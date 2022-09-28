Рейтинг@Mail.ru
"Объясняем.рф" сообщил, как мобилизованному приостановить трудовой договор - РИА Новости, 28.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220928/dogovor-1820212866.html
"Объясняем.рф" сообщил, как мобилизованному приостановить трудовой договор
"Объясняем.рф" сообщил, как мобилизованному приостановить трудовой договор - РИА Новости, 28.09.2022
"Объясняем.рф" сообщил, как мобилизованному приостановить трудовой договор
Для приостановки трудового договора с мобилизованным не нужно подписывать никаких дополнительных соглашений, достаточно приказа работодателя на основе повестки, РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T23:39
2022-09-28T23:39
сергей шойгу
россия
украина
частичная мобилизация в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152492/81/1524928129_0:3:1036:586_1920x0_80_0_0_9bb8deb7b852013915b485e9f9be283b.jpg
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Для приостановки трудового договора с мобилизованным не нужно подписывать никаких дополнительных соглашений, достаточно приказа работодателя на основе повестки, сообщили на портале "Объясняем.рф""Нет. Достаточно только приказа работодателя о приостановке трудового договора на основе повестки", - ответили на портале "Объясняем.рф" на вопрос, нужно ли при мобилизации работнику подписывать дополнительное соглашение о приостановке трудового договора.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
https://ria.ru/20220927/stazh-1819826146.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152492/81/1524928129_127:0:911:588_1920x0_80_0_0_49d3313fb183a6af635d608e07397ab7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сергей шойгу, россия, украина, частичная мобилизация в россии
Сергей Шойгу, Россия, Украина, Частичная мобилизация в России
23:39 28.09.2022
 
"Объясняем.рф" сообщил, как мобилизованному приостановить трудовой договор

"Объясняем.рф": приостановить трудовой договор с мобилизованным может приказ работодателя

© РИА Новости / Михаил Мордасов / Перейти в медиабанкРабота отдела кадров
Работа отдела кадров - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© РИА Новости / Михаил Мордасов
Перейти в медиабанк
Работа отдела кадров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Для приостановки трудового договора с мобилизованным не нужно подписывать никаких дополнительных соглашений, достаточно приказа работодателя на основе повестки, сообщили на портале "Объясняем.рф"
"Нет. Достаточно только приказа работодателя о приостановке трудового договора на основе повестки", - ответили на портале "Объясняем.рф" на вопрос, нужно ли при мобилизации работнику подписывать дополнительное соглашение о приостановке трудового договора.
Мужчины, призванные на военную службу в ходе частичной мобилизации - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
Вчера, 16:06Специальная военная операция на Украине
Период приостановки договора мобилизованным включат в стаж
В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
 
Сергей ШойгуРоссияУкраинаЧастичная мобилизация в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала