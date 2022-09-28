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Интеграция новых территорий может занять до десяти лет, заявила сенатор - РИА Новости, 28.09.2022
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Интеграция новых территорий может занять до десяти лет, заявила сенатор
Интеграция новых территорий может занять до десяти лет, заявила сенатор - РИА Новости, 28.09.2022
Интеграция новых территорий может занять до десяти лет, заявила сенатор
Процесс интеграции новых территорий РФ может занять от 5 до 10 лет, исходя из опыта Крыма, но по вопросам соцобеспечения сроки будут максимально короткими,... РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T14:37
2022-09-28T16:16
россия
ольга ковитиди
запорожская область
луганская народная республика
донецкая народная республика
донецкая область
луганская область
херсонская область
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Процесс интеграции новых территорий РФ может занять от 5 до 10 лет, исходя из опыта Крыма, но по вопросам соцобеспечения сроки будут максимально короткими, заявила РИА Новости сенатор от Крыма Ольга Ковитиди."Я думаю, что процесс интеграции займёт от 5 до 10 лет, исходя из опыта Крыма. Но многие направления будут решены быстрее, в первую очередь, те, что касаются социальной поддержки и социального обеспечения. Эти вопросы будут решаться в оперативном порядке, в первую очередь, их надо решить в максимально быстрые сроки", - заявила она.По ее словам, работа по интеграции новых субъектов будет вестись оперативно, но понятно, что "за один день решить все вопросы не получится"."В Крыму у нас были переходные положения, переходный период составлял, если не ошибаюсь, год, но практика показала, что этого года недостаточно, поэтому по целому ряду законов мы продлевали эти переходные положения.Мы уже 8 лет в составе России, но некоторые переходные положения все ещё продлены", - сказала сенатор, отметив, что интеграция - это серьёзный и сложный процесс.При этом Ковитиди подчеркнула, что по многим направлениям переходный период, напротив, будет сокращён до минимального. "Не должны пострадать люди, особенно социально не защищённые граждане. Здесь мы должны в максимально короткие сроки все решать", - отметила она.Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.
https://ria.ru/20220928/konstitutsiya-1820050891.html
https://ria.ru/20220928/donbass-1819841089.html
россия
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донецкая народная республика
донецкая область
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14:37 28.09.2022 (обновлено: 16:16 28.09.2022)
 
Интеграция новых территорий может занять до десяти лет, заявила сенатор

Сенатор Ковитиди: процесс интеграции новых территорий может занять от пяти до десяти лет

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в медиабанкЧлен Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди
Член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди. Архивное фото
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Процесс интеграции новых территорий РФ может занять от 5 до 10 лет, исходя из опыта Крыма, но по вопросам соцобеспечения сроки будут максимально короткими, заявила РИА Новости сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.
"Я думаю, что процесс интеграции займёт от 5 до 10 лет, исходя из опыта Крыма. Но многие направления будут решены быстрее, в первую очередь, те, что касаются социальной поддержки и социального обеспечения. Эти вопросы будут решаться в оперативном порядке, в первую очередь, их надо решить в максимально быстрые сроки", - заявила она.
По ее словам, работа по интеграции новых субъектов будет вестись оперативно, но понятно, что "за один день решить все вопросы не получится".
"В Крыму у нас были переходные положения, переходный период составлял, если не ошибаюсь, год, но практика показала, что этого года недостаточно, поэтому по целому ряду законов мы продлевали эти переходные положения.
Заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Александр Башкин - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
13:40
Принятие новых субъектов потребует изменения Конституции, заявил сенатор
Мы уже 8 лет в составе России, но некоторые переходные положения все ещё продлены", - сказала сенатор, отметив, что интеграция - это серьёзный и сложный процесс.
При этом Ковитиди подчеркнула, что по многим направлениям переходный период, напротив, будет сокращён до минимального. "Не должны пострадать люди, особенно социально не защищённые граждане. Здесь мы должны в максимально короткие сроки все решать", - отметила она.
Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.
Подсчет голосов на референдумах в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
08:00
Выбор под обстрелом. Донбасс проголосовал за присоединение к России
 
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