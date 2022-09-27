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"Объясняем.рф" рассказал о составе армейского сухпайка - РИА Новости, 27.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220927/sukhpaek-1819795690.html
"Объясняем.рф" рассказал о составе армейского сухпайка
"Объясняем.рф" рассказал о составе армейского сухпайка - РИА Новости, 27.09.2022
"Объясняем.рф" рассказал о составе армейского сухпайка
Запущенный правительством портал "Объясняем.рф" раскрыл состав армейского сухого пайка, который будет выдаваться мобилизованным. РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T14:43
2022-09-27T15:02
россия
безопасность
специальная военная операция на украине
армия
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МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Запущенный правительством портал "Объясняем.рф" раскрыл состав армейского сухого пайка, который будет выдаваться мобилизованным.Сухпаек, отмечают на портале, включает три полноценных приема пищи. В него, в частности, входят галеты (вместо хлеба), консервированный бекон, печёночный паштет и паштет "Нежный". Также в сухпайке плавленый сыр и икра из овощей.В представленном наборе три консервированных вторых блюда, например рисовая каша с говядиной, тефтели из говядины и мясо говядины с зеленым горошком и морковью. Они находятся в жестяных герметичных упаковках и могут разогреваться на огне.Из сладостей – повидло, шоколад и просто сахар. Из напитков – чай, кофе и сухой фруктовый концентрат. К напиткам дают сухие растворимые сливки.В сухпаек также входят витамины, жевательная резинка, средство для дезинфекции воды, салфетки и пластиковые столовые приборы. Есть спички и горелка с таблетками сухого топлива.Всего есть семь видов пайка, которые отличаются набором вторых блюд. Паек упакован в бумажную коробку с ручками с символикой армии России.Частичная мобилизация в России объявлена указом президента с 21 сентября. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
https://ria.ru/20220927/zhkkh-1819783447.html
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россия, безопасность, армия
Россия, Безопасность, Специальная военная операция на Украине, Армия
14:43 27.09.2022 (обновлено: 15:02 27.09.2022)
 
"Объясняем.рф" рассказал о составе армейского сухпайка

Армейский сухой паек включает галеты, бекон, паштет, плавленый сыр и икру из овощей

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкКомплект индивидуального рациона питания
Комплект индивидуального рациона питания - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Комплект индивидуального рациона питания. Архивное фото
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МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Запущенный правительством портал "Объясняем.рф" раскрыл состав армейского сухого пайка, который будет выдаваться мобилизованным.
Сухпаек, отмечают на портале, включает три полноценных приема пищи. В него, в частности, входят галеты (вместо хлеба), консервированный бекон, печёночный паштет и паштет "Нежный". Также в сухпайке плавленый сыр и икра из овощей.
Счетчик - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
14:09Специальная военная операция на Украине
Госдума освободила мобилизованных и их семьи от пеней по ЖКХ
В представленном наборе три консервированных вторых блюда, например рисовая каша с говядиной, тефтели из говядины и мясо говядины с зеленым горошком и морковью. Они находятся в жестяных герметичных упаковках и могут разогреваться на огне.
Из сладостей – повидло, шоколад и просто сахар. Из напитков – чай, кофе и сухой фруктовый концентрат. К напиткам дают сухие растворимые сливки.
В сухпаек также входят витамины, жевательная резинка, средство для дезинфекции воды, салфетки и пластиковые столовые приборы. Есть спички и горелка с таблетками сухого топлива.
Всего есть семь видов пайка, которые отличаются набором вторых блюд. Паек упакован в бумажную коробку с ручками с символикой армии России.
Частичная мобилизация в России объявлена указом президента с 21 сентября. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасностьАрмия
 
 
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