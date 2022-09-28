https://ria.ru/20220928/donbass-1820029290.html

Пасечник в обращении к Путину заявил о терроре со стороны Киева

Пасечник в обращении к Путину заявил о терроре со стороны Киева - РИА Новости, 28.09.2022

Пасечник в обращении к Путину заявил о терроре со стороны Киева

Киев только усиливал террор жителей Донбасса на протяжении восьми лет, говорится в тексте обращения главы Луганской Народной Республики Леонида Пасечника к... РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T12:32

2022-09-28T12:32

2022-09-28T12:43

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ЛУГАНСК, 28 сен - РИА Новости. Киев только усиливал террор жителей Донбасса на протяжении восьми лет, говорится в тексте обращения главы Луганской Народной Республики Леонида Пасечника к президенту России Владимиру Путину с просьбой рассмотреть вхождение республики в состав Российской Федерации.Ранее ЦИК ЛНР заявил, что по итогам обработки 100% бюллетеней за вхождение в состав РФ проголосовало 98,42 % жителей Луганской Народной Республики."На протяжении восьми лет жители Луганской Народной Республики подвергаются жестоким обстрелам и геноциду со стороны киевского режима. В бессильной злобе от безуспешных попыток вторгнуться на территорию ЛНР и неудач в открытом бою с защитниками республики неонацисты только усилили террор и обстрелы гражданской и промышленной инфраструктуры, уничтожают школы, больницы, детские сады. Киевский режим, подстрекаемый Западом, не щадит никого: гибнут старики, женщины и самое страшное – дети", - говорится в тексте обращения главы ЛНР к президенту РФ."Цивилизованный" в кавычках мир молчит. Ни одно государство и ни одна международная организация не выступили с осуждением действий Киева на Донбассе. Все эти восемь лет только Российская Федерация оказывала и продолжает оказывать всеобъемлющую помощь жителям Донбасса, и у нас нет никаких сомнений, что вместе мы добьемся справедливости: военные преступники предстанут перед справедливым судом, а все, кто отдает преступные приказы, понесут заслуженное наказание", - говорится в тексте обращения главы ЛНР к президенту РФ.Глава ЛНР в среду обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой рассмотреть вхождение республики в состав Российской Федерации.

https://radiosputnik.ria.ru/20220928/pushilin-1820016913.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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