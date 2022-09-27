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Явка на референдуме в ЛНР к середине пятого дня составила 90,64 процента

Явка на референдуме в ЛНР к середине пятого дня составила 90,64 процента - РИА Новости, 27.09.2022

Явка на референдуме в ЛНР к середине пятого дня составила 90,64 процента

Явка на референдуме о вхождении в состав России в Луганской Народной Республике превысила 90 процентов, заявила председатель ЦИК ЛНР Елена Кравченко. РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T12:06

2022-09-27T12:06

2022-09-27T13:18

луганская народная республика

цик лнр

референдум в донбассе

референдум

россия

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елена кравченко

украина

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ЛУГАНСК, 27 сен — РИА Новости. Явка на референдуме о вхождении в состав России в Луганской Народной Республике превысила 90 процентов, заявила председатель ЦИК ЛНР Елена Кравченко."Промежуточная явка по голосованию составляет на 12:00 (совпадает с мск) 90,64 процента", — сказала она.В свою очередь, глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что явка в ДНР "превысила ожидания".Руководитель военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий отметил, что референдум можно признать состоявшимся уже по итогам четырех дней голосования из пяти.По последним данным из Херсонской области, там свой голос о будущем региона отдали 63,58 процента жителей.Вторник — заключительный день пятидневного голосования. С пятницы по понедельник граждане в целях безопасности могли отдать свой голос только на придомовых территориях. Сегодня открылись стационарные избирательные участки.Окончательные результаты волеизъявлений должны стать известны в течение пяти дней.С инициативой немедленно провести референдумы о будущем регионов к властям обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их и восстановит историческую справедливость.Подчеркивается, что такое решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Владимир Путин на минувшей неделе заявил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

https://ria.ru/20220927/referendum-1819748988.html

https://ria.ru/20220927/rossiya-1819733712.html

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украина

луганская область

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Голосование на избирательном участке в Донецке в рамках референдума Голосование в последний день референдума по вхождению ДНР в состав России идет очень активно, избиратели голосуют за "мир и процветание", передает корреспондент РИА Новости. 2022-09-27T12:06 true PT0M50S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

луганская народная республика, цик лнр, референдум в донбассе, референдум, россия, в мире, елена кравченко, украина, луганская область