https://ria.ru/20220928/bayden-1820206385.html

Пресс-секретарь резко ответила на вопрос, почему Байден говорит с умершими

Пресс-секретарь резко ответила на вопрос, почему Байден говорит с умершими - РИА Новости, 28.09.2022

Пресс-секретарь резко ответила на вопрос, почему Байден говорит с умершими

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер резко прервала журналистку, задавшую вопрос о состоянии здоровья американского президента Джо Байдена. РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T22:31

2022-09-28T22:31

2022-09-28T22:53

в мире

карин жан-пьер

джо байден

камала харрис

сша

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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер резко прервала журналистку, задавшую вопрос о состоянии здоровья американского президента Джо Байдена. Фрагмент брифинга опубликовало издание The Washington Free Beacon в Twitter.Ранее глава государства во время конференции в Вашингтоне обратился к конгрессвумен Джеки Валорски, забыв о том, что она погибла в автокатастрофе в августе. Одна из журналисток спросила представителя Белого дома, почему Байден разговаривает с умершими людьми.В ответ Карин Жан-Пьер заявила, что сейчас "не ее очередь говорить".При этом на том же брифинге пресс-секретарь Байдена заявила, что президент попытался позвать покойную конгрессвумен Валорски, поскольку "постоянно думает" о ней.Американский лидер, которому в этом году исполняется 80 лет, стал самым пожилым президентом Соединенных Штатов в истории. Критики постоянно обвиняют его в умственном упадке, ссылаясь на частые оплошности и совершаемые им ошибки.Так, неделю назад он не смог без посторонней помощи уйти со сцены, а до этого называл президентом своего вице-президента Камалу Харрис, путал названия государств и оступался при посадке в самолет.

https://ria.ru/20220922/bayden-1818812012.html

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Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

в мире, карин жан-пьер, джо байден, камала харрис, сша