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Ангелы с крестом могут появиться на крыше духовной академии Петербурга - РИА Новости, 28.09.2022
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Религия
https://ria.ru/20220928/angely-1820040828.html
Ангелы с крестом могут появиться на крыше духовной академии Петербурга
Ангелы с крестом могут появиться на крыше духовной академии Петербурга - РИА Новости, 28.09.2022
Ангелы с крестом могут появиться на крыше духовной академии Петербурга
На крыше главного здания Санкт-Петербургской духовной академии, построенного в XIX веке на Монастырском острове, при Александро-Невской лавре может быть... РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T13:07
2022-09-28T19:10
религия
санкт-петербург
религия
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МОСКВА, 28 сен – РИА Новости, Ольга Липич. На крыше главного здания Санкт-Петербургской духовной академии, построенного в XIX веке на Монастырском острове, при Александро-Невской лавре может быть восстановлена утраченная после революции 1917 года скульптурная композиция двух ангелов с крестом, сообщила РИА Новости руководитель архитектурно-реставрационной мастерской, ведущей проектно-исследовательские работы в лавре, Ольга Крюкова."В ходе исследований были выявлены чертежи и фотографии начала XX века, которые фиксируют наличие скульптурной группы двух ангелов с крестом на фронтоне главного корпуса духовной академии. Установлено, что композиция венчала здание со времени его постройки. В главном корпусе духовной академии была расположена церковь Двенадцати апостолов, но купола с крестом над зданием как такового не было - и эта скульптура символически указывала на то, что там находится храм", - рассказала Крюкова.После революции, по ее словам, в главном корпусе духовной академии расположилось училище, а в помещении храма устроили спортивный зал. Скульптурная композиция ангелов с крестом была уничтожена где-то между 1917 и 1919 годами. Теперь реставраторы надеются ее восстановить."Благодаря историческим фотографиям и тому, что все элементы фасада и крыши сохранены в прежнем облике, мы можем выстроить объемно-пространственную композицию скульптуры, определить ее основные размеры и детально воссоздать ее внешний облик. По сохранившимся описаниям можно довольно точно сказать также, из каких материалов она была выполнена", - отметила архитектор-реставратор.Автором скульптуры был Франц Тибо. Общая высота ангелов с крестом достигала примерно 4,3 метра, а ширина по крайним точкам крыльев ангелов была равна 2,9 метра. В описании композиции собеседница агентства выделила несколько деталей. "В центре размещен четырехконечный крест, по сторонам от него две скульптуры в виде ангелов: слева ростовая фигура, справа – коленопреклоненная. На фотографиях не читается положение правой руки второго ангела. Но, перебрав аналоги подобных скульптур, мы предполагаем, что эта рука могла как держать крест, так и указывать вверх", - поделилась Крюкова.На вопрос, засверкает ли позолотой крест воссозданной скульптурной композиции, эксперт ответила, что "согласно архивным данным, он был деревянным, обит металлом". "Встречается формулировка, что изготавливал его бронзовых дел мастер, поэтому можно предположить, что в обивке использовался цветной металл. Однако каких-либо сведений о золочении не обнаружено. Позолота - довольно дорогой материал, требующий постоянного поновления, и если бы она была применена на данной скульптурной композиции, то в архивных описаниях обязательно осталась бы какая-нибудь заметка о проведении таких работ. На исторических фотографиях тоже не видно характерного для золота блеска. Поэтому основным вариантом проектного решения мы предлагаем дубовый крест, обитый металлом и окрашенный в цвет скульптуры. Допускаем также вариант без окраски поверхности цветного металла", - констатировала Крюкова.Скульптура же, добавила она, была выполнена из известняка и окрашена белилами. Соответственно, и при ее воссоздании реставраторы будут стремиться к подобному белому цвету.Когда ангелы с крестом снова появятся на крыше духовной академии северной столицы, пока неизвестно. "Могу только сказать со своей стороны, что мы постараемся в этом году проект восстановления скульптурной группы согласовать со всеми заинтересованными сторонами", - заключила собеседница агентства.
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санкт-петербург, религия
Религия, Санкт-Петербург, Религия
13:07 28.09.2022 (обновлено: 19:10 28.09.2022)
 

Ангелы с крестом могут появиться на крыше духовной академии Петербурга

© Фото из архива Санкт-Петербургской духовной академииФасад Санкт-Петербургской духовной академии, начало XX века
Фасад Санкт-Петербургской духовной академии, начало XX века
© Фото из архива Санкт-Петербургской духовной академии
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 сен – РИА Новости, Ольга Липич. На крыше главного здания Санкт-Петербургской духовной академии, построенного в XIX веке на Монастырском острове, при Александро-Невской лавре может быть восстановлена утраченная после революции 1917 года скульптурная композиция двух ангелов с крестом, сообщила РИА Новости руководитель архитектурно-реставрационной мастерской, ведущей проектно-исследовательские работы в лавре, Ольга Крюкова.
"В ходе исследований были выявлены чертежи и фотографии начала XX века, которые фиксируют наличие скульптурной группы двух ангелов с крестом на фронтоне главного корпуса духовной академии. Установлено, что композиция венчала здание со времени его постройки. В главном корпусе духовной академии была расположена церковь Двенадцати апостолов, но купола с крестом над зданием как такового не было - и эта скульптура символически указывала на то, что там находится храм", - рассказала Крюкова.
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После революции, по ее словам, в главном корпусе духовной академии расположилось училище, а в помещении храма устроили спортивный зал. Скульптурная композиция ангелов с крестом была уничтожена где-то между 1917 и 1919 годами. Теперь реставраторы надеются ее восстановить.
"Благодаря историческим фотографиям и тому, что все элементы фасада и крыши сохранены в прежнем облике, мы можем выстроить объемно-пространственную композицию скульптуры, определить ее основные размеры и детально воссоздать ее внешний облик. По сохранившимся описаниям можно довольно точно сказать также, из каких материалов она была выполнена", - отметила архитектор-реставратор.
Автором скульптуры был Франц Тибо. Общая высота ангелов с крестом достигала примерно 4,3 метра, а ширина по крайним точкам крыльев ангелов была равна 2,9 метра. В описании композиции собеседница агентства выделила несколько деталей. "В центре размещен четырехконечный крест, по сторонам от него две скульптуры в виде ангелов: слева ростовая фигура, справа – коленопреклоненная. На фотографиях не читается положение правой руки второго ангела. Но, перебрав аналоги подобных скульптур, мы предполагаем, что эта рука могла как держать крест, так и указывать вверх", - поделилась Крюкова.
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На вопрос, засверкает ли позолотой крест воссозданной скульптурной композиции, эксперт ответила, что "согласно архивным данным, он был деревянным, обит металлом".
"Встречается формулировка, что изготавливал его бронзовых дел мастер, поэтому можно предположить, что в обивке использовался цветной металл. Однако каких-либо сведений о золочении не обнаружено. Позолота - довольно дорогой материал, требующий постоянного поновления, и если бы она была применена на данной скульптурной композиции, то в архивных описаниях обязательно осталась бы какая-нибудь заметка о проведении таких работ. На исторических фотографиях тоже не видно характерного для золота блеска. Поэтому основным вариантом проектного решения мы предлагаем дубовый крест, обитый металлом и окрашенный в цвет скульптуры. Допускаем также вариант без окраски поверхности цветного металла", - констатировала Крюкова.
Скульптура же, добавила она, была выполнена из известняка и окрашена белилами. Соответственно, и при ее воссоздании реставраторы будут стремиться к подобному белому цвету.
Когда ангелы с крестом снова появятся на крыше духовной академии северной столицы, пока неизвестно. "Могу только сказать со своей стороны, что мы постараемся в этом году проект восстановления скульптурной группы согласовать со всеми заинтересованными сторонами", - заключила собеседница агентства.
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