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Глава ЕК после ЧП на "Северных потоках" пригрозила ответными действиями - РИА Новости, 28.09.2022
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Глава ЕК после ЧП на "Северных потоках" пригрозила ответными действиями
Глава ЕК после ЧП на "Северных потоках" пригрозила ответными действиями - РИА Новости, 28.09.2022
Глава ЕК после ЧП на "Северных потоках" пригрозила ответными действиями
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после ЧП на "Северных потоках" пригрозила ответом на "преднамеренное нарушение" европейской энергетической... РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T00:25
2022-09-28T05:59
урсула фон дер ляйен
дания
швеция
еврокомиссия
северный поток
северный поток — 2
в мире
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после ЧП на "Северных потоках" пригрозила ответом на "преднамеренное нарушение" европейской энергетической инфраструктуры, не уточнив, кто мог стоять за инцидентом.Фон дер Ляйен отметила в Twitter, что обсудила "акт саботажа" с премьер-министром Дании Метте Фредериксен.Она также подчеркнула, что необходимо провести расследование инцидентов, получить "полную ясность о событиях и причинах".В понедельник Nord Stream 2 AG сообщил, что на одной из ниток "Северного потока 2" (после постройки был заполнен техническим газом) произошло ЧП в водах Дании рядом с островом Борнхольм, сопровождавшееся резким падением давления. Причины неизвестны, идет расследование, уточняла компания. Затем о снижении давления на обеих нитках сообщил Nord Stream AG, оператор "Северного потока". Причины также не известны.Работа "Северного потока" приостановлена с конца августа из-за проблем с ремонтом турбин Siemens, вызванных санкциями Запада. Однако трубопровод оставался заполненным газом.Согласно информации от властей Дании и Швеции, обнаружены две утечки газа на "Северном потоке" на северо-востоке от острова Борнхольм и одна на "Северном потоке 2" на юго-востоке от острова.
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урсула фон дер ляйен, дания, швеция, еврокомиссия, северный поток, северный поток — 2, в мире
Урсула фон дер Ляйен, Дания, Швеция, Еврокомиссия, Северный поток, Северный поток — 2, В мире
00:25 28.09.2022 (обновлено: 05:59 28.09.2022)
 
Глава ЕК после ЧП на "Северных потоках" пригрозила ответными действиями

Глава ЕК фон дер Ляйен после ЧП на "Северных потоках" пригрозила ответными действиями

© Вооруженные силы ДанииМесто утечки на газопроводе "Северный поток"
Место утечки на газопроводе Северный поток
© Вооруженные силы Дании
Место утечки на газопроводе "Северный поток"
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после ЧП на "Северных потоках" пригрозила ответом на "преднамеренное нарушение" европейской энергетической инфраструктуры, не уточнив, кто мог стоять за инцидентом.
Фон дер Ляйен отметила в Twitter, что обсудила "акт саботажа" с премьер-министром Дании Метте Фредериксен.
"Любое преднамеренное нарушение активной европейской энергетической инфраструктуры неприемлемо и приведет к самым решительным ответным действиям", - написала глава ЕК.
Она также подчеркнула, что необходимо провести расследование инцидентов, получить "полную ясность о событиях и причинах".
В понедельник Nord Stream 2 AG сообщил, что на одной из ниток "Северного потока 2" (после постройки был заполнен техническим газом) произошло ЧП в водах Дании рядом с островом Борнхольм, сопровождавшееся резким падением давления. Причины неизвестны, идет расследование, уточняла компания. Затем о снижении давления на обеих нитках сообщил Nord Stream AG, оператор "Северного потока". Причины также не известны.
Работа "Северного потока" приостановлена с конца августа из-за проблем с ремонтом турбин Siemens, вызванных санкциями Запада. Однако трубопровод оставался заполненным газом.
Согласно информации от властей Дании и Швеции, обнаружены две утечки газа на "Северном потоке" на северо-востоке от острова Борнхольм и одна на "Северном потоке 2" на юго-востоке от острова.
Место утечки на газопроводе - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
00:06
МИД Швеции назвал причину инцидентов с "Северными потоками"
 
Урсула фон дер ЛяйенДанияШвецияЕврокомиссияСеверный потокСеверный поток — 2В мире
 
 
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