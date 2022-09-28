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Туроператоры оценили интерес российских путешественников к Гонконгу - РИА Новости, 28.09.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220928/gonkong-1819710234.html
Туроператоры оценили интерес российских путешественников к Гонконгу
Туроператоры оценили интерес российских путешественников к Гонконгу - РИА Новости, 28.09.2022
Туроператоры оценили интерес российских путешественников к Гонконгу
Эксперты оценили спрос путешественников на поездки в смягчивший карантинные правила Гонконг и рассказали, сколько денег придется отдать за билеты, сообщает... РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T04:48
2022-09-28T04:48
туризм
туризм
новости - туризм
гонконг
москва
дубай
ассоциация туроператоров россии (атор)
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Эксперты оценили спрос путешественников на поездки в смягчивший карантинные правила Гонконг и рассказали, сколько денег придется отдать за билеты, сообщает АТОР.Из-за отсутствия прямых перелетов и высокой стоимости стыковочных рейсов эта азиатская страна вряд ли будет востребованным направлением, каким была до пандемии, отмечают туроператоры.Авиаперелет из Москвы в Гонконг и обратно рейсами flydubai и Emirates с пересадкой в ОАЭ обойдется как минимум в 90 тысяч рублей в обе стороны. По оценкам экспертов, в текущих условиях Гонконг будет востребован только у бизнес-путешественников, а также у тех, кому очень надо добраться в материковый Китай по личным или гуманитарным причинам.Раньше в Гонконг летал "Аэрофлот", и путешественники обычно совмещали визит туда с поездками в Макао и пляжным отдыхом на Хайнане. Также этот аэропорт был удобным транзитным хабом для визита на Бали и Филиппины.Для релокации эта страна малоинтересна, отмечают эксперты. Без визы на ее территории можно находиться до 14 дней. Для пребывания на больший срок, например, по учебе или бизнесу, требуется разрешение, для оформления которого нужно предоставить множество документов.
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туризм, новости - туризм, гонконг, москва, дубай, ассоциация туроператоров россии (атор)
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Гонконг, Москва, Дубай, Ассоциация туроператоров России (АТОР)
04:48 28.09.2022
 
Туроператоры оценили интерес российских путешественников к Гонконгу

АТОР: поездки в Гонконг сейчас могут быть интересны только бизнес-путешественникам

© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в медиабанкВид с набережной на Гонконг
Вид с набережной на Гонконг - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Эксперты оценили спрос путешественников на поездки в смягчивший карантинные правила Гонконг и рассказали, сколько денег придется отдать за билеты, сообщает АТОР.
Из-за отсутствия прямых перелетов и высокой стоимости стыковочных рейсов эта азиатская страна вряд ли будет востребованным направлением, каким была до пандемии, отмечают туроператоры.
Авиаперелет из Москвы в Гонконг и обратно рейсами flydubai и Emirates с пересадкой в ОАЭ обойдется как минимум в 90 тысяч рублей в обе стороны. По оценкам экспертов, в текущих условиях Гонконг будет востребован только у бизнес-путешественников, а также у тех, кому очень надо добраться в материковый Китай по личным или гуманитарным причинам.
Раньше в Гонконг летал "Аэрофлот", и путешественники обычно совмещали визит туда с поездками в Макао и пляжным отдыхом на Хайнане. Также этот аэропорт был удобным транзитным хабом для визита на Бали и Филиппины.
Для релокации эта страна малоинтересна, отмечают эксперты. Без визы на ее территории можно находиться до 14 дней. Для пребывания на больший срок, например, по учебе или бизнесу, требуется разрешение, для оформления которого нужно предоставить множество документов.
Города мира. Гонконг - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
23 сентября, 13:52Туризм
Гонконг отменяет карантин для туристов
 
ТуризмТуризмНовости - ТуризмГонконгМоскваДубайАссоциация туроператоров России (АТОР)
 
 
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