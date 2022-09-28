https://ria.ru/20220928/avariya-1819976106.html

Россия ждет реакции ЕС на слова Сикорского, заявили в МИД

Россия ждет реакции ЕС на слова Сикорского, заявили в МИД - РИА Новости, 28.09.2022

Россия ждет реакции ЕС на слова Сикорского, заявили в МИД

В Москве ждут реакции Евросоюза на слова бывшего главы МИД Польши Радослава Сикорского, который накануне поблагодарил США за аварии на двух газопроводах... РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T09:15

2022-09-28T09:15

2022-09-28T09:21

радослав сикорский

мария захарова

анн линде (мид швеции)

дания

швеция

россия

еврокомиссия

евросоюз

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. В Москве ждут реакции Евросоюза на слова бывшего главы МИД Польши Радослава Сикорского, который накануне поблагодарил США за аварии на двух газопроводах "Северный поток", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.В понедельник Nord Stream 2 AG сообщил, что на одной из ниток "Северного потока 2" (после постройки был заполнен техническим газом) произошло ЧП в водах Дании рядом с островом Борнхольм, сопровождавшееся резким падением давления. Причины неизвестны, идет расследование, уточняла компания. Затем о снижении давления на обеих нитках сообщил Nord Stream AG, оператор "Северного потока". Причины также не известны.Сикорский обрадовался повреждению газопровода, написав в соцсетях "Спасибо, США", не уточняя, что имеется в виду. В ответ на это Захарова задалась вопросом, является ли данный пост официальным заявлением о теракте.Согласно информации от властей Дании и Швеции, обнаружены две утечки газа на "Северном потоке" на северо-востоке от острова Борнхольм и одна на "Северном потоке 2" на юго-востоке от острова.Как передавало агентство Блумберг, Германия и Дания не исключили, что утечки на "Северном потоке" и "Северном потоке 2" произошли из-за диверсии. Шведский сейсмоцентр заявил, что в районе утечек газа с "Северных потоков" в понедельник были зарегистрированы мощные подводные взрывы, об этом сообщил журналист шведского телеканала SVT. Глава МИД Швеции Анн Линде во вторник вечером также заявила, что инциденты с утечкой газа из трубопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2" произошли вследствие "взрывов". Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после ЧП пригрозила ответом на "преднамеренное нарушение" европейской энергетической инфраструктуры, не уточнив, кто мог стоять за инцидентом.В Белом доме немногим ранее заявили, что США не будут "спекулировать" о причинах утечек на "Северных потоках" и готовы оказать содействие странам Европы.Работа "Северного потока" приостановлена с конца августа из-за проблем с ремонтом турбин Siemens, вызванных санкциями Запада. Однако трубопровод оставался заполненным газом.

https://ria.ru/20220928/potok-1819971031.html

https://ria.ru/20220928/gaz-1819924826.html

дания

швеция

россия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

радослав сикорский, мария захарова, анн линде (мид швеции), дания, швеция, россия, еврокомиссия, евросоюз, siemens, северный поток, северный поток — 2, в мире