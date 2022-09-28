https://ria.ru/20220928/gonkong-1819710234.html
Туроператоры оценили интерес российских путешественников к Гонконгу
Туроператоры оценили интерес российских путешественников к Гонконгу - РИА Новости, 28.09.2022
Туроператоры оценили интерес российских путешественников к Гонконгу
Эксперты оценили спрос путешественников на поездки в смягчивший карантинные правила Гонконг и рассказали, сколько денег придется отдать за билеты, сообщает... РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T04:48
2022-09-28T04:48
2022-09-28T04:48
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Эксперты оценили спрос путешественников на поездки в смягчивший карантинные правила Гонконг и рассказали, сколько денег придется отдать за билеты, сообщает АТОР.Из-за отсутствия прямых перелетов и высокой стоимости стыковочных рейсов эта азиатская страна вряд ли будет востребованным направлением, каким была до пандемии, отмечают туроператоры.Авиаперелет из Москвы в Гонконг и обратно рейсами flydubai и Emirates с пересадкой в ОАЭ обойдется как минимум в 90 тысяч рублей в обе стороны. По оценкам экспертов, в текущих условиях Гонконг будет востребован только у бизнес-путешественников, а также у тех, кому очень надо добраться в материковый Китай по личным или гуманитарным причинам.Раньше в Гонконг летал "Аэрофлот", и путешественники обычно совмещали визит туда с поездками в Макао и пляжным отдыхом на Хайнане. Также этот аэропорт был удобным транзитным хабом для визита на Бали и Филиппины.Для релокации эта страна малоинтересна, отмечают эксперты. Без визы на ее территории можно находиться до 14 дней. Для пребывания на больший срок, например, по учебе или бизнесу, требуется разрешение, для оформления которого нужно предоставить множество документов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, гонконг, москва, дубай, ассоциация туроператоров россии (атор)
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Гонконг, Москва, Дубай, Ассоциация туроператоров России (АТОР)
Туроператоры оценили интерес российских путешественников к Гонконгу
АТОР: поездки в Гонконг сейчас могут быть интересны только бизнес-путешественникам
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости.
Эксперты оценили спрос путешественников на поездки в смягчивший
карантинные правила Гонконг и рассказали, сколько денег придется отдать за билеты, сообщает
АТОР.
Из-за отсутствия прямых перелетов и высокой стоимости стыковочных рейсов эта азиатская страна вряд ли будет востребованным направлением, каким была до пандемии, отмечают туроператоры.
Авиаперелет из Москвы в Гонконг и обратно рейсами flydubai и Emirates с пересадкой в ОАЭ обойдется как минимум в 90 тысяч рублей в обе стороны. По оценкам экспертов, в текущих условиях Гонконг будет востребован только у бизнес-путешественников, а также у тех, кому очень надо добраться в материковый Китай по личным или гуманитарным причинам.
Раньше в Гонконг летал "Аэрофлот", и путешественники обычно совмещали визит туда с поездками в Макао и пляжным отдыхом на Хайнане. Также этот аэропорт был удобным транзитным хабом для визита на Бали и Филиппины.
Для релокации эта страна малоинтересна, отмечают эксперты. Без визы на ее территории можно находиться до 14 дней. Для пребывания на больший срок, например, по учебе или бизнесу, требуется разрешение, для оформления которого нужно предоставить множество документов.