https://ria.ru/20220928/beeline-1820005630.html

Beeline в Казахстане объяснил прекращение трансляции российских каналов

Beeline в Казахстане объяснил прекращение трансляции российских каналов - РИА Новости, 28.09.2022

Beeline в Казахстане объяснил прекращение трансляции российских каналов

Телекоммуникационная компания Beeline Казахстан объяснила планы по прекращению трансляции российских телеканалов предпочтениями своей аудитории. РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T11:24

2022-09-28T11:24

2022-09-28T11:24

казахстан

beeline казахстан

дом кино

снг

в мире

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АСТАНА, 28 сен - РИА Новости. Телекоммуникационная компания Beeline Казахстан объяснила планы по прекращению трансляции российских телеканалов предпочтениями своей аудитории.Компания во вторник сообщила, что с 5 октября на "TV Интернет Дома" и в сервисе BeeTV прекращается трансляция каналов: "Дом кино", "Победа", "О!", "Первый канал СНГ", "НТВ МИР", "Карусель International", "Россия 24", "Музыка Первого", "РТР Планета", "Время: далекое и близкое", "Телекафе", "Поехали", "Дом кино Premium HD", "Бобёр", "Россия К". По данным компании, удаленные каналы меняются на "Еврокино", "Любимое Кино", "1HD music" и "Еда Премиум HD"."Пересмотр пакетных предложений и контентного наполнения - это привычная практика для цифровых операторов, которая применялась Beeline Казахстан ранее и будет продолжена в соответствии с предпочтениями наших абонентов. Ядро наших пользователей составляет молодежная аудитория, на которую мы ориентируемся и которой привычно потребление развлекательного video-on-demand контента (контента по запросу)", - сообщили РИА Новости в компании.

https://ria.ru/20220907/opros-1815278250.html

казахстан

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

казахстан, beeline казахстан, дом кино, снг, в мире