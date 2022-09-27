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Столтенберг признал, что предстоящая зима будет сложной для Европы
Столтенберг признал, что предстоящая зима будет сложной для Европы - РИА Новости, 27.09.2022
Столтенберг признал, что предстоящая зима будет сложной для Европы
Генсек НАТО Йенс Столтенберг признал, что предстоящая зима будет сложной для Европы, отметив, что поддержку Украины важно продолжать. РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T19:47
2022-09-27T19:47
2022-09-27T20:31
европа
нато
в мире
йенс столтенберг
сергей лавров
украина
россия
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БРЮССЕЛЬ, 27 сен – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг признал, что предстоящая зима будет сложной для Европы, отметив, что поддержку Украины важно продолжать."Надо быть готовыми к тяжелой зиме, продолжать поддержку Украины, потому что в противном случае цена будет еще выше, ситуация в Европе опасней, а мы более уязвимыми", - сказал Столтенберг, выступая на заседании фракции "Прогрессивный альянс социалистов и демократов" Европарламента.РФ ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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европа, нато, в мире, йенс столтенберг, сергей лавров, украина, россия, прогрессивный альянс социалистов и демократов, европарламент
Европа, НАТО, В мире, Йенс Столтенберг, Сергей Лавров, Украина, Россия, Прогрессивный альянс социалистов и демократов, Европарламент
19:47 27.09.2022 (обновлено: 20:31 27.09.2022)
Столтенберг признал, что предстоящая зима будет сложной для Европы
Генсек НАТО Столтенберг признал, что предстоящая зима будет сложной для Европы