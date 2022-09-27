Рейтинг@Mail.ru
Столтенберг признал, что предстоящая зима будет сложной для Европы - РИА Новости, 27.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220927/zima-1819910986.html
Столтенберг признал, что предстоящая зима будет сложной для Европы
Столтенберг признал, что предстоящая зима будет сложной для Европы - РИА Новости, 27.09.2022
Столтенберг признал, что предстоящая зима будет сложной для Европы
Генсек НАТО Йенс Столтенберг признал, что предстоящая зима будет сложной для Европы, отметив, что поддержку Украины важно продолжать. РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T19:47
2022-09-27T20:31
европа
нато
в мире
йенс столтенберг
сергей лавров
украина
россия
прогрессивный альянс социалистов и демократов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0c/1767538250_0:0:3158:1776_1920x0_80_0_0_0fb8047152c09be6230a35e5086cfefb.jpg
БРЮССЕЛЬ, 27 сен – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг признал, что предстоящая зима будет сложной для Европы, отметив, что поддержку Украины важно продолжать."Надо быть готовыми к тяжелой зиме, продолжать поддержку Украины, потому что в противном случае цена будет еще выше, ситуация в Европе опасней, а мы более уязвимыми", - сказал Столтенберг, выступая на заседании фракции "Прогрессивный альянс социалистов и демократов" Европарламента.РФ ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20220920/energetika-1817979097.html
европа
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0c/1767538250_406:0:3137:2048_1920x0_80_0_0_249b253c049ddafbc4d695148de47712.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
европа, нато, в мире, йенс столтенберг, сергей лавров, украина, россия, прогрессивный альянс социалистов и демократов, европарламент
Европа, НАТО, В мире, Йенс Столтенберг, Сергей Лавров, Украина, Россия, Прогрессивный альянс социалистов и демократов, Европарламент
19:47 27.09.2022 (обновлено: 20:31 27.09.2022)
 
Столтенберг признал, что предстоящая зима будет сложной для Европы

Генсек НАТО Столтенберг признал, что предстоящая зима будет сложной для Европы

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 27 сен – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг признал, что предстоящая зима будет сложной для Европы, отметив, что поддержку Украины важно продолжать.
"Надо быть готовыми к тяжелой зиме, продолжать поддержку Украины, потому что в противном случае цена будет еще выше, ситуация в Европе опасней, а мы более уязвимыми", - сказал Столтенберг, выступая на заседании фракции "Прогрессивный альянс социалистов и демократов" Европарламента.
РФ ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Атомная электростанция Дул в Бельгии - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
20 сентября, 08:00
Зима близко: Брюссель внезапно вновь поверил в атомную энергетику
 
ЕвропаНАТОВ миреЙенс СтолтенбергСергей ЛавровУкраинаРоссияПрогрессивный альянс социалистов и демократовЕвропарламент
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала