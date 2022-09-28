https://ria.ru/20220928/erdogan-1820210630.html

Ядерная война станет катастрофой, считает Эрдоган

Ядерная война станет катастрофой, считает Эрдоган - РИА Новости, 28.09.2022

Ядерная война станет катастрофой, считает Эрдоган

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что ядерная война станет катастрофой, дипломатия является самым правильным шагом. РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T23:07

2022-09-28T23:07

2022-09-28T23:07

в мире

владимир путин

россия

турция

донбасс

реджеп тайип эрдоган

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АНКАРА, 28 сен – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что ядерная война станет катастрофой, дипломатия является самым правильным шагом.Президент России Владимир Путин 21 сентября выступил с обращением о ситуации в Донбассе и ходе спецоперации. Он заявил, что Москва поддержит решения референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, и объявил о частичной мобилизации в России, назвав это решением, которое в полной мере адекватно нынешним угрозам. По его словам, "в своей агрессивной антироссийской политике Запад перешел всякую грань". Он отметил, что в ход пошел и ядерный шантаж, от высокопоставленных представителей стран НАТО идут высказывания о возможности и допустимости применения против России оружия массового поражения. Он напомнил Западу, что Россия превосходит по ряду компонентов иностранную военную технику.

https://ria.ru/20220822/rossiya-1811429234.html

россия

турция

донбасс

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в мире, владимир путин, россия, турция, донбасс, реджеп тайип эрдоган