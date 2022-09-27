https://ria.ru/20220927/vstrecha-1819817844.html

В ОДКБ объяснили, почему генсек организации не встретился с Пашиняном

В ОДКБ объяснили, почему генсек организации не встретился с Пашиняном - РИА Новости, 27.09.2022

В ОДКБ объяснили, почему генсек организации не встретился с Пашиняном

Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась в ходе своей миссии в Армению не встретился с премьер-министром Николом Пашиняном, так как тот находился в это время... РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T15:42

2022-09-27T15:42

2022-09-27T15:49

в мире

никол пашинян

станислав зась

одкб

генеральная ассамблея оон

оон

ситуация на армяно-азербайджанской границе

азербайджан

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась в ходе своей миссии в Армению не встретился с премьер-министром Николом Пашиняном, так как тот находился в это время на Генассамблее ООН, сообщил РИА Новости пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.Ранее миссия ОДКБ прибыла в Армению в соответствии с решением внеочередного заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ от 13 сентября. Миссия провела рад встреч с руководителями Армении и посетила границу с Азербайджаном, однако местные СМИ обратили внимание, что у миссии не было встречи с Пашиняном.В ночь на 13 сентября на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвиняют друг друга в начале обострения. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли территорию Армении с применением артиллерии и беспилотников. Обстрелу подверглись районы на границе - Гегаркуникская, Вайоцдзорская, Сюникская (связывает Армению с Ираном) области. К Карабаху эти территории отношения не имеют. В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета СФ РФ Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России - в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД.

https://ria.ru/20220923/soglashenie-1818824336.html

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в мире, никол пашинян, станислав зась, одкб, генеральная ассамблея оон, оон, ситуация на армяно-азербайджанской границе, азербайджан