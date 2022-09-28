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Адвокат Медведчука вывез с Украины жесткие диски и накопители - РИА Новости, 28.09.2022
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Адвокат Медведчука вывез с Украины жесткие диски и накопители
Адвокат Медведчука вывез с Украины жесткие диски и накопители - РИА Новости, 28.09.2022
Адвокат Медведчука вывез с Украины жесткие диски и накопители
Адвокат украинского политика Виктора Медведчука Валентин Рыбин рассказал в интервью РИА Новости, что ему удалось вывезти при отъезде с территории Украины... РИА Новости, 28.09.2022
2022-09-28T09:06
2022-09-28T09:06
виктор медведчук
валентин рыбин
украина
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Адвокат украинского политика Виктора Медведчука Валентин Рыбин рассказал в интервью РИА Новости, что ему удалось вывезти при отъезде с территории Украины жесткие диски и накопители, связанные с делами, которые он вел."Адвокат, который имеет доступ к государственной тайне, на самом деле может вывезти очень много интересных вещей. Тем не менее, мне все же удалось вывезти также и жесткие диски, и накопители определенные, которые я использовал в своей деятельности, потому что я не хотел оставлять их на территории Украины и предоставлять украинским властям", - заявил Рыбин, уехавший с Украины в марте.Он добавил, что провел на украинской границе около 10 часов - пограничники со стороны Украины, по его словам, "банально не хотели его выпускать", но в итоге не смогли ему ничего предъявить."Провели меня через достаточно сложную процедуру осмотра моих вещей и личного досмотра, чтобы не дай бог ничего не было вывезено", - описал свой отъезд адвокат.
https://ria.ru/20220923/medvedchuk-1818912354.html
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виктор медведчук, валентин рыбин, украина
Виктор Медведчук, Валентин Рыбин, Украина
09:06 28.09.2022
 
Адвокат Медведчука вывез с Украины жесткие диски и накопители

Адвокат Медведчука Рыбин вывез с Украины жесткие диски с информацией по его делам

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкАдвокат Валентин Рыбин
Адвокат Валентин Рыбин - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Адвокат Валентин Рыбин. Архивное фото
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Адвокат украинского политика Виктора Медведчука Валентин Рыбин рассказал в интервью РИА Новости, что ему удалось вывезти при отъезде с территории Украины жесткие диски и накопители, связанные с делами, которые он вел.
"Адвокат, который имеет доступ к государственной тайне, на самом деле может вывезти очень много интересных вещей. Тем не менее, мне все же удалось вывезти также и жесткие диски, и накопители определенные, которые я использовал в своей деятельности, потому что я не хотел оставлять их на территории Украины и предоставлять украинским властям", - заявил Рыбин, уехавший с Украины в марте.
Он добавил, что провел на украинской границе около 10 часов - пограничники со стороны Украины, по его словам, "банально не хотели его выпускать", но в итоге не смогли ему ничего предъявить.
"Провели меня через достаточно сложную процедуру осмотра моих вещей и личного досмотра, чтобы не дай бог ничего не было вывезено", - описал свой отъезд адвокат.
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