https://ria.ru/20220923/gonkong-1818891146.html
Гонконг отменяет карантин для туристов
Гонконг отменяет карантин для туристов - РИА Новости, 23.09.2022
Гонконг отменяет карантин для туристов
Гонконг с понедельника, 26 сентября, отменит строгий карантин в отелях для всех прибывающих путешественников, сообщает The Financial Times со ссылкой на главу... РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T13:52
2022-09-23T13:52
2022-09-23T13:53
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гонконг
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Гонконг с понедельника, 26 сентября, отменит строгий карантин в отелях для всех прибывающих путешественников, сообщает The Financial Times со ссылкой на главу местной исполнительной власти Джон Ли.Однако они по-прежнему должны будут проходить трехдневный самоконтроль и не смогут посещать рестораны и бары в этот период. Эту систему власти назвали "0 плюс 3" — ноль дней карантина и три дня наблюдения. Туристы также обязаны будут сдать ПЦР-тест сразу после приземления, а затем еще три в течение нескольких дней. И экспресс-исследование за 48 часов до вылета.Сейчас все прибывающие в город должны пройти трехдневный карантин в гостинице, а затем четырехдневный самоконтроль, в течение которого им запрещено посещать места скопления людей, включая бары и рестораны.Напомним, с 1 мая Гонконг открылся для иностранцев. Путешественникам можно ехать пока только с сертификатом о вакцинации ("Спутник V" признан). Прямых рейсов между нашими странами нет.
https://ria.ru/20220922/kitay-1818629782.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, гонконг, туристы, куда можно лететь, карантин, коронавирус covid-19
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Гонконг, туристы, куда можно лететь, Карантин, Коронавирус COVID-19
13:52 23.09.2022 (обновлено: 13:53 23.09.2022)
Гонконг отменяет карантин для туристов
Гонконг с 26 сентября отменяет карантин для туристов, остается лишь мониторинг здоровья