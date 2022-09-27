https://ria.ru/20220927/urozhay-1819782003.html
Путин выразил уверенность, что все работы по сбору урожая будут завершены
Путин выразил уверенность, что все работы по сбору урожая будут завершены - РИА Новости, 27.09.2022
Путин выразил уверенность, что все работы по сбору урожая будут завершены
Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что все работы по сбору урожая будут завершены, а при проведении весеннего и озимого сева будут достигнуты... РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T14:06
2022-09-27T14:06
2022-09-27T14:06
экономика
владимир путин
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
россия
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СОЧИ, 27 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что все работы по сбору урожая будут завершены, а при проведении весеннего и озимого сева будут достигнуты хорошие результаты."Хочу выразить уверенность и надежду на то, что мы завершим все работы, связанные со сбором урожая, и, безусловно, сделаем все, что от нас зависит, и добьемся хороших результатов при проведении весеннего сева, при проведении сева озимых. Все у нас предпосылки для этого есть, работы развернуты полным ходом. Я желаю всем удачи", - сказал он на совещании о ходе сезонных полевых работ.На совещании Путин заявил, что урожай зерна в 2022 г обещает быть достойным, по некоторым составляющим рекордным, уже собрано 138,7 миллиона тонн зерна, ожидается - 150 миллионов тонн.На прошлой неделе Путин говорил, что РФ в 2022 году может собрать более 140 миллионов тонн зерна. Оценки, озвученные ранее Минсельхозом, предполагали валовый сбор зерна в 130 миллионов тонн, включая рекордные за всю историю страны 87 миллионов тонн пшеницы.Аналитики зернового рынка накануне давали более высокие оценки, прогнозируя рекордные для страны 100 миллионов тонн по пшенице, а в целом по сбору зерна - более 150 миллионов тонн.До этого рекордный урожай в РФ был получен в 2017 году, когда было собрано 135,539 миллиона тонн зерна, в том числе 86,003 миллиона тонн пшеницы.
https://ria.ru/20220927/zerno-1819763259.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, владимир путин, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), россия
Экономика, Владимир Путин, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Россия
Путин выразил уверенность, что все работы по сбору урожая будут завершены
Президент Путин выразил уверенность, что все работы по сбору урожая будут завершены
СОЧИ, 27 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что все работы по сбору урожая будут завершены, а при проведении весеннего и озимого сева будут достигнуты хорошие результаты.
"Хочу выразить уверенность и надежду на то, что мы завершим все работы, связанные со сбором урожая, и, безусловно, сделаем все, что от нас зависит, и добьемся хороших результатов при проведении весеннего сева, при проведении сева озимых. Все у нас предпосылки для этого есть, работы развернуты полным ходом. Я желаю всем удачи", - сказал он на совещании о ходе сезонных полевых работ.
На совещании Путин заявил, что урожай зерна в 2022 г обещает быть достойным, по некоторым составляющим рекордным, уже собрано 138,7 миллиона тонн зерна, ожидается - 150 миллионов тонн.
На прошлой неделе Путин говорил, что РФ в 2022 году может собрать более 140 миллионов тонн зерна. Оценки, озвученные ранее Минсельхозом
, предполагали валовый сбор зерна в 130 миллионов тонн, включая рекордные за всю историю страны 87 миллионов тонн пшеницы.
Аналитики зернового рынка накануне давали более высокие оценки, прогнозируя рекордные для страны 100 миллионов тонн по пшенице, а в целом по сбору зерна - более 150 миллионов тонн.
До этого рекордный урожай в РФ был получен в 2017 году, когда было собрано 135,539 миллиона тонн зерна, в том числе 86,003 миллиона тонн пшеницы.