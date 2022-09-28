https://ria.ru/20220928/gosduma-1820111433.html

Госдума приняла закон о кредитных каникулах для мобилизованных

Госдума приняла закон о кредитных каникулах для мобилизованных - РИА Новости, 28.09.2022

Госдума приняла закон о кредитных каникулах для мобилизованных

Госдума приняла во втором и третьем, окончательном, чтении законопроект о кредитных каникулах для россиян, призванных по частичной мобилизации. РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T16:23

2022-09-28T16:23

2022-09-28T17:16

владимир путин

сергей шойгу

луганская народная республика

россия

украина

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

госдума рф

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем, окончательном, чтении законопроект о кредитных каникулах для россиян, призванных по частичной мобилизации.Уточненная редакция распространила это право не только на военнослужащих Минобороны, но и на росгвардейцев, сотрудников МЧС, СВР, ФСБ, ФСО, органов государственной охраны, военной прокуратуры и СК, участвующих в специальной военной операции.Мобилизованные, контрактники и другие участники СВО будут вправе приостановить исполнение обязательств или уменьшить платежи по договорам кредита или займа, включая ипотеку, заключенным до дня мобилизации, подписания контракта или начала участия в спецоперации.Такое же право получат их несовершеннолетние дети, другие члены семьи, признанные инвалидами I и II группы, а также лица, находящиеся под попечительством.Взять кредитные каникулы можно будет на срок мобилизации, действия контракта или участия в СВО плюс 30 дней. Обратиться с заявлением в банк можно до конца 2023 года. Льготный период увеличится на срок пребывания в госпитале по ранению, полученному в СВО.В случае гибели военнослужащего или получения им I группы инвалидности дальнейшие обязательства по кредитам списываются.Закон должен вступить в силу в день официального опубликования.Президент Владимир Путин 21 сентября своим указом объявил в России частичную мобилизацию. Он сообщил, что призывать будут военнослужащих запаса с опытом военной службы, имеющих востребованные в войсках военно-учетные специальности. Министр обороны Сергей Шойгу уточнил, что планируется призвать до 300 тысяч человек.

https://ria.ru/20220928/dolgi-1820101993.html

https://ria.ru/20220928/podderzhka-1820091865.html

луганская народная республика

россия

украина

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

владимир путин, сергей шойгу, луганская народная республика, россия, украина, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), госдума рф, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), частичная мобилизация в россии