Рейтинг@Mail.ru
В ОДКБ объяснили, почему генсек организации не встретился с Пашиняном - РИА Новости, 27.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220927/vstrecha-1819817844.html
В ОДКБ объяснили, почему генсек организации не встретился с Пашиняном
В ОДКБ объяснили, почему генсек организации не встретился с Пашиняном - РИА Новости, 27.09.2022
В ОДКБ объяснили, почему генсек организации не встретился с Пашиняном
Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась в ходе своей миссии в Армению не встретился с премьер-министром Николом Пашиняном, так как тот находился в это время... РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T15:42
2022-09-27T15:49
в мире
никол пашинян
станислав зась
одкб
генеральная ассамблея оон
оон
ситуация на армяно-азербайджанской границе
азербайджан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818782786_0:97:1200:772_1920x0_80_0_0_841601dec990c65f3789afe7b1ec15af.jpg
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась в ходе своей миссии в Армению не встретился с премьер-министром Николом Пашиняном, так как тот находился в это время на Генассамблее ООН, сообщил РИА Новости пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.Ранее миссия ОДКБ прибыла в Армению в соответствии с решением внеочередного заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ от 13 сентября. Миссия провела рад встреч с руководителями Армении и посетила границу с Азербайджаном, однако местные СМИ обратили внимание, что у миссии не было встречи с Пашиняном.В ночь на 13 сентября на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвиняют друг друга в начале обострения. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли территорию Армении с применением артиллерии и беспилотников. Обстрелу подверглись районы на границе - Гегаркуникская, Вайоцдзорская, Сюникская (связывает Армению с Ираном) области. К Карабаху эти территории отношения не имеют. В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета СФ РФ Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России - в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД.
https://ria.ru/20220923/soglashenie-1818824336.html
азербайджан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818782786_0:0:1143:857_1920x0_80_0_0_40537c65f74ce2f18a3000946f79c26d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, никол пашинян, станислав зась, одкб, генеральная ассамблея оон, оон, ситуация на армяно-азербайджанской границе, азербайджан
В мире, Никол Пашинян, Станислав Зась, ОДКБ, Генеральная Ассамблея ООН, ООН, Ситуация на армяно-азербайджанской границе, Азербайджан
15:42 27.09.2022 (обновлено: 15:49 27.09.2022)
 
В ОДКБ объяснили, почему генсек организации не встретился с Пашиняном

В ОДКБ объяснили отсутствие встречи Зася с премьером Армении отъездом Пашиняна в Нью-Йорк

© Фото : Организация Договора о коллективной безопасностиГенсек ОДКБ Станислав Зась посетил приграничный район Вайоцдзорской области, Армения
Генсек ОДКБ Станислав Зась посетил приграничный район Вайоцдзорской области, Армения - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
© Фото : Организация Договора о коллективной безопасности
Генсек ОДКБ Станислав Зась посетил приграничный район Вайоцдзорской области, Армения. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась в ходе своей миссии в Армению не встретился с премьер-министром Николом Пашиняном, так как тот находился в это время на Генассамблее ООН, сообщил РИА Новости пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.
Ранее миссия ОДКБ прибыла в Армению в соответствии с решением внеочередного заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ от 13 сентября. Миссия провела рад встреч с руководителями Армении и посетила границу с Азербайджаном, однако местные СМИ обратили внимание, что у миссии не было встречи с Пашиняном.
"Генеральный секретарь (ОДКБ) не общался с Пашиняном, так как он улетел в Нью-Йорк на 77-ю Генассамблею ООН в это время", - сказал Зайнетдинов.
В ночь на 13 сентября на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвиняют друг друга в начале обострения. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли территорию Армении с применением артиллерии и беспилотников. Обстрелу подверглись районы на границе - Гегаркуникская, Вайоцдзорская, Сюникская (связывает Армению с Ираном) области. К Карабаху эти территории отношения не имеют. В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.
К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета СФ РФ Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России - в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД.
Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
23 сентября, 02:06
Пашинян рассказал, что позволит подписать мирное соглашение с Баку
 
В миреНикол ПашинянСтанислав ЗасьОДКБГенеральная Ассамблея ООНООНСитуация на армяно-азербайджанской границеАзербайджан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала