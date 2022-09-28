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Белый дом заявил, что Байден не обещал уничтожить "Северный поток" - РИА Новости, 29.09.2022
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Белый дом заявил, что Байден не обещал уничтожить "Северный поток"
Белый дом заявил, что Байден не обещал уничтожить "Северный поток" - РИА Новости, 29.09.2022
Белый дом заявил, что Байден не обещал уничтожить "Северный поток"
Президент США Джо Байден обещал не допустить ввода в строй трубопровода "Северный поток — 2", а не уничтожить его, заявила официальный представитель Белого дома РИА Новости, 29.09.2022
2022-09-28T21:25
2022-09-29T00:51
северный поток
джо байден
сша
администрация президента сша
в мире
карин жан-пьер
германия
северный поток — 2
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ВАШИНГТОН, 28 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден обещал не допустить ввода в строй трубопровода "Северный поток — 2", а не уничтожить его, заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер."Президент сказал, что "Северный поток — 2" не введут в строй, и мы будем работать над этим с Германией. И он был прав, потому что Германия в феврале заморозила его. Вот о чем говорил президент", - сказала Жан-Пьер на брифинге.Так она ответила на просьбу прокомментировать высказывания российских официальных лиц, цитировавших "угрозы Байдена покончить с "Северным потоком".
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северный поток, джо байден, сша, администрация президента сша, в мире, карин жан-пьер, германия, северный поток — 2, авария на "северных потоках"
Северный поток, Джо Байден, США, Администрация президента США, В мире, Карин Жан-Пьер, Германия, Северный поток — 2, Авария на "Северных потоках"
21:25 28.09.2022 (обновлено: 00:51 29.09.2022)
 
Белый дом заявил, что Байден не обещал уничтожить "Северный поток"

Белый дом отрицает, что США угрожали уничтожением трубопровода "Северный поток — 2"

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 28 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден обещал не допустить ввода в строй трубопровода "Северный поток — 2", а не уничтожить его, заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.
"Президент сказал, что "Северный поток — 2" не введут в строй, и мы будем работать над этим с Германией. И он был прав, потому что Германия в феврале заморозила его. Вот о чем говорил президент", - сказала Жан-Пьер на брифинге.
Бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
27 сентября, 23:12
Сикорский обрадовался повреждению "Северного потока" и поблагодарил США
Так она ответила на просьбу прокомментировать высказывания российских официальных лиц, цитировавших "угрозы Байдена покончить с "Северным потоком".
 
Северный потокДжо БайденСШААдминистрация президента СШАВ миреКарин Жан-ПьерГерманияСеверный поток — 2Авария на "Северных потоках"
 
 
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