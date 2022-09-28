https://ria.ru/20220928/integratsiya-1820068777.html
Интеграция новых территорий может занять до десяти лет, заявила сенатор
Интеграция новых территорий может занять до десяти лет, заявила сенатор - РИА Новости, 28.09.2022
Интеграция новых территорий может занять до десяти лет, заявила сенатор
Процесс интеграции новых территорий РФ может занять от 5 до 10 лет, исходя из опыта Крыма, но по вопросам соцобеспечения сроки будут максимально короткими,... РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T14:37
2022-09-28T14:37
2022-09-28T16:16
россия
ольга ковитиди
запорожская область
луганская народная республика
донецкая народная республика
донецкая область
луганская область
херсонская область
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Процесс интеграции новых территорий РФ может занять от 5 до 10 лет, исходя из опыта Крыма, но по вопросам соцобеспечения сроки будут максимально короткими, заявила РИА Новости сенатор от Крыма Ольга Ковитиди."Я думаю, что процесс интеграции займёт от 5 до 10 лет, исходя из опыта Крыма. Но многие направления будут решены быстрее, в первую очередь, те, что касаются социальной поддержки и социального обеспечения. Эти вопросы будут решаться в оперативном порядке, в первую очередь, их надо решить в максимально быстрые сроки", - заявила она.По ее словам, работа по интеграции новых субъектов будет вестись оперативно, но понятно, что "за один день решить все вопросы не получится"."В Крыму у нас были переходные положения, переходный период составлял, если не ошибаюсь, год, но практика показала, что этого года недостаточно, поэтому по целому ряду законов мы продлевали эти переходные положения.Мы уже 8 лет в составе России, но некоторые переходные положения все ещё продлены", - сказала сенатор, отметив, что интеграция - это серьёзный и сложный процесс.При этом Ковитиди подчеркнула, что по многим направлениям переходный период, напротив, будет сокращён до минимального. "Не должны пострадать люди, особенно социально не защищённые граждане. Здесь мы должны в максимально короткие сроки все решать", - отметила она.Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.
https://ria.ru/20220928/konstitutsiya-1820050891.html
https://ria.ru/20220928/donbass-1819841089.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Процесс интеграции новых территорий РФ может занять от 5 до 10 лет, исходя из опыта Крыма, но по вопросам соцобеспечения сроки будут максимально короткими, заявила РИА Новости сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.
"Я думаю, что процесс интеграции займёт от 5 до 10 лет, исходя из опыта Крыма. Но многие направления будут решены быстрее, в первую очередь, те, что касаются социальной поддержки и социального обеспечения. Эти вопросы будут решаться в оперативном порядке, в первую очередь, их надо решить в максимально быстрые сроки", - заявила она.
По ее словам, работа по интеграции новых субъектов будет вестись оперативно, но понятно, что "за один день решить все вопросы не получится".
"В Крыму у нас были переходные положения, переходный период составлял, если не ошибаюсь, год, но практика показала, что этого года недостаточно, поэтому по целому ряду законов мы продлевали эти переходные положения.
Мы уже 8 лет в составе России, но некоторые переходные положения все ещё продлены", - сказала сенатор, отметив, что интеграция - это серьёзный и сложный процесс.
При этом Ковитиди подчеркнула, что по многим направлениям переходный период, напротив, будет сокращён до минимального. "Не должны пострадать люди, особенно социально не защищённые граждане. Здесь мы должны в максимально короткие сроки все решать", - отметила она.
Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках
, а также в Херсонской и Запорожской областях
. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР
за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области
– 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.