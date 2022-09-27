https://ria.ru/20220927/urozhay-1819782003.html

Путин выразил уверенность, что все работы по сбору урожая будут завершены

Путин выразил уверенность, что все работы по сбору урожая будут завершены - РИА Новости, 27.09.2022

Путин выразил уверенность, что все работы по сбору урожая будут завершены

Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что все работы по сбору урожая будут завершены, а при проведении весеннего и озимого сева будут достигнуты... РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T14:06

2022-09-27T14:06

2022-09-27T14:06

экономика

владимир путин

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

россия

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СОЧИ, 27 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что все работы по сбору урожая будут завершены, а при проведении весеннего и озимого сева будут достигнуты хорошие результаты."Хочу выразить уверенность и надежду на то, что мы завершим все работы, связанные со сбором урожая, и, безусловно, сделаем все, что от нас зависит, и добьемся хороших результатов при проведении весеннего сева, при проведении сева озимых. Все у нас предпосылки для этого есть, работы развернуты полным ходом. Я желаю всем удачи", - сказал он на совещании о ходе сезонных полевых работ.На совещании Путин заявил, что урожай зерна в 2022 г обещает быть достойным, по некоторым составляющим рекордным, уже собрано 138,7 миллиона тонн зерна, ожидается - 150 миллионов тонн.На прошлой неделе Путин говорил, что РФ в 2022 году может собрать более 140 миллионов тонн зерна. Оценки, озвученные ранее Минсельхозом, предполагали валовый сбор зерна в 130 миллионов тонн, включая рекордные за всю историю страны 87 миллионов тонн пшеницы.Аналитики зернового рынка накануне давали более высокие оценки, прогнозируя рекордные для страны 100 миллионов тонн по пшенице, а в целом по сбору зерна - более 150 миллионов тонн.До этого рекордный урожай в РФ был получен в 2017 году, когда было собрано 135,539 миллиона тонн зерна, в том числе 86,003 миллиона тонн пшеницы.

https://ria.ru/20220927/zerno-1819763259.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, владимир путин, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), россия