https://ria.ru/20220927/sukhpaek-1819795690.html
"Объясняем.рф" рассказал о составе армейского сухпайка
"Объясняем.рф" рассказал о составе армейского сухпайка - РИА Новости, 27.09.2022
"Объясняем.рф" рассказал о составе армейского сухпайка
Запущенный правительством портал "Объясняем.рф" раскрыл состав армейского сухого пайка, который будет выдаваться мобилизованным. РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T14:43
2022-09-27T14:43
2022-09-27T15:02
россия
безопасность
специальная военная операция на украине
армия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151499/05/1514990507_0:0:3132:1763_1920x0_80_0_0_366e9ee8d5154f8d2496d7658cd0bdd6.jpg
МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Запущенный правительством портал "Объясняем.рф" раскрыл состав армейского сухого пайка, который будет выдаваться мобилизованным.Сухпаек, отмечают на портале, включает три полноценных приема пищи. В него, в частности, входят галеты (вместо хлеба), консервированный бекон, печёночный паштет и паштет "Нежный". Также в сухпайке плавленый сыр и икра из овощей.В представленном наборе три консервированных вторых блюда, например рисовая каша с говядиной, тефтели из говядины и мясо говядины с зеленым горошком и морковью. Они находятся в жестяных герметичных упаковках и могут разогреваться на огне.Из сладостей – повидло, шоколад и просто сахар. Из напитков – чай, кофе и сухой фруктовый концентрат. К напиткам дают сухие растворимые сливки.В сухпаек также входят витамины, жевательная резинка, средство для дезинфекции воды, салфетки и пластиковые столовые приборы. Есть спички и горелка с таблетками сухого топлива.Всего есть семь видов пайка, которые отличаются набором вторых блюд. Паек упакован в бумажную коробку с ручками с символикой армии России.Частичная мобилизация в России объявлена указом президента с 21 сентября. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
https://ria.ru/20220927/zhkkh-1819783447.html
https://ria.ru/20220927/mobilizovannye-1819770134.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151499/05/1514990507_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1ddbc0bc881ba909798998270bd46937.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, безопасность, армия
Россия, Безопасность, Специальная военная операция на Украине, Армия
14:43 27.09.2022 (обновлено: 15:02 27.09.2022)
"Объясняем.рф" рассказал о составе армейского сухпайка
Армейский сухой паек включает галеты, бекон, паштет, плавленый сыр и икру из овощей
МОСКВА, 27 сен – РИА Новости.
Запущенный правительством портал "Объясняем.рф"
раскрыл состав армейского сухого пайка, который будет выдаваться мобилизованным.
Сухпаек, отмечают на портале, включает три полноценных приема пищи. В него, в частности, входят галеты (вместо хлеба), консервированный бекон, печёночный паштет и паштет "Нежный". Также в сухпайке плавленый сыр и икра из овощей.
В представленном наборе три консервированных вторых блюда, например рисовая каша с говядиной, тефтели из говядины и мясо говядины с зеленым горошком и морковью. Они находятся в жестяных герметичных упаковках и могут разогреваться на огне.
Из сладостей – повидло, шоколад и просто сахар. Из напитков – чай, кофе и сухой фруктовый концентрат. К напиткам дают сухие растворимые сливки.
В сухпаек также входят витамины, жевательная резинка, средство для дезинфекции воды, салфетки и пластиковые столовые приборы. Есть спички и горелка с таблетками сухого топлива.
Всего есть семь видов пайка, которые отличаются набором вторых блюд. Паек упакован в бумажную коробку с ручками с символикой армии России
.
Частичная мобилизация в России объявлена указом президента с 21 сентября. По словам министра обороны Сергея Шойгу
, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине
. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.