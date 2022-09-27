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Путин выразил уверенность, что все работы по сбору урожая будут завершены - РИА Новости, 27.09.2022
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Путин выразил уверенность, что все работы по сбору урожая будут завершены
Путин выразил уверенность, что все работы по сбору урожая будут завершены - РИА Новости, 27.09.2022
Путин выразил уверенность, что все работы по сбору урожая будут завершены
Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что все работы по сбору урожая будут завершены, а при проведении весеннего и озимого сева будут достигнуты... РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T14:06
2022-09-27T14:06
экономика
владимир путин
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
россия
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СОЧИ, 27 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что все работы по сбору урожая будут завершены, а при проведении весеннего и озимого сева будут достигнуты хорошие результаты."Хочу выразить уверенность и надежду на то, что мы завершим все работы, связанные со сбором урожая, и, безусловно, сделаем все, что от нас зависит, и добьемся хороших результатов при проведении весеннего сева, при проведении сева озимых. Все у нас предпосылки для этого есть, работы развернуты полным ходом. Я желаю всем удачи", - сказал он на совещании о ходе сезонных полевых работ.На совещании Путин заявил, что урожай зерна в 2022 г обещает быть достойным, по некоторым составляющим рекордным, уже собрано 138,7 миллиона тонн зерна, ожидается - 150 миллионов тонн.На прошлой неделе Путин говорил, что РФ в 2022 году может собрать более 140 миллионов тонн зерна. Оценки, озвученные ранее Минсельхозом, предполагали валовый сбор зерна в 130 миллионов тонн, включая рекордные за всю историю страны 87 миллионов тонн пшеницы.Аналитики зернового рынка накануне давали более высокие оценки, прогнозируя рекордные для страны 100 миллионов тонн по пшенице, а в целом по сбору зерна - более 150 миллионов тонн.До этого рекордный урожай в РФ был получен в 2017 году, когда было собрано 135,539 миллиона тонн зерна, в том числе 86,003 миллиона тонн пшеницы.
https://ria.ru/20220927/zerno-1819763259.html
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экономика, владимир путин, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), россия
Экономика, Владимир Путин, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Россия
14:06 27.09.2022
 
Путин выразил уверенность, что все работы по сбору урожая будут завершены

Президент Путин выразил уверенность, что все работы по сбору урожая будут завершены

© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в медиабанкУборка урожая пшеницы
Уборка урожая пшеницы - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Уборка урожая пшеницы. Архивное фото
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СОЧИ, 27 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что все работы по сбору урожая будут завершены, а при проведении весеннего и озимого сева будут достигнуты хорошие результаты.
"Хочу выразить уверенность и надежду на то, что мы завершим все работы, связанные со сбором урожая, и, безусловно, сделаем все, что от нас зависит, и добьемся хороших результатов при проведении весеннего сева, при проведении сева озимых. Все у нас предпосылки для этого есть, работы развернуты полным ходом. Я желаю всем удачи", - сказал он на совещании о ходе сезонных полевых работ.
На совещании Путин заявил, что урожай зерна в 2022 г обещает быть достойным, по некоторым составляющим рекордным, уже собрано 138,7 миллиона тонн зерна, ожидается - 150 миллионов тонн.
На прошлой неделе Путин говорил, что РФ в 2022 году может собрать более 140 миллионов тонн зерна. Оценки, озвученные ранее Минсельхозом, предполагали валовый сбор зерна в 130 миллионов тонн, включая рекордные за всю историю страны 87 миллионов тонн пшеницы.
Комбайны во время уборки урожая - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
13:21
Путин заявил, что урожай зерна в 2022 году станет рекордным
Аналитики зернового рынка накануне давали более высокие оценки, прогнозируя рекордные для страны 100 миллионов тонн по пшенице, а в целом по сбору зерна - более 150 миллионов тонн.
До этого рекордный урожай в РФ был получен в 2017 году, когда было собрано 135,539 миллиона тонн зерна, в том числе 86,003 миллиона тонн пшеницы.
 
ЭкономикаВладимир ПутинМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Россия
 
 
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