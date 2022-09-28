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Госдума приняла закон о кредитных каникулах для мобилизованных - РИА Новости, 28.09.2022
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Госдума приняла закон о кредитных каникулах для мобилизованных
Госдума приняла закон о кредитных каникулах для мобилизованных - РИА Новости, 28.09.2022
Госдума приняла закон о кредитных каникулах для мобилизованных
Госдума приняла во втором и третьем, окончательном, чтении законопроект о кредитных каникулах для россиян, призванных по частичной мобилизации. РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T16:23
2022-09-28T17:16
владимир путин
сергей шойгу
луганская народная республика
россия
украина
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
госдума рф
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем, окончательном, чтении законопроект о кредитных каникулах для россиян, призванных по частичной мобилизации.Уточненная редакция распространила это право не только на военнослужащих Минобороны, но и на росгвардейцев, сотрудников МЧС, СВР, ФСБ, ФСО, органов государственной охраны, военной прокуратуры и СК, участвующих в специальной военной операции.Мобилизованные, контрактники и другие участники СВО будут вправе приостановить исполнение обязательств или уменьшить платежи по договорам кредита или займа, включая ипотеку, заключенным до дня мобилизации, подписания контракта или начала участия в спецоперации.Такое же право получат их несовершеннолетние дети, другие члены семьи, признанные инвалидами I и II группы, а также лица, находящиеся под попечительством.Взять кредитные каникулы можно будет на срок мобилизации, действия контракта или участия в СВО плюс 30 дней. Обратиться с заявлением в банк можно до конца 2023 года. Льготный период увеличится на срок пребывания в госпитале по ранению, полученному в СВО.В случае гибели военнослужащего или получения им I группы инвалидности дальнейшие обязательства по кредитам списываются.Закон должен вступить в силу в день официального опубликования.Президент Владимир Путин 21 сентября своим указом объявил в России частичную мобилизацию. Он сообщил, что призывать будут военнослужащих запаса с опытом военной службы, имеющих востребованные в войсках военно-учетные специальности. Министр обороны Сергей Шойгу уточнил, что планируется призвать до 300 тысяч человек.
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владимир путин, сергей шойгу, луганская народная республика, россия, украина, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), госдума рф, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), частичная мобилизация в россии
Владимир Путин, Сергей Шойгу, Луганская Народная Республика, Россия, Украина, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Госдума РФ, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Частичная мобилизация в России
16:23 28.09.2022 (обновлено: 17:16 28.09.2022)
 
Госдума приняла закон о кредитных каникулах для мобилизованных

Госдума предоставила мобилизованным и участникам СВО право на кредитные каникулы

© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в медиабанкМужчины, призванные на военную службу в ходе частичной мобилизации, у автобуса на территории сборного пункта в Челябинске
Мужчины, призванные на военную службу в ходе частичной мобилизации, у автобуса на территории сборного пункта в Челябинске - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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Мужчины, призванные на военную службу в ходе частичной мобилизации, у автобуса на территории сборного пункта в Челябинске. Архивное фото
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем, окончательном, чтении законопроект о кредитных каникулах для россиян, призванных по частичной мобилизации.
Уточненная редакция распространила это право не только на военнослужащих Минобороны, но и на росгвардейцев, сотрудников МЧС, СВР, ФСБ, ФСО, органов государственной охраны, военной прокуратуры и СК, участвующих в специальной военной операции.
Мобилизованные, контрактники и другие участники СВО будут вправе приостановить исполнение обязательств или уменьшить платежи по договорам кредита или займа, включая ипотеку, заключенным до дня мобилизации, подписания контракта или начала участия в спецоперации.
Такое же право получат их несовершеннолетние дети, другие члены семьи, признанные инвалидами I и II группы, а также лица, находящиеся под попечительством.
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ФССП приостановит взыскание долгов с мобилизованных
Взять кредитные каникулы можно будет на срок мобилизации, действия контракта или участия в СВО плюс 30 дней. Обратиться с заявлением в банк можно до конца 2023 года. Льготный период увеличится на срок пребывания в госпитале по ранению, полученному в СВО.
В случае гибели военнослужащего или получения им I группы инвалидности дальнейшие обязательства по кредитам списываются.
Закон должен вступить в силу в день официального опубликования.
Президент Владимир Путин 21 сентября своим указом объявил в России частичную мобилизацию. Он сообщил, что призывать будут военнослужащих запаса с опытом военной службы, имеющих востребованные в войсках военно-учетные специальности. Министр обороны Сергей Шойгу уточнил, что планируется призвать до 300 тысяч человек.
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Владимир ПутинСергей ШойгуЛуганская Народная РеспубликаРоссияУкраинаФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Госдума РФСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Частичная мобилизация в России
 
 
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