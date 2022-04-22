https://ria.ru/20220422/gonkong-1784985176.html
Гонконг с 1 мая открывается для иностранцев
Гонконг с 1 мая открывается для иностранцев - РИА Новости, 22.04.2022
Гонконг с 1 мая открывается для иностранцев
Власти Гонконга объявили, что иностранцы смогут въезжать в город с 1 мая. РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T18:11
2022-04-22T18:11
2022-04-22T18:11
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ПЕКИН, 22 апр – РИА Новости. Власти Гонконга объявили, что иностранцы смогут въезжать в город с 1 мая."С 0.00 по гонконгскому времени 1 мая нерезидентам Гонконга будет разрешен въезд в Гонконг из зарубежных регионов",— говорится в сообщении правительства.Туристам можно ехать пока только с сертификатом о вакцинации —"Спутник V" признан. Также будет нужен ПЦР-тест, а еще придется сдать антиген-тест по прибытии и неделю провести на изоляции в отеле. В связи с распространением СOVID-19 правительство Гонконга с 25 марта 2020 года запретило въезд в город нерезидентам. В апреле власти разрешили прилетать гостям из 9 стран, в том числе США и Великобритании.Отмечается, что если положительные тесты на COVID-19 будут обнаружены хотя бы у трех пассажиров авиарейса после прибытия в аэропорт Гонконга, то самолетам этой авиакомпании из данного пункта вылета запретят посадку в Гонконге на пять дней.
https://ria.ru/20220422/tailand-1784881363.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, коронавирус covid-19, куда можно лететь
Гонконг с 1 мая открывается для иностранцев
С 1 мая Гонконг ждет иностранных туристов, в том числе россиян, "Спутник V" признан
ПЕКИН, 22 апр – РИА Новости. Власти Гонконга объявили, что иностранцы смогут въезжать в город с 1 мая.
"С 0.00 по гонконгскому времени 1 мая нерезидентам Гонконга будет разрешен въезд в Гонконг из зарубежных регионов",— говорится в сообщении правительства.
Туристам можно ехать пока только с сертификатом о вакцинации —"Спутник V" признан. Также будет нужен ПЦР-тест, а еще придется сдать антиген-тест по прибытии и неделю провести на изоляции в отеле.
В связи с распространением СOVID-19 правительство Гонконга с 25 марта 2020 года запретило въезд в город нерезидентам. В апреле власти разрешили прилетать гостям из 9 стран, в том числе США и Великобритании.
Отмечается, что если положительные тесты на COVID-19 будут обнаружены хотя бы у трех пассажиров авиарейса после прибытия в аэропорт Гонконга, то самолетам этой авиакомпании из данного пункта вылета запретят посадку в Гонконге на пять дней.