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Гонконг отменяет карантин для туристов - РИА Новости, 23.09.2022
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Туризм
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Гонконг отменяет карантин для туристов
Гонконг отменяет карантин для туристов - РИА Новости, 23.09.2022
Гонконг отменяет карантин для туристов
Гонконг с понедельника, 26 сентября, отменит строгий карантин в отелях для всех прибывающих путешественников, сообщает The Financial Times со ссылкой на главу... РИА Новости, 23.09.2022
2022-09-23T13:52
2022-09-23T13:53
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новости - туризм
гонконг
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карантин
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Гонконг с понедельника, 26 сентября, отменит строгий карантин в отелях для всех прибывающих путешественников, сообщает The Financial Times со ссылкой на главу местной исполнительной власти Джон Ли.Однако они по-прежнему должны будут проходить трехдневный самоконтроль и не смогут посещать рестораны и бары в этот период. Эту систему власти назвали "0 плюс 3" — ноль дней карантина и три дня наблюдения. Туристы также обязаны будут сдать ПЦР-тест сразу после приземления, а затем еще три в течение нескольких дней. И экспресс-исследование за 48 часов до вылета.Сейчас все прибывающие в город должны пройти трехдневный карантин в гостинице, а затем четырехдневный самоконтроль, в течение которого им запрещено посещать места скопления людей, включая бары и рестораны.Напомним, с 1 мая Гонконг открылся для иностранцев. Путешественникам можно ехать пока только с сертификатом о вакцинации ("Спутник V" признан). Прямых рейсов между нашими странами нет.
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туризм, новости - туризм, гонконг, туристы, куда можно лететь, карантин, коронавирус covid-19
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Гонконг, туристы, куда можно лететь, Карантин, Коронавирус COVID-19
13:52 23.09.2022 (обновлено: 13:53 23.09.2022)
 
Гонконг отменяет карантин для туристов

Гонконг с 26 сентября отменяет карантин для туристов, остается лишь мониторинг здоровья

© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в медиабанкГорода мира. Гонконг
Города мира. Гонконг - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Гонконг с понедельника, 26 сентября, отменит строгий карантин в отелях для всех прибывающих путешественников, сообщает The Financial Times со ссылкой на главу местной исполнительной власти Джон Ли.
Однако они по-прежнему должны будут проходить трехдневный самоконтроль и не смогут посещать рестораны и бары в этот период. Эту систему власти назвали "0 плюс 3" — ноль дней карантина и три дня наблюдения.
Туристы также обязаны будут сдать ПЦР-тест сразу после приземления, а затем еще три в течение нескольких дней. И экспресс-исследование за 48 часов до вылета.
Сейчас все прибывающие в город должны пройти трехдневный карантин в гостинице, а затем четырехдневный самоконтроль, в течение которого им запрещено посещать места скопления людей, включая бары и рестораны.
Напомним, с 1 мая Гонконг открылся для иностранцев. Путешественникам можно ехать пока только с сертификатом о вакцинации ("Спутник V" признан). Прямых рейсов между нашими странами нет.
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