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Россия ждет реакции ЕС на слова Сикорского, заявили в МИД - РИА Новости, 28.09.2022
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Россия ждет реакции ЕС на слова Сикорского, заявили в МИД
Россия ждет реакции ЕС на слова Сикорского, заявили в МИД - РИА Новости, 28.09.2022
Россия ждет реакции ЕС на слова Сикорского, заявили в МИД
В Москве ждут реакции Евросоюза на слова бывшего главы МИД Польши Радослава Сикорского, который накануне поблагодарил США за аварии на двух газопроводах... РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T09:15
2022-09-28T09:21
радослав сикорский
мария захарова
анн линде (мид швеции)
дания
швеция
россия
еврокомиссия
евросоюз
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. В Москве ждут реакции Евросоюза на слова бывшего главы МИД Польши Радослава Сикорского, который накануне поблагодарил США за аварии на двух газопроводах "Северный поток", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.В понедельник Nord Stream 2 AG сообщил, что на одной из ниток "Северного потока 2" (после постройки был заполнен техническим газом) произошло ЧП в водах Дании рядом с островом Борнхольм, сопровождавшееся резким падением давления. Причины неизвестны, идет расследование, уточняла компания. Затем о снижении давления на обеих нитках сообщил Nord Stream AG, оператор "Северного потока". Причины также не известны.Сикорский обрадовался повреждению газопровода, написав в соцсетях "Спасибо, США", не уточняя, что имеется в виду. В ответ на это Захарова задалась вопросом, является ли данный пост официальным заявлением о теракте.Согласно информации от властей Дании и Швеции, обнаружены две утечки газа на "Северном потоке" на северо-востоке от острова Борнхольм и одна на "Северном потоке 2" на юго-востоке от острова.Как передавало агентство Блумберг, Германия и Дания не исключили, что утечки на "Северном потоке" и "Северном потоке 2" произошли из-за диверсии. Шведский сейсмоцентр заявил, что в районе утечек газа с "Северных потоков" в понедельник были зарегистрированы мощные подводные взрывы, об этом сообщил журналист шведского телеканала SVT. Глава МИД Швеции Анн Линде во вторник вечером также заявила, что инциденты с утечкой газа из трубопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2" произошли вследствие "взрывов". Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после ЧП пригрозила ответом на "преднамеренное нарушение" европейской энергетической инфраструктуры, не уточнив, кто мог стоять за инцидентом.В Белом доме немногим ранее заявили, что США не будут "спекулировать" о причинах утечек на "Северных потоках" и готовы оказать содействие странам Европы.Работа "Северного потока" приостановлена с конца августа из-за проблем с ремонтом турбин Siemens, вызванных санкциями Запада. Однако трубопровод оставался заполненным газом.
https://ria.ru/20220928/potok-1819971031.html
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радослав сикорский, мария захарова, анн линде (мид швеции), дания, швеция, россия, еврокомиссия, евросоюз, siemens, северный поток, северный поток — 2, в мире
Радослав Сикорский, Мария Захарова, Анн Линде (МИД Швеции), Дания, Швеция, Россия, Еврокомиссия, Евросоюз, Siemens, Северный поток, Северный поток — 2, В мире
09:15 28.09.2022 (обновлено: 09:21 28.09.2022)
 
Россия ждет реакции ЕС на слова Сикорского, заявили в МИД

Захарова: Россия ждет реакции ЕС на слова Сикорского об аварии на "Северных потоках"

© Вооруженные силы ДанииМесто утечки на газопроводе "Северный поток"
Место утечки на газопроводе Северный поток
© Вооруженные силы Дании
Место утечки на газопроводе "Северный поток". Архивное фото
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. В Москве ждут реакции Евросоюза на слова бывшего главы МИД Польши Радослава Сикорского, который накануне поблагодарил США за аварии на двух газопроводах "Северный поток", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В понедельник Nord Stream 2 AG сообщил, что на одной из ниток "Северного потока 2" (после постройки был заполнен техническим газом) произошло ЧП в водах Дании рядом с островом Борнхольм, сопровождавшееся резким падением давления. Причины неизвестны, идет расследование, уточняла компания. Затем о снижении давления на обеих нитках сообщил Nord Stream AG, оператор "Северного потока". Причины также не известны.
Место утечки на газопроводе Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
08:29
Китайский аналитик предположил, кто мог стоять за ЧП на "Северных потоках"
Сикорский обрадовался повреждению газопровода, написав в соцсетях "Спасибо, США", не уточняя, что имеется в виду. В ответ на это Захарова задалась вопросом, является ли данный пост официальным заявлением о теракте.
"То, что вчера сделал Сикорский, если это останется без реакции Европейского союза, без реакции евроинститутов и евробюрократии, надо уже говорить не об их ненависти к нам, надо говорить о том, что они ненавидят тех людей, которые их избирают в Европе – тех людей, которые им делегировали управление собственной жизнью. Это не может остаться без реакции", - сказала Захарова в эфире радио Sputnik.
Согласно информации от властей Дании и Швеции, обнаружены две утечки газа на "Северном потоке" на северо-востоке от острова Борнхольм и одна на "Северном потоке 2" на юго-востоке от острова.
Как передавало агентство Блумберг, Германия и Дания не исключили, что утечки на "Северном потоке" и "Северном потоке 2" произошли из-за диверсии. Шведский сейсмоцентр заявил, что в районе утечек газа с "Северных потоков" в понедельник были зарегистрированы мощные подводные взрывы, об этом сообщил журналист шведского телеканала SVT. Глава МИД Швеции Анн Линде во вторник вечером также заявила, что инциденты с утечкой газа из трубопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2" произошли вследствие "взрывов". Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после ЧП пригрозила ответом на "преднамеренное нарушение" европейской энергетической инфраструктуры, не уточнив, кто мог стоять за инцидентом.
В Белом доме немногим ранее заявили, что США не будут "спекулировать" о причинах утечек на "Северных потоках" и готовы оказать содействие странам Европы.
Работа "Северного потока" приостановлена с конца августа из-за проблем с ремонтом турбин Siemens, вызванных санкциями Запада. Однако трубопровод оставался заполненным газом.
Участок магистрального газопровода Северный поток в немецком городе Любмин - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
08:00
Взрывы на "Северных потоках": газовая война перешла в горячую стадию
 
Радослав СикорскийМария ЗахароваАнн Линде (МИД Швеции)ДанияШвецияРоссияЕврокомиссияЕвросоюзSiemensСеверный потокСеверный поток — 2В мире
 
 
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