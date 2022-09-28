https://ria.ru/20220928/donbass-1820029290.html
Пасечник в обращении к Путину заявил о терроре со стороны Киева
Пасечник в обращении к Путину заявил о терроре со стороны Киева - РИА Новости, 28.09.2022
Пасечник в обращении к Путину заявил о терроре со стороны Киева
Киев только усиливал террор жителей Донбасса на протяжении восьми лет, говорится в тексте обращения главы Луганской Народной Республики Леонида Пасечника к... РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T12:32
2022-09-28T12:32
2022-09-28T12:43
киев
донбасс
россия
в мире
референдум в донбассе
владимир путин
леонид пасечник
луганская народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795722404_0:150:3071:1877_1920x0_80_0_0_264ec54ee8b10183f4d0ca2dc6000b21.jpg
ЛУГАНСК, 28 сен - РИА Новости. Киев только усиливал террор жителей Донбасса на протяжении восьми лет, говорится в тексте обращения главы Луганской Народной Республики Леонида Пасечника к президенту России Владимиру Путину с просьбой рассмотреть вхождение республики в состав Российской Федерации.Ранее ЦИК ЛНР заявил, что по итогам обработки 100% бюллетеней за вхождение в состав РФ проголосовало 98,42 % жителей Луганской Народной Республики."На протяжении восьми лет жители Луганской Народной Республики подвергаются жестоким обстрелам и геноциду со стороны киевского режима. В бессильной злобе от безуспешных попыток вторгнуться на территорию ЛНР и неудач в открытом бою с защитниками республики неонацисты только усилили террор и обстрелы гражданской и промышленной инфраструктуры, уничтожают школы, больницы, детские сады. Киевский режим, подстрекаемый Западом, не щадит никого: гибнут старики, женщины и самое страшное – дети", - говорится в тексте обращения главы ЛНР к президенту РФ."Цивилизованный" в кавычках мир молчит. Ни одно государство и ни одна международная организация не выступили с осуждением действий Киева на Донбассе. Все эти восемь лет только Российская Федерация оказывала и продолжает оказывать всеобъемлющую помощь жителям Донбасса, и у нас нет никаких сомнений, что вместе мы добьемся справедливости: военные преступники предстанут перед справедливым судом, а все, кто отдает преступные приказы, понесут заслуженное наказание", - говорится в тексте обращения главы ЛНР к президенту РФ.Глава ЛНР в среду обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой рассмотреть вхождение республики в состав Российской Федерации.
https://radiosputnik.ria.ru/20220928/pushilin-1820016913.html
https://ria.ru/20220928/lnr-1820017862.html
киев
донбасс
россия
луганская народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795722404_267:0:2998:2048_1920x0_80_0_0_c2a8674926c344e86a3363d629a9e35d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
киев, донбасс, россия, в мире, референдум в донбассе, владимир путин, леонид пасечник, луганская народная республика, цик лнр
Киев, Донбасс, Россия, В мире, Референдум в Донбассе, Владимир Путин, Леонид Пасечник, Луганская Народная Республика, ЦИК ЛНР
Материал дополняется
12:32 28.09.2022 (обновлено: 12:43 28.09.2022)
Пасечник в обращении к Путину заявил о терроре со стороны Киева
Глава ЛНР Пасечник в обращении к Путину: Киев терроризировал Донбасс восемь лет
ЛУГАНСК, 28 сен - РИА Новости. Киев только усиливал террор жителей Донбасса на протяжении восьми лет, говорится в тексте обращения главы Луганской Народной Республики Леонида Пасечника к президенту России Владимиру Путину с просьбой рассмотреть вхождение республики в состав Российской Федерации.
Ранее ЦИК ЛНР
заявил, что по итогам обработки 100% бюллетеней за вхождение в состав РФ проголосовало 98,42 % жителей Луганской Народной Республики.
"На протяжении восьми лет жители Луганской Народной Республики подвергаются жестоким обстрелам и геноциду со стороны киевского режима. В бессильной злобе от безуспешных попыток вторгнуться на территорию ЛНР и неудач в открытом бою с защитниками республики неонацисты только усилили террор и обстрелы гражданской и промышленной инфраструктуры, уничтожают школы, больницы, детские сады. Киевский режим, подстрекаемый Западом, не щадит никого: гибнут старики, женщины и самое страшное – дети", - говорится в тексте обращения главы ЛНР к президенту РФ.
"Цивилизованный" в кавычках мир молчит. Ни одно государство и ни одна международная организация не выступили с осуждением действий Киева на Донбассе. Все эти восемь лет только Российская Федерация оказывала и продолжает оказывать всеобъемлющую помощь жителям Донбасса, и у нас нет никаких сомнений, что вместе мы добьемся справедливости: военные преступники предстанут перед справедливым судом, а все, кто отдает преступные приказы, понесут заслуженное наказание", - говорится в тексте обращения главы ЛНР к президенту РФ.
Глава ЛНР в среду обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой рассмотреть вхождение республики в состав Российской Федерации.