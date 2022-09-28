https://ria.ru/20220928/bayden-1820198349.html

Белый дом заявил, что Байден не обещал уничтожить "Северный поток"

Белый дом заявил, что Байден не обещал уничтожить "Северный поток" - РИА Новости, 29.09.2022

Белый дом заявил, что Байден не обещал уничтожить "Северный поток"

Президент США Джо Байден обещал не допустить ввода в строй трубопровода "Северный поток — 2", а не уничтожить его, заявила официальный представитель Белого дома РИА Новости, 29.09.2022

2022-09-28T21:25

2022-09-28T21:25

2022-09-29T00:51

северный поток

джо байден

сша

администрация президента сша

в мире

карин жан-пьер

германия

северный поток — 2

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ВАШИНГТОН, 28 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден обещал не допустить ввода в строй трубопровода "Северный поток — 2", а не уничтожить его, заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер."Президент сказал, что "Северный поток — 2" не введут в строй, и мы будем работать над этим с Германией. И он был прав, потому что Германия в феврале заморозила его. Вот о чем говорил президент", - сказала Жан-Пьер на брифинге.Так она ответила на просьбу прокомментировать высказывания российских официальных лиц, цитировавших "угрозы Байдена покончить с "Северным потоком".

https://ria.ru/20220927/sikorskiy-1819939377.html

сша

германия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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