https://ria.ru/20220927/strelba-1819805498.html

После стрельбы в школе Ижевска возбудили уголовное дело

После стрельбы в школе Ижевска возбудили уголовное дело - РИА Новости, 27.09.2022

После стрельбы в школе Ижевска возбудили уголовное дело

Уголовное дело о возбуждении ненависти завели следователи после стрельбы в ижевской школе, заявила официальный представитель СКР Светлана Петренко. РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T15:03

2022-09-27T15:03

2022-09-27T15:33

происшествия

ижевск

следственный комитет россии (ск рф)

стрельба в школе в ижевске

светлана петренко

россия

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УФА, 27 сен – РИА Новости. Уголовное дело о возбуждении ненависти завели следователи после стрельбы в ижевской школе, заявила официальный представитель СКР Светлана Петренко.Ранее в СК информировали, что уголовное дело об убийстве двух и более лиц и незаконном обороте оружия возбудили после стрельбы в школе в Ижевске."Возбуждено уголовное дело о возбуждении ненависти, либо вражды по признакам расы, идеологии, признакам веры, национальностей и прочее", - заявила Петренко журналистам. Максимальная санкция - лишение свободы на шесть лет.По ее словам, изучение личности нападавшего говорит о том, что он придерживался нацистской идеологии.Петренко отметила, что близкие нападавшего часто замечали у него моменты агрессии. "Этот человек являлся инвалидом второй группы по психическим заболеваниям. Проверяются все версии, причины и условия, которые привели к трагедии. Он некие электронные следы оставлял непосредственно перед тем, как вошел в школу", - сказала Петренко.В понедельник в школе №88 в Ижевске ее бывший ученик Артем Казанцев застрелил 17 человек, ранил несколько десятков, а после покончил с собой. В СК сообщили, что стрелявший был одет в майку с нацистской символикой и балаклаву. В Удмуртии объявлен траур. По данным властей, Казанцев состоял на учете в психоневрологическом диспансере.

https://ria.ru/20220927/deti-1819807938.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, ижевск, следственный комитет россии (ск рф), стрельба в школе в ижевске, светлана петренко, россия