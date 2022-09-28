https://ria.ru/20220928/beeline-1820005630.html
Beeline в Казахстане объяснил прекращение трансляции российских каналов
Beeline в Казахстане объяснил прекращение трансляции российских каналов - РИА Новости, 28.09.2022
Beeline в Казахстане объяснил прекращение трансляции российских каналов
Телекоммуникационная компания Beeline Казахстан объяснила планы по прекращению трансляции российских телеканалов предпочтениями своей аудитории. РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T11:24
2022-09-28T11:24
2022-09-28T11:24
казахстан
beeline казахстан
дом кино
снг
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155975/36/1559753616_0:132:2500:1538_1920x0_80_0_0_e0c61f4b630d578b27a91b7fa912a6a2.jpg
АСТАНА, 28 сен - РИА Новости. Телекоммуникационная компания Beeline Казахстан объяснила планы по прекращению трансляции российских телеканалов предпочтениями своей аудитории.Компания во вторник сообщила, что с 5 октября на "TV Интернет Дома" и в сервисе BeeTV прекращается трансляция каналов: "Дом кино", "Победа", "О!", "Первый канал СНГ", "НТВ МИР", "Карусель International", "Россия 24", "Музыка Первого", "РТР Планета", "Время: далекое и близкое", "Телекафе", "Поехали", "Дом кино Premium HD", "Бобёр", "Россия К". По данным компании, удаленные каналы меняются на "Еврокино", "Любимое Кино", "1HD music" и "Еда Премиум HD"."Пересмотр пакетных предложений и контентного наполнения - это привычная практика для цифровых операторов, которая применялась Beeline Казахстан ранее и будет продолжена в соответствии с предпочтениями наших абонентов. Ядро наших пользователей составляет молодежная аудитория, на которую мы ориентируемся и которой привычно потребление развлекательного video-on-demand контента (контента по запросу)", - сообщили РИА Новости в компании.
https://ria.ru/20220907/opros-1815278250.html
казахстан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155975/36/1559753616_138:0:2363:1669_1920x0_80_0_0_18f80072964405e17075350de2655cc3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
казахстан, beeline казахстан, дом кино, снг, в мире
Казахстан, Beeline Казахстан, Дом кино, СНГ, В мире
Beeline в Казахстане объяснил прекращение трансляции российских каналов
Beeline в Казахстане объяснил прекращение трансляции российских каналов вкусами аудитории