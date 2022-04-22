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Гонконг с 1 мая открывается для иностранцев - РИА Новости, 22.04.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220422/gonkong-1784985176.html
Гонконг с 1 мая открывается для иностранцев
Гонконг с 1 мая открывается для иностранцев - РИА Новости, 22.04.2022
Гонконг с 1 мая открывается для иностранцев
Власти Гонконга объявили, что иностранцы смогут въезжать в город с 1 мая. РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T18:11
2022-04-22T18:11
туризм
новости - туризм
коронавирус covid-19
куда можно лететь
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ПЕКИН, 22 апр – РИА Новости. Власти Гонконга объявили, что иностранцы смогут въезжать в город с 1 мая."С 0.00 по гонконгскому времени 1 мая нерезидентам Гонконга будет разрешен въезд в Гонконг из зарубежных регионов",— говорится в сообщении правительства.Туристам можно ехать пока только с сертификатом о вакцинации —"Спутник V" признан. Также будет нужен ПЦР-тест, а еще придется сдать антиген-тест по прибытии и неделю провести на изоляции в отеле. В связи с распространением СOVID-19 правительство Гонконга с 25 марта 2020 года запретило въезд в город нерезидентам. В апреле власти разрешили прилетать гостям из 9 стран, в том числе США и Великобритании.Отмечается, что если положительные тесты на COVID-19 будут обнаружены хотя бы у трех пассажиров авиарейса после прибытия в аэропорт Гонконга, то самолетам этой авиакомпании из данного пункта вылета запретят посадку в Гонконге на пять дней.
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Ольга Распопова
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новости - туризм, коронавирус covid-19, куда можно лететь
18:11 22.04.2022
 
Гонконг с 1 мая открывается для иностранцев

С 1 мая Гонконг ждет иностранных туристов, в том числе россиян, "Спутник V" признан

© Фото : из личного архива Дмитрия ДмитриеваНочной Гонконг
Ночной Гонконг - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
© Фото : из личного архива Дмитрия Дмитриева
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 22 апр – РИА Новости. Власти Гонконга объявили, что иностранцы смогут въезжать в город с 1 мая.
"С 0.00 по гонконгскому времени 1 мая нерезидентам Гонконга будет разрешен въезд в Гонконг из зарубежных регионов",— говорится в сообщении правительства.
Туристам можно ехать пока только с сертификатом о вакцинации —"Спутник V" признан. Также будет нужен ПЦР-тест, а еще придется сдать антиген-тест по прибытии и неделю провести на изоляции в отеле.
В связи с распространением СOVID-19 правительство Гонконга с 25 марта 2020 года запретило въезд в город нерезидентам. В апреле власти разрешили прилетать гостям из 9 стран, в том числе США и Великобритании.
Отмечается, что если положительные тесты на COVID-19 будут обнаружены хотя бы у трех пассажиров авиарейса после прибытия в аэропорт Гонконга, то самолетам этой авиакомпании из данного пункта вылета запретят посадку в Гонконге на пять дней.
Катер у одного из островов Пхипхи в провинции Краби в Таиланде - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
14:18Туризм
Таиланд смягчит условия въезда для привитых туристов
 
ТуризмНовости - ТуризмКоронавирус COVID-19куда можно лететь
 
 
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