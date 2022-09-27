https://ria.ru/20220927/zernovye-1819790116.html

Россия наращивает поставки зерновых в страны Ближнего Востока и Африки

Россия наращивает поставки зерновых в страны Ближнего Востока и Африки - РИА Новости, 27.09.2022

Россия наращивает поставки зерновых в страны Ближнего Востока и Африки

Россия, несмотря на некоторое снижение темпов экспорта из-за санкций, наращивает поставки зерновых в страны Ближнего Востока и Африки, сообщил глава Минсельхоза РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T14:28

2022-09-27T14:28

2022-09-27T14:28

ближний восток

африка

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

экономика

дмитрий патрушев

владимир путин

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/10/1810076926_0:339:3036:2047_1920x0_80_0_0_a69def90e710ba0b1fcbf8bdb18b0741.jpg

МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Россия, несмотря на некоторое снижение темпов экспорта из-за санкций, наращивает поставки зерновых в страны Ближнего Востока и Африки, сообщил глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев на совещании у президента РФ Владимира Путина о ходе сезонных полевых работ."Отмечу, что, несмотря на определенное снижение темпов внешней торговли в связи с санкционным давлением, мы наращиваем поставки зерновых в страны Ближнего Востока и Африки", - сказал Патрушев.По его словам, высокие показатели валового сбора позволяют обеспечивать внутренний рынок, а также экспортировать достаточно внушительные объемы."У нас уборочная проходит в штатном режиме. Темпы и урожайность у нас выше прошлогодних, на данный момент обмолочено около 90% площади и собрано уже порядка 140 миллионов тонн зерновых. По прогнозам, в 2022 году, как Вы сказали, урожай зерна в чистом весе будет приближаться к 150 миллионам тонн, из которых порядка 100 миллионов тонн будет пшеница. Здесь ждем исторического рекорда", - сказал Патрушев, обращаясь к президенту.

https://ria.ru/20220927/putin-1819763772.html

ближний восток

африка

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

ближний восток, африка, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), экономика, дмитрий патрушев, владимир путин, россия