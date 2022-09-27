https://ria.ru/20220927/tokio-1819683838.html

В Токио проходит массовая акция протеста против государственных похорон Абэ

В Токио проходит массовая акция протеста против государственных похорон Абэ - РИА Новости, 27.09.2022

В Токио проходит массовая акция протеста против государственных похорон Абэ

В Токио проходят акции протеста против церемонии государственных похорон бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ: сотни человек вышли на улицы, чтобы заявить РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T07:41

2022-09-27T07:41

2022-09-27T16:09

в мире

синдзо абэ

токио

япония

убийство экс-премьера японии синдзо абэ

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ТОКИО, 27 сен — РИА Новости. В Токио проходят акции протеста против церемонии государственных похорон бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ: сотни человек вышли на улицы, чтобы заявить о несогласии с решением правительства.На кадрах, снятых с улиц и с вертолета, видно, как собравшиеся под присмотром сотрудников правоохранительных органов идут вдоль улиц, расположенных рядом с залом боевых искусств Nippon Budokan, где позже состоятся государственные похороны Абэ. В руках многих протестующих плакаты, на которых написано "Против государственных похорон!", "Отмените похороны!".Некоторых активистов полицейские, окружив в плотное кольцо, пытаются вывести из толпы в сторону.Абэ погиб после нападения во время выступления на предвыборном митинге в префектуре Нара 8 июля. Убийца — 41-летний Тэцуя Ямагами — выстрелил в него со спины из самодельного оружия дважды. Кремация состоялась 12 июля.На похоронах ожидается присутствие 4,5 тысячи человек, в том числе 34 лидера государств и 14 бывших глав стран. Для обычных граждан с утра открываются алтари в парке неподалеку от зала, куда желающие смогут принести цветы и почтить память политика. На территорию, прилегающую к залу, полиция перекрыла доступ еще со вчерашнего вечера по соображениям безопасности.Всего обеспечением безопасности займутся 20 тысяч полицейских, часть из которых прибыла из других регионов. Основные автодороги в центре Токио перекрыты с понедельника по среду — на все время, пока в городе находятся высокопоставленные иностранные посетители.

https://ria.ru/20220922/shvydkoy-1818600412.html

https://ria.ru/20220915/pokhorony-1816888831.html

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в мире, синдзо абэ, токио, япония, убийство экс-премьера японии синдзо абэ