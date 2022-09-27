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После стрельбы в школе Ижевска возбудили уголовное дело - РИА Новости, 27.09.2022
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После стрельбы в школе Ижевска возбудили уголовное дело
После стрельбы в школе Ижевска возбудили уголовное дело - РИА Новости, 27.09.2022
После стрельбы в школе Ижевска возбудили уголовное дело
Уголовное дело о возбуждении ненависти завели следователи после стрельбы в ижевской школе, заявила официальный представитель СКР Светлана Петренко. РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T15:03
2022-09-27T15:33
происшествия
ижевск
следственный комитет россии (ск рф)
стрельба в школе в ижевске
светлана петренко
россия
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УФА, 27 сен – РИА Новости. Уголовное дело о возбуждении ненависти завели следователи после стрельбы в ижевской школе, заявила официальный представитель СКР Светлана Петренко.Ранее в СК информировали, что уголовное дело об убийстве двух и более лиц и незаконном обороте оружия возбудили после стрельбы в школе в Ижевске."Возбуждено уголовное дело о возбуждении ненависти, либо вражды по признакам расы, идеологии, признакам веры, национальностей и прочее", - заявила Петренко журналистам. Максимальная санкция - лишение свободы на шесть лет.По ее словам, изучение личности нападавшего говорит о том, что он придерживался нацистской идеологии.Петренко отметила, что близкие нападавшего часто замечали у него моменты агрессии. "Этот человек являлся инвалидом второй группы по психическим заболеваниям. Проверяются все версии, причины и условия, которые привели к трагедии. Он некие электронные следы оставлял непосредственно перед тем, как вошел в школу", - сказала Петренко.В понедельник в школе №88 в Ижевске ее бывший ученик Артем Казанцев застрелил 17 человек, ранил несколько десятков, а после покончил с собой. В СК сообщили, что стрелявший был одет в майку с нацистской символикой и балаклаву. В Удмуртии объявлен траур. По данным властей, Казанцев состоял на учете в психоневрологическом диспансере.
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происшествия, ижевск, следственный комитет россии (ск рф), стрельба в школе в ижевске, светлана петренко, россия
Происшествия, Ижевск, Следственный комитет России (СК РФ), Стрельба в школе в Ижевске, Светлана Петренко, Россия
15:03 27.09.2022 (обновлено: 15:33 27.09.2022)
 
После стрельбы в школе Ижевска возбудили уголовное дело

После стрельбы в школе Ижевска завели дело о возбуждении ненависти

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкСотрудники полиции у стихийного мемориала у школы №88 в Ижевске
Сотрудники полиции у стихийного мемориала у школы №88 в Ижевске - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Сотрудники полиции у стихийного мемориала у школы №88 в Ижевске. Архивное фото
Читать ria.ru в
УФА, 27 сен – РИА Новости. Уголовное дело о возбуждении ненависти завели следователи после стрельбы в ижевской школе, заявила официальный представитель СКР Светлана Петренко.
Ранее в СК информировали, что уголовное дело об убийстве двух и более лиц и незаконном обороте оружия возбудили после стрельбы в школе в Ижевске.
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15:08
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"Возбуждено уголовное дело о возбуждении ненависти, либо вражды по признакам расы, идеологии, признакам веры, национальностей и прочее", - заявила Петренко журналистам. Максимальная санкция - лишение свободы на шесть лет.
По ее словам, изучение личности нападавшего говорит о том, что он придерживался нацистской идеологии.
"Мы видим, в чем он пришел. Видим на майке нацистскую символику. Изучение его электронных носителей говорит о том, что он приверженец идеологии "колумбайна" ("Колумбайн" - движение, признанное в РФ террористическим – ред.). Он долгое время проводил в компьютерных играх, агрессивных", - добавила официальный представитель СКР.
Петренко отметила, что близкие нападавшего часто замечали у него моменты агрессии. "Этот человек являлся инвалидом второй группы по психическим заболеваниям. Проверяются все версии, причины и условия, которые привели к трагедии. Он некие электронные следы оставлял непосредственно перед тем, как вошел в школу", - сказала Петренко.
В понедельник в школе №88 в Ижевске ее бывший ученик Артем Казанцев застрелил 17 человек, ранил несколько десятков, а после покончил с собой. В СК сообщили, что стрелявший был одет в майку с нацистской символикой и балаклаву. В Удмуртии объявлен траур. По данным властей, Казанцев состоял на учете в психоневрологическом диспансере.
"Наши сердца с теми, кто потерял близких": траур по погибшим в Ижевске
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанк

У ворот школы № 88, где от рук убийцы погибли 17 человек, организовали стихийный мемориал.

Женщина у стихийного мемориала у школы №88 в Ижевске
1 из 8

У ворот школы № 88, где от рук убийцы погибли 17 человек, организовали стихийный мемориал.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанк

Горожане несут сюда цветы, игрушки и свечи.

Люди возлагают цветы и игрушки у школы №88 в Ижевске
2 из 8

Горожане несут сюда цветы, игрушки и свечи.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанк

Люди у стихийного мемориала возле школы №88 в Ижевске.

Люди у стихийного мемориала у школы №88 в Ижевске
3 из 8

Люди у стихийного мемориала возле школы №88 в Ижевске.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанк

К мемориалу все время подходят люди, многие — с детьми.

Люди возлагают цветы у школы №88 в Ижевске
4 из 8

К мемориалу все время подходят люди, многие — с детьми.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанк

Стихийные мемориалы, подобные ижевскому, появились в разных городах, и не только в России.

ожилая женщина у стихийного мемориала у школы №88 в Ижевске
5 из 8

Стихийные мемориалы, подобные ижевскому, появились в разных городах, и не только в России.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанк

Скорбят Пенза и Казань, Москва и Санкт-Петербург, Минск и Тель-Авив...

Люди у стихийного мемориала у школы №88 в Ижевске
6 из 8

Скорбят Пенза и Казань, Москва и Санкт-Петербург, Минск и Тель-Авив...

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанк

В память о погибших зажигают свечи.

Девушка зажигает свечи у школы №88 в Ижевске
7 из 8

В память о погибших зажигают свечи.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанк

"Наши сердца с теми, кто потерял близких в этой ужасной трагедии", — говорит житель Тель-Авива.

Сотрудники полиции у стихийного мемориала у школы №88 в Ижевске
8 из 8

"Наши сердца с теми, кто потерял близких в этой ужасной трагедии", — говорит житель Тель-Авива.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
1 из 8

У ворот школы № 88, где от рук убийцы погибли 17 человек, организовали стихийный мемориал.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
2 из 8

Горожане несут сюда цветы, игрушки и свечи.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
3 из 8

Люди у стихийного мемориала возле школы №88 в Ижевске.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
4 из 8

К мемориалу все время подходят люди, многие — с детьми.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
5 из 8

Стихийные мемориалы, подобные ижевскому, появились в разных городах, и не только в России.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
6 из 8

Скорбят Пенза и Казань, Москва и Санкт-Петербург, Минск и Тель-Авив...

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
7 из 8

В память о погибших зажигают свечи.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
8 из 8

"Наши сердца с теми, кто потерял близких в этой ужасной трагедии", — говорит житель Тель-Авива.

© РИА Новости / Илья Питалев
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ПроисшествияИжевскСледственный комитет России (СК РФ)Стрельба в школе в ИжевскеСветлана ПетренкоРоссия
 
 
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