https://ria.ru/20220928/aes-1819994238.html

В Венгрию из России доставили топливо для АЭС "Пакш"

В Венгрию из России доставили топливо для АЭС "Пакш" - РИА Новости, 28.09.2022

В Венгрию из России доставили топливо для АЭС "Пакш"

В Венгрию доставлен второй за сентябрь объем топлива для АЭС "Пакш" по воздуху из России, сообщил глава венгерского МИД Петер Сийярто. РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T10:40

2022-09-28T10:40

2022-09-28T11:12

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БУДАПЕШТ, 28 сен - РИА Новости. В Венгрию доставлен второй за сентябрь объем топлива для АЭС "Пакш" по воздуху из России, сообщил глава венгерского МИД Петер Сийярто."Хотел бы поделиться хорошей новостью: мы смогли обеспечить обе сентябрьские поставки топлива. Сегодня утром, практически несколько минут назад, на АЭС "Пакш" прибыла вторая за сентябрь поставка. Российский производитель осуществил поставку воздушным путем, но в этот раз по немного более длинному маршруту, в облет, с использованием воздушного пространства стран Балтии и Северной Европы", - сказал Сийярто, его выступление транслировалось в соцсетях.Сийярто сообщил, что собирается принять участие во встрече министров энергетики Организации тюркских государств в Казахстане в среду. "Членами Организации тюркских государств являются в том числе страны, обладающие значительными энергетическими ресурсами, такие как Азербайджан или Казахстан, а также страны, являющиеся важными транспортными путями, например, Турция", - отметил он.Министр поделился, что обсудит отдельно со своими казахстанскими и азербайджанскими коллегами, какие новые источники энергии из Кавказского региона или Центральноазиатского региона могут быть применены в среднесрочной или долгосрочной перспективе с точки зрения европейского, в том числе центрально-европейского безопасного энергообеспечения.Ранее Сийярто несколько раз в апреле сообщал, что Венгрия получает топливо для АЭС "Пакш" из России по воздуху, так как из-за событий на Украине доставка по железной дороге стала невозможной.В конце августа венгерское управление по атомной энергии выдало генеральную лицензию на строительство пятого и шестого блоков АЭС "Пакш", реакторного здания пятого энергоблока и шесть разрешений на строительство "ядерного острова". В правительстве Венгрии также выразили намерение продлить срок эксплуатации действующих энергоблоков АЭС "Пакш".Единственная в Венгрии АЭС "Пакш" расположена в 100 километрах от Будапешта и в пяти - от города Пакш. Станция построена по советскому проекту, на ней эксплуатируются четыре блока с реакторами ВВЭР-440. Сейчас на АЭС "Пакш" вырабатывается почти половина всей электроэнергии в Венгрии, а благодаря планируемому вводу в эксплуатацию двух новых блоков "Пакша" эта доля, как ожидается, удвоится. Для Венгрии атомная энергетика - способ обеспечить свою энергетическую безопасность, не раз подчеркивало руководство этой страны.В конце 2014 года Россия и Венгрия подписали документы о строительстве на АЭС "Пакш" новых энергоблоков №5 и №6 с реакторными установками по передовому российскому проекту ВВЭР-1200, соответствующему самым современным стандартам надежности и безопасности. Сообщалось, что Россия даст Венгрии на проект "Пакш-2" государственный кредит до 10 миллиардов евро, а общая стоимость работ составит 12,5 миллиарда евро.

https://ria.ru/20220920/aes-1818010945.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

венгрия, россия, аэс "пакш", в мире