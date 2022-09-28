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Военком ЕАО рассказал, кто попадает под частичную мобилизацию - РИА Новости, 28.09.2022
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Военком ЕАО рассказал, кто попадает под частичную мобилизацию
Военком ЕАО рассказал, кто попадает под частичную мобилизацию - РИА Новости, 28.09.2022
Военком ЕАО рассказал, кто попадает под частичную мобилизацию
Врио военного комиссара Еврейской автономной области (ЕАО) Дмитрий Кучабский заявил, что в регионе под частичную мобилизацию в первую очередь попадают люди с... РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T06:12
2022-09-28T07:01
россия
общество
частичная мобилизация в россии
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ХАБАРОВСК, 28 сен - РИА Новости. Врио военного комиссара Еврейской автономной области (ЕАО) Дмитрий Кучабский заявил, что в регионе под частичную мобилизацию в первую очередь попадают люди с боевым опытом и служившие в армии, но есть и те, кто не служил, находится в запасе и им старше 45 лет, такая практика соответствует российскому законодательству, при этом не служившие в армии даже добровольно приходят в военкоматы, а "отодвигать" их в сторону там не имеют права, хоть предпочтение в первую очередь отдается более опытным.В соответствии с указом президента РФ Владимира Путина, в первую очередь частичной мобилизации подлежат только граждане, состоящие в запасе и прежде всего проходившие военную службу и имеющие боевой опыт.По словам военкома, мужчины в автономии, которые не служили в армии, идут на мобилизацию добровольно."Я вчера беседовал, есть те, которые не служили. Они сказали "я хочу, я добровольно иду"... Мы не имеем права им отказывать, отодвигать в сторону, скажем так, или переносить на какие-то сроки", - отметил он.В понедельник член Совета Федерации от региона Юрий Валяев написал в своем Telegram-канале, что ЕАО одной из первых субъектов РФ закрыла вопрос по частичной мобилизации военнослужащих требуемых военно-учетных специальностей. Он отметил, что это была командная работа во главе с губернатором Ростиславом Гольдштейном. Численность мобилизованных в области не называют.
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россия, общество, частичная мобилизация в россии
Россия, Общество, Частичная мобилизация в России
06:12 28.09.2022 (обновлено: 07:01 28.09.2022)
 
Военком ЕАО рассказал, кто попадает под частичную мобилизацию

Военком ЕАО Кучабский: под мобилизацию в первую очередь попадают люди с боевым опытом

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкЧастичная мобилизация в России
Частичная мобилизация в России - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Частичная мобилизация в России. Архивное фото
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ХАБАРОВСК, 28 сен - РИА Новости. Врио военного комиссара Еврейской автономной области (ЕАО) Дмитрий Кучабский заявил, что в регионе под частичную мобилизацию в первую очередь попадают люди с боевым опытом и служившие в армии, но есть и те, кто не служил, находится в запасе и им старше 45 лет, такая практика соответствует российскому законодательству, при этом не служившие в армии даже добровольно приходят в военкоматы, а "отодвигать" их в сторону там не имеют права, хоть предпочтение в первую очередь отдается более опытным.
В соответствии с указом президента РФ Владимира Путина, в первую очередь частичной мобилизации подлежат только граждане, состоящие в запасе и прежде всего проходившие военную службу и имеющие боевой опыт.
"Президент сказал: в первую очередь и желательно призвать граждан, которые имеют боевой опыт и служили. Обращаю внимание - в первую очередь... Граждане, которые не служили, - они пребывают в запасе, и они подлежат призыву по мобилизации. Мы относимся к этим гражданам, как и к остальным категориям... То же самое касается граждан, пребывающих в запасе, категории "возрастные", назовем это так. У нас федеральный закон определяет возрастные категории: первая, вторая, третья. До 35 лет, 45 и так далее. Это пребывание в запасе. Это не определяет, что в первую очередь идут граждане те, которым 35 лет, во вторую очередь - кому 45. Все равны. В соответствии с федеральным законом о мобилизации 31-ФЗ. Мы прекрасно понимаем, что гражданин служил пять лет назад и 20 лет назад. Соответственно, более подготовленный, более обучаемый тот, который служил пять лет назад, и (мы) стараемся работать в первую очередь с этими гражданами. Тем более теми, кто имеет боевой опыт, это очень важно", - объяснил Кучабский в видео, размещенном в Telegram-канале правительства региона.
По словам военкома, мужчины в автономии, которые не служили в армии, идут на мобилизацию добровольно.
"Я вчера беседовал, есть те, которые не служили. Они сказали "я хочу, я добровольно иду"... Мы не имеем права им отказывать, отодвигать в сторону, скажем так, или переносить на какие-то сроки", - отметил он.
В понедельник член Совета Федерации от региона Юрий Валяев написал в своем Telegram-канале, что ЕАО одной из первых субъектов РФ закрыла вопрос по частичной мобилизации военнослужащих требуемых военно-учетных специальностей. Он отметил, что это была командная работа во главе с губернатором Ростиславом Гольдштейном. Численность мобилизованных в области не называют.
 
РоссияОбществоЧастичная мобилизация в России
 
 
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