https://ria.ru/20220927/zernovye-1819790116.html
Россия наращивает поставки зерновых в страны Ближнего Востока и Африки
Россия наращивает поставки зерновых в страны Ближнего Востока и Африки - РИА Новости, 27.09.2022
Россия наращивает поставки зерновых в страны Ближнего Востока и Африки
Россия, несмотря на некоторое снижение темпов экспорта из-за санкций, наращивает поставки зерновых в страны Ближнего Востока и Африки, сообщил глава Минсельхоза РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T14:28
2022-09-27T14:28
2022-09-27T14:28
ближний восток
африка
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
экономика
дмитрий патрушев
владимир путин
россия
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Россия, несмотря на некоторое снижение темпов экспорта из-за санкций, наращивает поставки зерновых в страны Ближнего Востока и Африки, сообщил глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев на совещании у президента РФ Владимира Путина о ходе сезонных полевых работ."Отмечу, что, несмотря на определенное снижение темпов внешней торговли в связи с санкционным давлением, мы наращиваем поставки зерновых в страны Ближнего Востока и Африки", - сказал Патрушев.По его словам, высокие показатели валового сбора позволяют обеспечивать внутренний рынок, а также экспортировать достаточно внушительные объемы."У нас уборочная проходит в штатном режиме. Темпы и урожайность у нас выше прошлогодних, на данный момент обмолочено около 90% площади и собрано уже порядка 140 миллионов тонн зерновых. По прогнозам, в 2022 году, как Вы сказали, урожай зерна в чистом весе будет приближаться к 150 миллионам тонн, из которых порядка 100 миллионов тонн будет пшеница. Здесь ждем исторического рекорда", - сказал Патрушев, обращаясь к президенту.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ближний восток, африка, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), экономика, дмитрий патрушев, владимир путин, россия
Ближний Восток, Африка, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Экономика, Дмитрий Патрушев, Владимир Путин, Россия
Россия наращивает поставки зерновых в страны Ближнего Востока и Африки
Глава Минсельхоза Патрушев: Россия наращивает поставки зерна на Ближний Восток и в Африку
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Россия, несмотря на некоторое снижение темпов экспорта из-за санкций, наращивает поставки зерновых в страны Ближнего Востока и Африки, сообщил глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев на совещании у президента РФ Владимира Путина о ходе сезонных полевых работ.
"Отмечу, что, несмотря на определенное снижение темпов внешней торговли в связи с санкционным давлением, мы наращиваем поставки зерновых в страны Ближнего Востока и Африки
", - сказал Патрушев.
По его словам, высокие показатели валового сбора позволяют обеспечивать внутренний рынок, а также экспортировать достаточно внушительные объемы.
"У нас уборочная проходит в штатном режиме. Темпы и урожайность у нас выше прошлогодних, на данный момент обмолочено около 90% площади и собрано уже порядка 140 миллионов тонн зерновых. По прогнозам, в 2022 году, как Вы сказали, урожай зерна в чистом весе будет приближаться к 150 миллионам тонн, из которых порядка 100 миллионов тонн будет пшеница. Здесь ждем исторического рекорда", - сказал Патрушев, обращаясь к президенту.