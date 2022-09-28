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Военком ЕАО рассказал, кто попадает под частичную мобилизацию

Военком ЕАО рассказал, кто попадает под частичную мобилизацию - РИА Новости, 28.09.2022

Военком ЕАО рассказал, кто попадает под частичную мобилизацию

Врио военного комиссара Еврейской автономной области (ЕАО) Дмитрий Кучабский заявил, что в регионе под частичную мобилизацию в первую очередь попадают люди с... РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T06:12

2022-09-28T06:12

2022-09-28T07:01

россия

общество

частичная мобилизация в россии

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ХАБАРОВСК, 28 сен - РИА Новости. Врио военного комиссара Еврейской автономной области (ЕАО) Дмитрий Кучабский заявил, что в регионе под частичную мобилизацию в первую очередь попадают люди с боевым опытом и служившие в армии, но есть и те, кто не служил, находится в запасе и им старше 45 лет, такая практика соответствует российскому законодательству, при этом не служившие в армии даже добровольно приходят в военкоматы, а "отодвигать" их в сторону там не имеют права, хоть предпочтение в первую очередь отдается более опытным.В соответствии с указом президента РФ Владимира Путина, в первую очередь частичной мобилизации подлежат только граждане, состоящие в запасе и прежде всего проходившие военную службу и имеющие боевой опыт.По словам военкома, мужчины в автономии, которые не служили в армии, идут на мобилизацию добровольно."Я вчера беседовал, есть те, которые не служили. Они сказали "я хочу, я добровольно иду"... Мы не имеем права им отказывать, отодвигать в сторону, скажем так, или переносить на какие-то сроки", - отметил он.В понедельник член Совета Федерации от региона Юрий Валяев написал в своем Telegram-канале, что ЕАО одной из первых субъектов РФ закрыла вопрос по частичной мобилизации военнослужащих требуемых военно-учетных специальностей. Он отметил, что это была командная работа во главе с губернатором Ростиславом Гольдштейном. Численность мобилизованных в области не называют.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, общество, частичная мобилизация в россии