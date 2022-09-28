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ФССП приостановит взыскание долгов с мобилизованных - РИА Новости, 28.09.2022
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ФССП приостановит взыскание долгов с мобилизованных
ФССП приостановит взыскание долгов с мобилизованных - РИА Новости, 28.09.2022
ФССП приостановит взыскание долгов с мобилизованных
Федеральная служба судебных приставов временно прекратит взыскание долгов с россиян, призванных на службу в рамках частичной мобилизации. РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T16:01
2022-09-28T16:25
россия
федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
украина
частичная мобилизация в россии
владимир путин
сергей шойгу
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Федеральная служба судебных приставов временно прекратит взыскание долгов с россиян, призванных на службу в рамках частичной мобилизации.Уточняется, что подать соответствующее заявление можно на призывных пунктах военкоматов. Для решения этой задачи туда направят сотрудников ФССП.Накануне Госдума приняла в первом чтении законопроект о кредитных каникулах для призванных в рамках частичной мобилизации, а также контрактников. Они смогут приостановить выплаты по потребительским и ипотечным кредитам на срок, не превышающий время службы, либо уменьшить размер платежей. Такое же право могут предоставить заемщикам, находящимся на иждивении военнослужащего. Речь идет о членах семьи — инвалидах I и II групп, а также лицах под его попечительством.Президент Владимир Путин 21 сентября объявил в России частичную мобилизацию. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения протяженностью в тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Призвать планируется до 300 тысяч резервистов — прежде всего тех, кто прошел службу в армии, имеет боевой опыт и военно-учетную специальность.
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россия, федеральная служба судебных приставов (фссп россии), украина, частичная мобилизация в россии, владимир путин, сергей шойгу
Россия, Федеральная служба судебных приставов (ФССП России), Украина, Частичная мобилизация в России, Владимир Путин, Сергей Шойгу
16:01 28.09.2022 (обновлено: 16:25 28.09.2022)
 
ФССП приостановит взыскание долгов с мобилизованных

ФССП приостановит взыскание долгов с призванных в рамках частичной мобилизации россиян

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в медиабанкПризывники
Призывники - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© РИА Новости / Илья Наймушин
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Федеральная служба судебных приставов временно прекратит взыскание долгов с россиян, призванных на службу в рамках частичной мобилизации.

"В соответствии с частью 2 статьи 40 ФЗ "Об исполнительном производстве" судебным приставом-исполнителем исполнительное производство может быть приостановлено полностью или частично в случае просьбы должника, проходящего военную службу по призыву в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, воинских формированиях и органах, созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации", — подчеркнули в ведомстве.

Уточняется, что подать соответствующее заявление можно на призывных пунктах военкоматов. Для решения этой задачи туда направят сотрудников ФССП.
Накануне Госдума приняла в первом чтении законопроект о кредитных каникулах для призванных в рамках частичной мобилизации, а также контрактников. Они смогут приостановить выплаты по потребительским и ипотечным кредитам на срок, не превышающий время службы, либо уменьшить размер платежей. Такое же право могут предоставить заемщикам, находящимся на иждивении военнослужащего. Речь идет о членах семьи — инвалидах I и II групп, а также лицах под его попечительством.
Президент Владимир Путин 21 сентября объявил в России частичную мобилизацию. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения протяженностью в тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Призвать планируется до 300 тысяч резервистов — прежде всего тех, кто прошел службу в армии, имеет боевой опыт и военно-учетную специальность.
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