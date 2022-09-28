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Эрдоган заявил об отсутствии проблем с Россией по газовому вопросу - РИА Новости, 28.09.2022
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Эрдоган заявил об отсутствии проблем с Россией по газовому вопросу
Эрдоган заявил об отсутствии проблем с Россией по газовому вопросу - РИА Новости, 28.09.2022
Эрдоган заявил об отсутствии проблем с Россией по газовому вопросу
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что у Анкары нет проблем с Россией по поставкам газа, по его словам, переговоры с российским лидером Владимиром Путиным... РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T23:13
2022-09-28T23:20
турция
россия
реджеп тайип эрдоган
экономика
владимир путин
санкции в отношении россии
в мире
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АНКАРА, 28 сен – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что у Анкары нет проблем с Россией по поставкам газа, по его словам, переговоры с российским лидером Владимиром Путиным по этой теме нацелены на "хороший результат"."У нас зимой не будет проблем с газом. После начала эксплуатации черноморского природного газа Турция испытает облегчение по данному вопросу. С Россией мы не имеем проблем по этому вопросу. Мои переговоры с господином Путиным по этой теме положительные, надеюсь на хорошие результаты", - сказал турецкий лидер журналистам.
https://ria.ru/20220613/turtsiya-1795090311.html
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турция, россия, реджеп тайип эрдоган, экономика, владимир путин, санкции в отношении россии, в мире
Турция, Россия, Реджеп Тайип Эрдоган, Экономика, Владимир Путин, Санкции в отношении России, В мире
23:13 28.09.2022 (обновлено: 23:20 28.09.2022)
 
Эрдоган заявил об отсутствии проблем с Россией по газовому вопросу

Президент Турции Эрдоган заявил об отсутствии проблем с Россией по поставкам газа

© РИА Новости / Виталий ТимкивКомплекс подготовки и транспортировки газа
Комплекс подготовки и транспортировки газа - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Комплекс подготовки и транспортировки газа. Архивное фото
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АНКАРА, 28 сен – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что у Анкары нет проблем с Россией по поставкам газа, по его словам, переговоры с российским лидером Владимиром Путиным по этой теме нацелены на "хороший результат".
"У нас зимой не будет проблем с газом. После начала эксплуатации черноморского природного газа Турция испытает облегчение по данному вопросу. С Россией мы не имеем проблем по этому вопросу. Мои переговоры с господином Путиным по этой теме положительные, надеюсь на хорошие результаты", - сказал турецкий лидер журналистам.
Газоприемная станция FGSZ Ltd - РИА Новости, 1920, 13.06.2022
13 июня, 22:24
Турция планирует наладить поставки черноморского газа в 2023 году
 
ТурцияРоссияРеджеп Тайип ЭрдоганЭкономикаВладимир ПутинСанкции в отношении РоссииВ мире
 
 
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