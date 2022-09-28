https://ria.ru/20220928/dogovor-1820212866.html

"Объясняем.рф" сообщил, как мобилизованному приостановить трудовой договор

"Объясняем.рф" сообщил, как мобилизованному приостановить трудовой договор - РИА Новости, 28.09.2022

"Объясняем.рф" сообщил, как мобилизованному приостановить трудовой договор

Для приостановки трудового договора с мобилизованным не нужно подписывать никаких дополнительных соглашений, достаточно приказа работодателя на основе повестки, РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T23:39

2022-09-28T23:39

2022-09-28T23:39

сергей шойгу

россия

украина

частичная мобилизация в россии

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Для приостановки трудового договора с мобилизованным не нужно подписывать никаких дополнительных соглашений, достаточно приказа работодателя на основе повестки, сообщили на портале "Объясняем.рф""Нет. Достаточно только приказа работодателя о приостановке трудового договора на основе повестки", - ответили на портале "Объясняем.рф" на вопрос, нужно ли при мобилизации работнику подписывать дополнительное соглашение о приостановке трудового договора.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.

https://ria.ru/20220927/stazh-1819826146.html

россия

украина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Наталья Макарова

сергей шойгу, россия, украина, частичная мобилизация в россии