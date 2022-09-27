https://ria.ru/20220927/trikolor-1819933164.html

Телевышка в Луганске окрасилась в цвета российского флага

Телевышка в Луганске окрасилась в цвета российского флага - РИА Новости, 27.09.2022

Телевышка в Луганске окрасилась в цвета российского флага

Луганская телевышка, расположенная в столице ЛНР, окрасилась в цвета флага России, сообщает общественная палата Республики. РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T22:16

2022-09-27T22:16

2022-09-27T22:16

в мире

елена кравченко

сергей цеков

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

нато

референдум

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ЛУГАНСК, 27 сен - РИА Новости. Луганская телевышка, расположенная в столице ЛНР, окрасилась в цвета флага России, сообщает общественная палата Республики.На видео, которое общественная палата ЛНР опубликовала в своем Telegram-канале, запечатлена телевышка в Луганске, окрашенная в цвета российского флага.Председатель ЦИК ЛНР Елена Кравченко ранее сообщила, что общая явка избирателей в рамках референдума в ЛНР по итогам пяти дней составила 92,6%. По итогам обработки 69,4% бюллетеней за вхождение в состав России проголосовали на референдуме 98,52% жителей республики. Сенатор от Крыма Сергей Цеков ранее заявил РИА Новости, что референдумы в ДНР и ЛНР по явке и отсутствию серьезных нарушений можно считать состоявшимися и легитимными.Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Вторник, 27 сентября - последний день голосования.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

https://ria.ru/20220927/luganschina-1819929176.html

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Российский триколор на телевышке Луганска после обработки 90% бюллетеней Луганская телевышка окрасилась в российский триколор. ЦИК ЛНР после обработки 91,2% бюллетеней сообщил, что за вхождение в состав РФ высказались 98,54% 2022-09-27T22:16 true PT0M12S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, елена кравченко, сергей цеков, россия, луганская народная республика, донецкая народная республика, нато, референдум, референдум в донбассе