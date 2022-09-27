https://ria.ru/20220927/strelba-1819805498.html
После стрельбы в школе Ижевска возбудили уголовное дело
После стрельбы в школе Ижевска возбудили уголовное дело - РИА Новости, 27.09.2022
После стрельбы в школе Ижевска возбудили уголовное дело
Уголовное дело о возбуждении ненависти завели следователи после стрельбы в ижевской школе, заявила официальный представитель СКР Светлана Петренко. РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T15:03
2022-09-27T15:03
2022-09-27T15:33
происшествия
ижевск
следственный комитет россии (ск рф)
стрельба в школе в ижевске
светлана петренко
россия
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УФА, 27 сен – РИА Новости. Уголовное дело о возбуждении ненависти завели следователи после стрельбы в ижевской школе, заявила официальный представитель СКР Светлана Петренко.Ранее в СК информировали, что уголовное дело об убийстве двух и более лиц и незаконном обороте оружия возбудили после стрельбы в школе в Ижевске."Возбуждено уголовное дело о возбуждении ненависти, либо вражды по признакам расы, идеологии, признакам веры, национальностей и прочее", - заявила Петренко журналистам. Максимальная санкция - лишение свободы на шесть лет.По ее словам, изучение личности нападавшего говорит о том, что он придерживался нацистской идеологии.Петренко отметила, что близкие нападавшего часто замечали у него моменты агрессии. "Этот человек являлся инвалидом второй группы по психическим заболеваниям. Проверяются все версии, причины и условия, которые привели к трагедии. Он некие электронные следы оставлял непосредственно перед тем, как вошел в школу", - сказала Петренко.В понедельник в школе №88 в Ижевске ее бывший ученик Артем Казанцев застрелил 17 человек, ранил несколько десятков, а после покончил с собой. В СК сообщили, что стрелявший был одет в майку с нацистской символикой и балаклаву. В Удмуртии объявлен траур. По данным властей, Казанцев состоял на учете в психоневрологическом диспансере.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ижевск, следственный комитет россии (ск рф), стрельба в школе в ижевске, светлана петренко, россия
Происшествия, Ижевск, Следственный комитет России (СК РФ), Стрельба в школе в Ижевске, Светлана Петренко, Россия
15:03 27.09.2022 (обновлено: 15:33 27.09.2022)
После стрельбы в школе Ижевска возбудили уголовное дело
После стрельбы в школе Ижевска завели дело о возбуждении ненависти
УФА, 27 сен – РИА Новости. Уголовное дело о возбуждении ненависти завели следователи после стрельбы в ижевской школе, заявила официальный представитель СКР Светлана Петренко.
Ранее в СК
информировали, что уголовное дело об убийстве двух и более лиц и незаконном обороте оружия возбудили после стрельбы в школе в Ижевске.
"Возбуждено уголовное дело о возбуждении ненависти, либо вражды по признакам расы, идеологии, признакам веры, национальностей и прочее", - заявила Петренко журналистам. Максимальная санкция - лишение свободы на шесть лет.
По ее словам, изучение личности нападавшего говорит о том, что он придерживался нацистской идеологии.
"Мы видим, в чем он пришел. Видим на майке нацистскую символику. Изучение его электронных носителей говорит о том, что он приверженец идеологии "колумбайна" ("Колумбайн" - движение, признанное в РФ
террористическим – ред.). Он долгое время проводил в компьютерных играх, агрессивных", - добавила официальный представитель СКР.
Петренко отметила, что близкие нападавшего часто замечали у него моменты агрессии. "Этот человек являлся инвалидом второй группы по психическим заболеваниям. Проверяются все версии, причины и условия, которые привели к трагедии. Он некие электронные следы оставлял непосредственно перед тем, как вошел в школу", - сказала Петренко.
В понедельник в школе №88 в Ижевске ее бывший ученик Артем Казанцев застрелил 17 человек, ранил несколько десятков, а после покончил с собой. В СК сообщили, что стрелявший был одет в майку с нацистской символикой и балаклаву. В Удмуртии объявлен траур. По данным властей, Казанцев состоял на учете в психоневрологическом диспансере.
"Наши сердца с теми, кто потерял близких": траур по погибшим в Ижевске
1 из 8
У ворот школы № 88, где от рук убийцы погибли 17 человек, организовали стихийный мемориал.
2 из 8
Горожане несут сюда цветы, игрушки и свечи.
3 из 8
Люди у стихийного мемориала возле школы №88 в Ижевске.
4 из 8
К мемориалу все время подходят люди, многие — с детьми.
5 из 8
Стихийные мемориалы, подобные ижевскому, появились в разных городах, и не только в России.
6 из 8
Скорбят Пенза и Казань, Москва и Санкт-Петербург, Минск и Тель-Авив...
7 из 8
В память о погибших зажигают свечи.
8 из 8
"Наши сердца с теми, кто потерял близких в этой ужасной трагедии", — говорит житель Тель-Авива.
1 из 8
У ворот школы № 88, где от рук убийцы погибли 17 человек, организовали стихийный мемориал.
2 из 8
Горожане несут сюда цветы, игрушки и свечи.
3 из 8
Люди у стихийного мемориала возле школы №88 в Ижевске.
4 из 8
К мемориалу все время подходят люди, многие — с детьми.
5 из 8
Стихийные мемориалы, подобные ижевскому, появились в разных городах, и не только в России.
6 из 8
Скорбят Пенза и Казань, Москва и Санкт-Петербург, Минск и Тель-Авив...
7 из 8
В память о погибших зажигают свечи.
8 из 8
"Наши сердца с теми, кто потерял близких в этой ужасной трагедии", — говорит житель Тель-Авива.