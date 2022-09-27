https://ria.ru/20220927/tsydenov-1819692068.html
Глава Бурятии опроверг слухи об отъезде сына за границу
Глава Бурятии опроверг слухи об отъезде сына за границу - РИА Новости, 27.09.2022
Глава Бурятии опроверг слухи об отъезде сына за границу
Глава Бурятии Алексей Цыденов опроверг слухи, связанные с якобы отъездом за границу его старшего сына на фоне частичной мобилизации в РФ. РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T09:05
2022-09-27T09:05
2022-09-27T09:05
алексей цыденов
сергей шойгу
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москва
россия
общество
частичная мобилизация в россии
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КРАСНОЯРСК, 27 сен - РИА Новости. Глава Бурятии Алексей Цыденов опроверг слухи, связанные с якобы отъездом за границу его старшего сына на фоне частичной мобилизации в РФ.В своем Telegram-канале глава республики разместил распространяемое в мессенджерах сообщение о том, что его старший сын якобы находится за границей РФ."И вот такое приходиться читать. Мой старший сын как учился, так и учится в университете им. Баумана в Москве. Естественно, никуда не уезжал. Бабушки, дедушки и отец моей жены уже умерли и похоронены в Чите. Теща живет в Москве. Зато родной брат супруги сейчас мобилизован. Ему 49 лет, он имеет бронь, но все равно пошел. Уже определен танкистом. Как-то так", - написал Цыденов.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Будут призваны 300 тысяч человек, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
https://ria.ru/20220922/mobilizatsiya-1818694689.html
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алексей цыденов, сергей шойгу, чита, москва, россия, общество, частичная мобилизация в россии
Алексей Цыденов, Сергей Шойгу, Чита, Москва, Россия, Общество, Частичная мобилизация в России
Глава Бурятии опроверг слухи об отъезде сына за границу
Глава Бурятии Цыденов опроверг слухи об отъезде сына после начала частичной мобилизации