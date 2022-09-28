https://ria.ru/20220928/blagodarnost-1820166201.html

Перед парламентом Сербии выставили баннер с благодарностью Путину

Перед парламентом Сербии выставили баннер с благодарностью Путину - РИА Новости, 28.09.2022

Перед парламентом Сербии выставили баннер с благодарностью Путину

Активисты выставили перед парламентом Сербии баннер со словами признательности в адрес президента России Владимира Путина, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T19:31

2022-09-28T19:31

2022-09-28T20:31

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БЕЛГРАД, 28 сен — РИА Новости. Активисты выставили перед парламентом Сербии баннер со словами признательности в адрес президента России Владимира Путина, передает корреспондент РИА Новости.Таким образом они выразили благодарность за подарок от Русской православной церкви и нескольких семей. В середине сентября те отправили в монастырь Святого Луки в селе Бошняне под городом Крушевац в центральной части Сербии 13-тонный колокол из Санкт-Петербурга.Баннер с портретом Путина и благодарностью установили над палатками движения "Временная скупщина народа, достойного Сербии" недалеко от входа в парламент. На полотнище длиной несколько метров помещены фотографии российского лидера, изображения колокола, медведя и волка, а также надпись: "Президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину на столетие работы службы безопасности с любовью и от всей души от сербского народа".В свою очередь, юрист движения Милан Мандич подчеркнул, что 17 сентября в этом месте состоялось торжественное присвоение звания младших лейтенантов выпускникам Военной академии. По его словам, молодые офицеры маршировали перед этим баннером. "Наша идея была в том, чтобы и они таким образом выразили уважение Российской Федерации и ее руководству за помощь, которая оказывается сербскому народу. Поэтому он тогда был выставлен нами впервые", — уточнил он.Активисты движения подчеркивают, что считают себя убежденными русофилами, поддерживают итоги референдума в Донбассе и выступают против навязываемых Западом официальному Белграду политических решений и ценностей. Они проводят пикет перед парламентом уже около восьми месяцев. Согласно их позиции, власти должны были 2 июня 2020 года собрать новый созыв скупщины или утвердить специальный закон о продолжении мандата предыдущего созыва, вместо переноса выборов с 26 апреля на 21 июня 2020 года во время пандемии COVID-19.

https://ria.ru/20220920/serbiya-1818099860.html

https://ria.ru/20220911/belgrad-1815470669.html

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в мире, владимир путин, сербия, россия, санкт-петербург, русская православная церковь