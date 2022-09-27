15:42 27.09.2022 (обновлено: 15:49 27.09.2022)
В ОДКБ объяснили, почему генсек организации не встретился с Пашиняном
В ОДКБ объяснили отсутствие встречи Зася с премьером Армении отъездом Пашиняна в Нью-Йорк
© Фото : Организация Договора о коллективной безопасностиГенсек ОДКБ Станислав Зась посетил приграничный район Вайоцдзорской области, Армения
Генсек ОДКБ Станислав Зась посетил приграничный район Вайоцдзорской области, Армения. Архивное фото
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась в ходе своей миссии в Армению не встретился с премьер-министром Николом Пашиняном, так как тот находился в это время на Генассамблее ООН, сообщил РИА Новости пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.
Ранее миссия ОДКБ прибыла в Армению в соответствии с решением внеочередного заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ от 13 сентября. Миссия провела рад встреч с руководителями Армении и посетила границу с Азербайджаном, однако местные СМИ обратили внимание, что у миссии не было встречи с Пашиняном.
"Генеральный секретарь (ОДКБ) не общался с Пашиняном, так как он улетел в Нью-Йорк на 77-ю Генассамблею ООН в это время", - сказал Зайнетдинов.
В ночь на 13 сентября на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвиняют друг друга в начале обострения. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли территорию Армении с применением артиллерии и беспилотников. Обстрелу подверглись районы на границе - Гегаркуникская, Вайоцдзорская, Сюникская (связывает Армению с Ираном) области. К Карабаху эти территории отношения не имеют. В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.
К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета СФ РФ Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России - в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД.
23 сентября, 02:06Пашинян рассказал, что позволит подписать мирное соглашение с Баку