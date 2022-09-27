https://ria.ru/20220927/telefon-1819734048.html
Продажи кнопочных телефонов в России выросли в 3,5 раза, заявил эксперт
Продажи кнопочных телефонов в России выросли в 3,5 раза, заявил эксперт - РИА Новости, 27.09.2022
Продажи кнопочных телефонов в России выросли в 3,5 раза, заявил эксперт
Продажи кнопочных телефонов в России с 21 по 25 сентября выросли в 3,5 раза по сравнению с показателем предыдущей недели, сообщил РИА Новости ведущий аналитик... РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T11:47
2022-09-27T11:47
2022-09-27T11:47
мобильные телефоны
экономика
россия
эльдар муртазин
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Продажи кнопочных телефонов в России с 21 по 25 сентября выросли в 3,5 раза по сравнению с показателем предыдущей недели, сообщил РИА Новости ведущий аналитик компании Mobile Research Group Эльдар Муртазин.В воскресенье на портале "Объясняем.рф" сообщалось, что граждане, призванные по частичной мобилизации, смогут взять с собой в часть простой, кнопочный телефон, который будет храниться в установленном месте и выдаваться военнослужащему в определенное распорядком дня время."Спрос на кнопочные телефоны вырос из-за частичной мобилизации, так как смартфоны брать с собой нельзя. При этом покупали кнопочные телефоны не только те, кто мобилизован. Продажи достаточно высокие, они выросли в 3-3,5 раза", - отметил Муртазин.По его словам, косвенным подтверждением роста спроса на кнопочные телефоны является "проседание продаж" всей электроники практически в каждом сегменте.Как отметили в "Мегафоне", в период с 21 по 25 сентября продажи кнопочных телефонов в розничной сети оператора выросли на 86% по сравнению с предыдущей неделей. Чаще всего клиенты приобретают устройства брендов Texet, Philips, Itel, Nokia и Vertex. Похожая ситуация наблюдается и у ритейлера "Ситилинк", продажи кнопочных телефонов в обозначенный период выросли на 17% по сравнению с прошлым годом.В пресс-службах мобильных операторов "Билайн", Tele2 отказались от комментариев. РИА Новости также направило запрос в МТС.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
https://ria.ru/20220926/mobilizatsiya-1819480009.html
https://ria.ru/20220924/moshenniki-1819094896.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мобильные телефоны, экономика, россия, эльдар муртазин
мобильные телефоны, Экономика, Россия, Эльдар Муртазин
Продажи кнопочных телефонов в России выросли в 3,5 раза, заявил эксперт
Аналитик Муртазин: продажи кнопочных телефонов в России за неделю выросли в 3,5 раза
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Продажи кнопочных телефонов в России с 21 по 25 сентября выросли в 3,5 раза по сравнению с показателем предыдущей недели, сообщил РИА Новости ведущий аналитик компании Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
В воскресенье на портале "Объясняем.рф" сообщалось, что граждане, призванные по частичной мобилизации, смогут взять с собой в часть простой, кнопочный телефон, который будет храниться в установленном месте и выдаваться военнослужащему в определенное распорядком дня время.
"Спрос на кнопочные телефоны вырос из-за частичной мобилизации, так как смартфоны брать с собой нельзя. При этом покупали кнопочные телефоны не только те, кто мобилизован. Продажи достаточно высокие, они выросли в 3-3,5 раза", - отметил Муртазин.
По его словам, косвенным подтверждением роста спроса на кнопочные телефоны является "проседание продаж" всей электроники практически в каждом сегменте.
Как отметили в "Мегафоне
", в период с 21 по 25 сентября продажи кнопочных телефонов в розничной сети оператора выросли на 86% по сравнению с предыдущей неделей. Чаще всего клиенты приобретают устройства брендов Texet, Philips, Itel, Nokia и Vertex. Похожая ситуация наблюдается и у ритейлера "Ситилинк", продажи кнопочных телефонов в обозначенный период выросли на 17% по сравнению с прошлым годом.
В пресс-службах мобильных операторов "Билайн
", Tele2 отказались от комментариев. РИА Новости также направило запрос в МТС
.
В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу
, будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.