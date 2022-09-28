https://ria.ru/20220928/advokat-1819974928.html

Адвокат Медведчука вывез с Украины жесткие диски и накопители

Адвокат Медведчука вывез с Украины жесткие диски и накопители - РИА Новости, 28.09.2022

Адвокат Медведчука вывез с Украины жесткие диски и накопители

Адвокат украинского политика Виктора Медведчука Валентин Рыбин рассказал в интервью РИА Новости, что ему удалось вывезти при отъезде с территории Украины... РИА Новости, 28.09.2022

2022-09-28T09:06

2022-09-28T09:06

2022-09-28T09:06

виктор медведчук

валентин рыбин

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155806/47/1558064721_0:3:2700:1522_1920x0_80_0_0_367cbc4e440018fff365f2ad7ca80c72.jpg

МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Адвокат украинского политика Виктора Медведчука Валентин Рыбин рассказал в интервью РИА Новости, что ему удалось вывезти при отъезде с территории Украины жесткие диски и накопители, связанные с делами, которые он вел."Адвокат, который имеет доступ к государственной тайне, на самом деле может вывезти очень много интересных вещей. Тем не менее, мне все же удалось вывезти также и жесткие диски, и накопители определенные, которые я использовал в своей деятельности, потому что я не хотел оставлять их на территории Украины и предоставлять украинским властям", - заявил Рыбин, уехавший с Украины в марте.Он добавил, что провел на украинской границе около 10 часов - пограничники со стороны Украины, по его словам, "банально не хотели его выпускать", но в итоге не смогли ему ничего предъявить."Провели меня через достаточно сложную процедуру осмотра моих вещей и личного досмотра, чтобы не дай бог ничего не было вывезено", - описал свой отъезд адвокат.

https://ria.ru/20220923/medvedchuk-1818912354.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

виктор медведчук, валентин рыбин, украина