https://ria.ru/20220928/bayden-1820103185.html

Fox News: Байден может быть причастен к подрыву труб "Северного потока"

Fox News: Байден может быть причастен к подрыву труб "Северного потока" - РИА Новости, 28.09.2022

Fox News: Байден может быть причастен к подрыву труб "Северного потока"

Администрация президента США Джо Байдена может быть причастна к уничтожению труб "Северного потока", считает телеведущий Fox News Такер Карлсон. РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T16:05

2022-09-28T16:05

2022-09-28T16:05

политика

джо байден

такер карлсон

радослав сикорский

россия

германия

швеция

еврокомиссия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1c/1812685931_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e3061ed4af1a023742f5ce6f17950781.jpg

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена может быть причастна к уничтожению труб "Северного потока", считает телеведущий Fox News Такер Карлсон.Он напомнил, что американское правительство еще в феврале заявило о желании избавиться от газовой магистрали, снабжающей Европу."Не будет никакого "Северного потока — 2", мы положим ему конец. <…> Обещаю вам, мы сможем это сделать", — сказал Байден за три недели до начала российской специальной операции на Украине.Как отметил журналист, ни одна из сказанных фраз президента не может считаться случайной, особенно с учетом используемых шпаргалок.Карлсон обратил внимание и на реакцию верных союзников Белого дома на это событие. Так, бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский обрадовался повреждению магистрали, а в соцсетях написал "Спасибо, США". По словам обозревателя, польский дипломат близок к Байдену настолько, что для аватарки в Twitter выбрал их совместное фото.В понедельник власти Дании и Швеции сообщили об утечке газа в трубах "Северного потока" рядом с островом Борнхольм. При этом в Германии не исключили вероятность диверсии на магистрали. Неназванный представитель служб безопасности страны заявил агентству Bloomberg, что это могла быть скорее силовая акция, нежели техническая проблема. Как уточнила глава МИД Швеции Анн Линде, инциденты с утечкой газа произошли вследствие "взрывов". Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, в свою очередь, пригрозила ответом на "преднамеренное нарушение" европейской энергетической инфраструктуры, не уточнив, кто мог стоять за инцидентом.Представитель МИД России Мария Захарова призвала американского президента Джо Байдена ответить на вопрос, реализовали ли Соединенные Штаты озвученную еще в феврале угрозу 25 и 26 сентября 2022 года, когда на трех линиях "Северных потоков" произошло чрезвычайное происшествие, которое предварительно квалифицируется как разрыв трубопроводов.Полный текст читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220922/bayden-1818749646.html

https://ria.ru/20220921/bayden-1818483618.html

https://ria.ru/20220912/zayavlenie-1816352159.html

россия

германия

швеция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

политика, джо байден, такер карлсон, радослав сикорский, россия, германия, швеция, еврокомиссия, северный поток, северный поток — 2