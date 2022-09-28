https://ria.ru/20220928/gaz-1820211265.html

Эрдоган заявил об отсутствии проблем с Россией по газовому вопросу

Эрдоган заявил об отсутствии проблем с Россией по газовому вопросу - РИА Новости, 28.09.2022

Эрдоган заявил об отсутствии проблем с Россией по газовому вопросу

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что у Анкары нет проблем с Россией по поставкам газа, по его словам, переговоры с российским лидером Владимиром Путиным... РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T23:13

2022-09-28T23:13

2022-09-28T23:20

турция

россия

реджеп тайип эрдоган

экономика

владимир путин

санкции в отношении россии

в мире

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АНКАРА, 28 сен – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что у Анкары нет проблем с Россией по поставкам газа, по его словам, переговоры с российским лидером Владимиром Путиным по этой теме нацелены на "хороший результат"."У нас зимой не будет проблем с газом. После начала эксплуатации черноморского природного газа Турция испытает облегчение по данному вопросу. С Россией мы не имеем проблем по этому вопросу. Мои переговоры с господином Путиным по этой теме положительные, надеюсь на хорошие результаты", - сказал турецкий лидер журналистам.

https://ria.ru/20220613/turtsiya-1795090311.html

турция

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турция, россия, реджеп тайип эрдоган, экономика, владимир путин, санкции в отношении россии, в мире