске
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанк

У ворот школы № 88, где от рук убийцы погибли 17 человек, организовали стихийный мемориал.

Женщина у стихийного мемориала у школы №88 в Ижевске
1 из 8

У ворот школы № 88, где от рук убийцы погибли 17 человек, организовали стихийный мемориал.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанк

Горожане несут сюда цветы, игрушки и свечи.

Люди возлагают цветы и игрушки у школы №88 в Ижевске
2 из 8

Горожане несут сюда цветы, игрушки и свечи.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанк

Люди у стихийного мемориала возле школы №88 в Ижевске.

Люди у стихийного мемориала у школы №88 в Ижевске
3 из 8

Люди у стихийного мемориала возле школы №88 в Ижевске.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанк

К мемориалу все время подходят люди, многие — с детьми.

Люди возлагают цветы у школы №88 в Ижевске
4 из 8

К мемориалу все время подходят люди, многие — с детьми.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанк

Стихийные мемориалы, подобные ижевскому, появились в разных городах, и не только в России.

ожилая женщина у стихийного мемориала у школы №88 в Ижевске
5 из 8

Стихийные мемориалы, подобные ижевскому, появились в разных городах, и не только в России.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанк

Скорбят Пенза и Казань, Москва и Санкт-Петербург, Минск и Тель-Авив...

Люди у стихийного мемориала у школы №88 в Ижевске
6 из 8

Скорбят Пенза и Казань, Москва и Санкт-Петербург, Минск и Тель-Авив...

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанк

В память о погибших зажигают свечи.

Девушка зажигает свечи у школы №88 в Ижевске
7 из 8

В память о погибших зажигают свечи.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанк

"Наши сердца с теми, кто потерял близких в этой ужасной трагедии", — говорит житель Тель-Авива.

Сотрудники полиции у стихийного мемориала у школы №88 в Ижевске
8 из 8

"Наши сердца с теми, кто потерял близких в этой ужасной трагедии", — говорит житель Тель-Авива.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
1 из 8

У ворот школы № 88, где от рук убийцы погибли 17 человек, организовали стихийный мемориал.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
2 из 8

Горожане несут сюда цветы, игрушки и свечи.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
3 из 8

Люди у стихийного мемориала возле школы №88 в Ижевске.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
4 из 8

К мемориалу все время подходят люди, многие — с детьми.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
5 из 8

Стихийные мемориалы, подобные ижевскому, появились в разных городах, и не только в России.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
6 из 8

Скорбят Пенза и Казань, Москва и Санкт-Петербург, Минск и Тель-Авив...

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
7 из 8

В память о погибших зажигают свечи.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
8 из 8

"Наши сердца с теми, кто потерял близких в этой ужасной трагедии", — говорит житель Тель-Авива.

© РИА Новости / Илья Питалев
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Стрельба в школе в ИжевскеИжевскПроисшествияМихаил МурашкоРоссия
 
 
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