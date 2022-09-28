https://ria.ru/20220928/brak-1819963199.html
В Минюст направили просьбу упростить регистрацию брака при мобилизации
В Минюст направили просьбу упростить регистрацию брака при мобилизации - РИА Новости, 28.09.2022
В Минюст направили просьбу упростить регистрацию брака при мобилизации
Депутат Госдумы Сергей Леонов (ЛДПР) направил обращение министру юстиции РФ Константину Чуйченко с просьбой упростить процедуру подачи заявлений по... РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T06:20
2022-09-28T06:20
2022-09-28T06:20
сергей леонов
россия
частичная мобилизация в россии
общество
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Депутат Госдумы Сергей Леонов (ЛДПР) направил обращение министру юстиции РФ Константину Чуйченко с просьбой упростить процедуру подачи заявлений по онлайн-регистрации брака на фоне объявления частичной мобилизации, исключив необходимость электронной подписи при подаче документов онлайн, копия запроса имеется в распоряжении РИА Новости.Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.Как отметил парламентарий в письме, после указа президента РФ об объявлении частичной мобилизации, "во всех субъектах фиксируется рост количества регистрации брака, в том числе в день подачи заявления".Сегодня заявления о заключении брака подаются лично в территориальные отделы ЗАГС, однако есть возможность подать документы дистанционно через Госуслуги, напомнил депутат. Вместе с тем, отметил политик, гражданам, желающим узаконить отношения, необходима электронная цифровая подпись для подачи заявления, оформление которой "является целой процедурой..."."Учитывая острую необходимость у наших граждан в получении такой государственной услуги, как регистрация брака, прошу вас, уважаемый Константин Анатольевич, в кратчайшие сроки рассмотреть вопрос об изменении подхода по подаче заявлений о заключении брака в территориальные отделы ЗАГС, временно отменив обязанность подписывать такие заявления электронной цифровой подписью", - указано в письме.
https://ria.ru/20220928/vyplaty-1819961728.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей леонов, россия, частичная мобилизация в россии, общество
Сергей Леонов, Россия, Частичная мобилизация в России, Общество
В Минюст направили просьбу упростить регистрацию брака при мобилизации
Депутат ГД Леонов направил в Минюст просьбу упростить регистрацию брака при мобилизации
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Депутат Госдумы Сергей Леонов (ЛДПР) направил обращение министру юстиции РФ Константину Чуйченко с просьбой упростить процедуру подачи заявлений по онлайн-регистрации брака на фоне объявления частичной мобилизации, исключив необходимость электронной подписи при подаче документов онлайн, копия запроса имеется в распоряжении РИА Новости.
Указом президента Владимира Путина
с 21 сентября в России
объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу
, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине
. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
Как отметил парламентарий в письме, после указа президента РФ об объявлении частичной мобилизации, "во всех субъектах фиксируется рост количества регистрации брака, в том числе в день подачи заявления".
Сегодня заявления о заключении брака подаются лично в территориальные отделы ЗАГС, однако есть возможность подать документы дистанционно через Госуслуги, напомнил депутат. Вместе с тем, отметил политик, гражданам, желающим узаконить отношения, необходима электронная цифровая подпись для подачи заявления, оформление которой "является целой процедурой...".
"Учитывая острую необходимость у наших граждан в получении такой государственной услуги, как регистрация брака, прошу вас, уважаемый Константин Анатольевич, в кратчайшие сроки рассмотреть вопрос об изменении подхода по подаче заявлений о заключении брака в территориальные отделы ЗАГС, временно отменив обязанность подписывать такие заявления электронной цифровой подписью", - указано в письме.