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ФССП приостановит взыскание долгов с мобилизованных

ФССП приостановит взыскание долгов с мобилизованных - РИА Новости, 28.09.2022

ФССП приостановит взыскание долгов с мобилизованных

Федеральная служба судебных приставов временно прекратит взыскание долгов с россиян, призванных на службу в рамках частичной мобилизации. РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T16:01

2022-09-28T16:01

2022-09-28T16:25

россия

федеральная служба судебных приставов (фссп россии)

украина

частичная мобилизация в россии

владимир путин

сергей шойгу

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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Федеральная служба судебных приставов временно прекратит взыскание долгов с россиян, призванных на службу в рамках частичной мобилизации.Уточняется, что подать соответствующее заявление можно на призывных пунктах военкоматов. Для решения этой задачи туда направят сотрудников ФССП.Накануне Госдума приняла в первом чтении законопроект о кредитных каникулах для призванных в рамках частичной мобилизации, а также контрактников. Они смогут приостановить выплаты по потребительским и ипотечным кредитам на срок, не превышающий время службы, либо уменьшить размер платежей. Такое же право могут предоставить заемщикам, находящимся на иждивении военнослужащего. Речь идет о членах семьи — инвалидах I и II групп, а также лицах под его попечительством.Президент Владимир Путин 21 сентября объявил в России частичную мобилизацию. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения протяженностью в тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Призвать планируется до 300 тысяч резервистов — прежде всего тех, кто прошел службу в армии, имеет боевой опыт и военно-учетную специальность.

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, федеральная служба судебных приставов (фссп россии), украина, частичная мобилизация в россии, владимир путин, сергей шойгу