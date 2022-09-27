https://ria.ru/20220927/sukhpaek-1819795690.html

"Объясняем.рф" рассказал о составе армейского сухпайка

"Объясняем.рф" рассказал о составе армейского сухпайка - РИА Новости, 27.09.2022

"Объясняем.рф" рассказал о составе армейского сухпайка

Запущенный правительством портал "Объясняем.рф" раскрыл состав армейского сухого пайка, который будет выдаваться мобилизованным. РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T14:43

2022-09-27T14:43

2022-09-27T15:02

россия

безопасность

специальная военная операция на украине

армия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151499/05/1514990507_0:0:3132:1763_1920x0_80_0_0_366e9ee8d5154f8d2496d7658cd0bdd6.jpg

МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Запущенный правительством портал "Объясняем.рф" раскрыл состав армейского сухого пайка, который будет выдаваться мобилизованным.Сухпаек, отмечают на портале, включает три полноценных приема пищи. В него, в частности, входят галеты (вместо хлеба), консервированный бекон, печёночный паштет и паштет "Нежный". Также в сухпайке плавленый сыр и икра из овощей.В представленном наборе три консервированных вторых блюда, например рисовая каша с говядиной, тефтели из говядины и мясо говядины с зеленым горошком и морковью. Они находятся в жестяных герметичных упаковках и могут разогреваться на огне.Из сладостей – повидло, шоколад и просто сахар. Из напитков – чай, кофе и сухой фруктовый концентрат. К напиткам дают сухие растворимые сливки.В сухпаек также входят витамины, жевательная резинка, средство для дезинфекции воды, салфетки и пластиковые столовые приборы. Есть спички и горелка с таблетками сухого топлива.Всего есть семь видов пайка, которые отличаются набором вторых блюд. Паек упакован в бумажную коробку с ручками с символикой армии России.Частичная мобилизация в России объявлена указом президента с 21 сентября. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.

https://ria.ru/20220927/zhkkh-1819783447.html

https://ria.ru/20220927/mobilizovannye-1819770134.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, безопасность, армия