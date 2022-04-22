https://ria.ru/20220422/gonkong-1784985176.html

Гонконг с 1 мая открывается для иностранцев

Гонконг с 1 мая открывается для иностранцев - РИА Новости, 22.04.2022

Гонконг с 1 мая открывается для иностранцев

Власти Гонконга объявили, что иностранцы смогут въезжать в город с 1 мая. РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T18:11

2022-04-22T18:11

2022-04-22T18:11

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ПЕКИН, 22 апр – РИА Новости. Власти Гонконга объявили, что иностранцы смогут въезжать в город с 1 мая."С 0.00 по гонконгскому времени 1 мая нерезидентам Гонконга будет разрешен въезд в Гонконг из зарубежных регионов",— говорится в сообщении правительства.Туристам можно ехать пока только с сертификатом о вакцинации —"Спутник V" признан. Также будет нужен ПЦР-тест, а еще придется сдать антиген-тест по прибытии и неделю провести на изоляции в отеле. В связи с распространением СOVID-19 правительство Гонконга с 25 марта 2020 года запретило въезд в город нерезидентам. В апреле власти разрешили прилетать гостям из 9 стран, в том числе США и Великобритании.Отмечается, что если положительные тесты на COVID-19 будут обнаружены хотя бы у трех пассажиров авиарейса после прибытия в аэропорт Гонконга, то самолетам этой авиакомпании из данного пункта вылета запретят посадку в Гонконге на пять дней.

https://ria.ru/20220422/tailand-1784881363.html

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Ольга Распопова

Ольга Распопова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Распопова

новости - туризм, коронавирус covid-19, куда можно лететь