https://ria.ru/20220927/zerno-1819763259.html
Путин заявил, что урожай зерна в 2022 году станет рекордным
Путин заявил, что урожай зерна в 2022 году станет рекордным - РИА Новости, 27.09.2022
Путин заявил, что урожай зерна в 2022 году станет рекордным
Урожай зерна в этом году обещает быть достойным, по некоторым составляющим - рекордным, уже собрано 138,7 миллиона тонн зерна, а ожидается - 150 миллионов тонн, РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T13:21
2022-09-27T13:21
2022-09-27T13:46
экономика
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рсфср
войска воздушно-космической обороны
цены на нефть
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
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СОЧИ, 27 сен - РИА Новости. Урожай зерна в этом году обещает быть достойным, по некоторым составляющим - рекордным, уже собрано 138,7 миллиона тонн зерна, а ожидается - 150 миллионов тонн, сообщил президент РФ Владимир Путин."По оперативным данным - министр сейчас доложит - урожай в текущем году обещают быть достойным. По некоторым составляющим - просто рекордным", - сказал он на совещании о ходе сезонных полевых работ в режиме ВКС.Путин отметил, что в настоящее время уже обмолочено 138,7 миллиона тонн зерна."Это примерно на треть больше, чем за аналогичный период прошлого года. По оценкам экспертов, суммарный сбор зерна может составить 150 миллионов тонн. Вот мы говорили, 140, 145, потом 147, сейчас уже предварительная оценка 150. А пшеница - порядка 100 миллионов тонн. Это станет рекордным значением за всю историю России", - сказал Путин.Он напомнил, что в 2017 году было 135,5 миллиона, а в РСФСР в 1978 году - 127 миллионов тонн.На прошлой неделе Путин говорил, что РФ в 2022 году может собрать более 140 миллионов тонн зерна. Оценки, озвученные ранее Минсельхозом, предполагали валовый сбор зерна в 130 миллионов тонн, включая рекордные за всю историю страны 87 миллионов тонн пшеницы.Аналитики зернового рынка накануне давали более высокие оценки, прогнозируя рекордные для страны 100 миллионов тонн по пшенице, а в целом по сбору зерна - более 150 миллионов тонн.До этого рекордный урожай в РФ был получен в 2017 году, когда было собрано 135,539 миллиона тонн зерна, в том числе 86,003 миллиона тонн пшеницы.
https://ria.ru/20220924/zerno-1819243792.html
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экономика, владимир путин, россия, рсфср, войска воздушно-космической обороны, цены на нефть, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Экономика, Владимир Путин, Россия, РСФСР, Войска воздушно-космической обороны, Цены на нефть, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
13:21 27.09.2022 (обновлено: 13:46 27.09.2022)
Путин заявил, что урожай зерна в 2022 году станет рекордным
Путин: урожай зерна в 2022 году станет рекордным и достигнет 150 миллионов тонн
СОЧИ, 27 сен - РИА Новости. Урожай зерна в этом году обещает быть достойным, по некоторым составляющим - рекордным, уже собрано 138,7 миллиона тонн зерна, а ожидается - 150 миллионов тонн, сообщил президент РФ Владимир Путин.
"По оперативным данным - министр сейчас доложит - урожай в текущем году обещают быть достойным. По некоторым составляющим - просто рекордным", - сказал он на совещании о ходе сезонных полевых работ в режиме ВКС
.
Путин отметил, что в настоящее время уже обмолочено 138,7 миллиона тонн зерна.
"Это примерно на треть больше, чем за аналогичный период прошлого года. По оценкам экспертов, суммарный сбор зерна может составить 150 миллионов тонн. Вот мы говорили, 140, 145, потом 147, сейчас уже предварительная оценка 150. А пшеница - порядка 100 миллионов тонн. Это станет рекордным значением за всю историю России", - сказал Путин.
Он напомнил, что в 2017 году было 135,5 миллиона, а в РСФСР
в 1978 году - 127 миллионов тонн.
На прошлой неделе Путин говорил, что РФ в 2022 году может собрать более 140 миллионов тонн зерна. Оценки, озвученные ранее Минсельхозом
, предполагали валовый сбор зерна в 130 миллионов тонн, включая рекордные за всю историю страны 87 миллионов тонн пшеницы.
Аналитики зернового рынка накануне давали более высокие оценки, прогнозируя рекордные для страны 100 миллионов тонн по пшенице, а в целом по сбору зерна - более 150 миллионов тонн.
До этого рекордный урожай в РФ был получен в 2017 году, когда было собрано 135,539 миллиона тонн зерна, в том числе 86,003 миллиона тонн пшеницы.