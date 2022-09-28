https://ria.ru/20220928/dogovor-1820212866.html
"Объясняем.рф" сообщил, как мобилизованному приостановить трудовой договор
"Объясняем.рф" сообщил, как мобилизованному приостановить трудовой договор - РИА Новости, 28.09.2022
"Объясняем.рф" сообщил, как мобилизованному приостановить трудовой договор
Для приостановки трудового договора с мобилизованным не нужно подписывать никаких дополнительных соглашений, достаточно приказа работодателя на основе повестки, РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T23:39
2022-09-28T23:39
2022-09-28T23:39
сергей шойгу
россия
украина
частичная мобилизация в россии
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Для приостановки трудового договора с мобилизованным не нужно подписывать никаких дополнительных соглашений, достаточно приказа работодателя на основе повестки, сообщили на портале "Объясняем.рф""Нет. Достаточно только приказа работодателя о приостановке трудового договора на основе повестки", - ответили на портале "Объясняем.рф" на вопрос, нужно ли при мобилизации работнику подписывать дополнительное соглашение о приостановке трудового договора.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
https://ria.ru/20220927/stazh-1819826146.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей шойгу, россия, украина, частичная мобилизация в россии
Сергей Шойгу, Россия, Украина, Частичная мобилизация в России
"Объясняем.рф" сообщил, как мобилизованному приостановить трудовой договор
"Объясняем.рф": приостановить трудовой договор с мобилизованным может приказ работодателя