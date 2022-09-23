https://ria.ru/20220923/gonkong-1818891146.html

Гонконг отменяет карантин для туристов

Гонконг отменяет карантин для туристов - РИА Новости, 23.09.2022

Гонконг отменяет карантин для туристов

Гонконг с понедельника, 26 сентября, отменит строгий карантин в отелях для всех прибывающих путешественников, сообщает The Financial Times со ссылкой на главу... РИА Новости, 23.09.2022

2022-09-23T13:52

2022-09-23T13:52

2022-09-23T13:53

туризм

туризм

новости - туризм

гонконг

туристы

куда можно лететь

карантин

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40748/24/407482472_0:176:3018:1874_1920x0_80_0_0_f3cc6062189c3fed5aa32c955d038a11.jpg

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Гонконг с понедельника, 26 сентября, отменит строгий карантин в отелях для всех прибывающих путешественников, сообщает The Financial Times со ссылкой на главу местной исполнительной власти Джон Ли.Однако они по-прежнему должны будут проходить трехдневный самоконтроль и не смогут посещать рестораны и бары в этот период. Эту систему власти назвали "0 плюс 3" — ноль дней карантина и три дня наблюдения. Туристы также обязаны будут сдать ПЦР-тест сразу после приземления, а затем еще три в течение нескольких дней. И экспресс-исследование за 48 часов до вылета.Сейчас все прибывающие в город должны пройти трехдневный карантин в гостинице, а затем четырехдневный самоконтроль, в течение которого им запрещено посещать места скопления людей, включая бары и рестораны.Напомним, с 1 мая Гонконг открылся для иностранцев. Путешественникам можно ехать пока только с сертификатом о вакцинации ("Спутник V" признан). Прямых рейсов между нашими странами нет.

https://ria.ru/20220922/kitay-1818629782.html

гонконг

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Лана Баева

Лана Баева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

туризм, новости - туризм, гонконг, туристы, куда можно лететь, карантин, коронавирус covid-19