https://ria.ru/20220928/bayden-1820206385.html
Пресс-секретарь резко ответила на вопрос, почему Байден говорит с умершими
Пресс-секретарь резко ответила на вопрос, почему Байден говорит с умершими - РИА Новости, 28.09.2022
Пресс-секретарь резко ответила на вопрос, почему Байден говорит с умершими
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер резко прервала журналистку, задавшую вопрос о состоянии здоровья американского президента Джо Байдена. РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T22:31
2022-09-28T22:31
2022-09-28T22:53
в мире
карин жан-пьер
джо байден
камала харрис
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер резко прервала журналистку, задавшую вопрос о состоянии здоровья американского президента Джо Байдена. Фрагмент брифинга опубликовало издание The Washington Free Beacon в Twitter.Ранее глава государства во время конференции в Вашингтоне обратился к конгрессвумен Джеки Валорски, забыв о том, что она погибла в автокатастрофе в августе. Одна из журналисток спросила представителя Белого дома, почему Байден разговаривает с умершими людьми.В ответ Карин Жан-Пьер заявила, что сейчас "не ее очередь говорить".При этом на том же брифинге пресс-секретарь Байдена заявила, что президент попытался позвать покойную конгрессвумен Валорски, поскольку "постоянно думает" о ней.Американский лидер, которому в этом году исполняется 80 лет, стал самым пожилым президентом Соединенных Штатов в истории. Критики постоянно обвиняют его в умственном упадке, ссылаясь на частые оплошности и совершаемые им ошибки.Так, неделю назад он не смог без посторонней помощи уйти со сцены, а до этого называл президентом своего вице-президента Камалу Харрис, путал названия государств и оступался при посадке в самолет.
https://ria.ru/20220922/bayden-1818812012.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, карин жан-пьер, джо байден, камала харрис, сша
В мире, Карин Жан-Пьер, Джо Байден, Камала Харрис, США
22:31 28.09.2022 (обновлено: 22:53 28.09.2022)
Пресс-секретарь резко ответила на вопрос, почему Байден говорит с умершими
Пресс-секретарь Карин Жан-Пьер резко ответила на вопрос, почему Байден говорит с умершими
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер резко прервала журналистку, задавшую вопрос о состоянии здоровья американского президента Джо Байдена.
Фрагмент брифинга опубликовало
издание The Washington Free Beacon в Twitter.
Ранее глава государства во время конференции в Вашингтоне
обратился к конгрессвумен Джеки Валорски, забыв о том, что она погибла в автокатастрофе в августе. Одна из журналисток спросила представителя Белого дома, почему Байден разговаривает с умершими людьми.
"Эти моменты замешательства случаются все чаще. Американцы наблюдают за этим и беспокоятся", — добавила она.
В ответ Карин Жан-Пьер заявила, что сейчас "не ее очередь говорить".
При этом на том же брифинге пресс-секретарь Байдена заявила, что президент попытался позвать покойную конгрессвумен Валорски, поскольку "постоянно думает" о ней.
Американский лидер, которому в этом году исполняется 80 лет, стал самым пожилым президентом Соединенных Штатов в истории. Критики постоянно обвиняют его в умственном упадке, ссылаясь на частые оплошности и совершаемые им ошибки.
Так, неделю назад он не смог без посторонней помощи уйти со сцены, а до этого называл президентом своего вице-президента Камалу Харрис
, путал названия государств и оступался при посадке в самолет.