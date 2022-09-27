https://ria.ru/20220927/shantazh-1819624239.html

Ядерный шантаж: США пугают Россию катастрофическими последствиями

Ядерный шантаж: США пугают Россию катастрофическими последствиями - РИА Новости, 27.09.2022

Ядерный шантаж: США пугают Россию катастрофическими последствиями

Начинается новый виток запугивания — Вашингтон пригрозил Москве катастрофическими последствиями в случае применения Россией ядерного оружия. Сначала советник... РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T08:00

2022-09-27T08:00

2022-09-27T08:20

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джейк салливан

энтони блинкен

владимир путин

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Начинается новый виток запугивания — Вашингтон пригрозил Москве катастрофическими последствиями в случае применения Россией ядерного оружия. Сначала советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, а потом и госсекретарь Энтони Блинкен выступили с грозными предупреждениями:"Очень важно, чтобы Москва слышала нас и знала, <...> что последствия будут ужасны. И мы очень ясно дали это понять"."Любое использование ядерного оружия имело бы катастрофические последствия, конечно же, для страны, которая его использовала, но также и для многих других"."Мы напрямую в частном порядке связывались с российской стороной на очень высоких уровнях по поводу того, что для России будут катастрофические последствия, если она применит ядерное оружие на Украине"."Мы также ясно заявляли публично, что США решительно ответят, если Россия применит ядерное оружие, а также то, что мы продолжим поддерживать Украину в ее усилиях по защите своей страны и демократии".Что случилось? Эти заявления нам предлагают воспринимать как ответ на предупреждение, высказанное в обращении Владимира Путина 21 сентября. Тогда российский президент заявил, что рассматривает "высказывания некоторых высокопоставленных представителей ведущих государств НАТО о возможности и допустимости применения против России оружия массового поражения — ядерного оружия" как ядерный шантаж:"Тем, кто позволяет себе такие заявления в отношении России, хочу напомнить, что наша страна также располагает различными средствами поражения, а по отдельным компонентам — и более современными, чем у стран НАТО. И при угрозе территориальной целостности нашей страны, для защиты России и нашего народа мы, безусловно, используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства. Это не блеф... А те, кто пытается шантажировать нас ядерным оружием, должны знать, что роза ветров может развернуться и в их сторону".Эти слова Путина на Западе стали трактовать как угрозу применения ядерного оружия на Украине. С самого начала нашей спецоперации Запад обвинял Россию в ядерном шантаже — хотя в обращении 24 февраля Путин намекнул на ядерное оружие именно как на средство сдерживания, то есть то, что должно удержать Запад от "соблазна" со стороны вмешаться в происходящие события. Тогда президент прямо предупредил: "Кто бы ни пытался помешать нам, а тем более создавать угрозы для нашей страны, для нашего народа, должны знать, что ответ России будет незамедлительным и приведет вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории еще не сталкивались".Так что Россия изначально предупредила Запад о том, что будет защищать себя всеми доступными средствами — включая, естественно, и ядерные. Но ведь Запад с тех пор далеко продвинулся по пути "создания угроз" для нас, наращивая поставки оружия Украине? Да, но Путин имел в виду не поставки оружия, а угрозу прямого участия Запада в конфликте на стороне Украины. Например, попытки закрыть небо Украины для России силами НАТО или блокаду наших морских портов американским ВМФ. То есть Россия предупреждала: не переходите черту и уж тем более не пытайтесь перенести боевые действия на нашу территорию (например, с помощью поставок дальнобойного оружия).Нет ничего удивительного в том, что нашу позицию изначально переврали, заговорив о том, что русские угрожают применением ядерного оружия. Все семь месяцев мы слышим рассуждения о том, где именно и как Москва применит тактическое ядерное оружие — и к каким ужасным последствиям это приведет. Понятно, что для демонизации России все средства хороши — но тут есть одна большая проблема.Запугивая всех русской атомной бомбой, Штаты сами начинают верить в намерение России применить ее. Не только потому, что все это время они сами аккуратно, но настойчиво прощупывают наши красные линии, наращивая поставки оружия Украине и постепенно передавая ей все более серьезное и дальнобойное оружие, обещая поддерживать Украину до ее победы столько времени, сколько потребуется. То есть угрожая России войной на истощение, которую Штаты будут вести украинскими руками как можно дольше. И как повели бы себя в этой ситуации сами США — окажись они на месте России? То есть в положении страны, которая ведет боевые действия около своих границ с противником, которого поддерживают многократно превосходящие ее экономическую мощь державы?Нет никаких сомнений в том, что Вашингтон — после недолгих раздумий — применил бы ядерное оружие. В целях устрашения и деморализации противника и последующей победы в войне. И вот это и есть главная причина того, что США начинают сами верить: Россия готова к ядерному удару по Украине — потому что они судят по себе.Бесполезно объяснять, что мы принципиально отличаемся от США: если бы они воевали с Мексикой, им были бы безразличны жизни мексиканцев, а для нас по обе стороны фронта — наши люди и наша земля. Применять атомное оружие в этих условиях мы, естественно, не собираемся, но нет никакого смысла объяснять это Блинкену и Салливану.Салливану, который заявляет, что "Путин по-прежнему намерен стереть с лица земли народ Украины, который, по его мнению, не имеет права на существование", то есть сознательно врет о целях России, точно так же, как и об исходящей от нас ядерной угрозе. Впрочем, во втором случае, похоже, вашингтонское руководство уже само начинает верить в собственную ложь.Так что не стоит их разубеждать: не только некрасивость, но и ложь убивает, причем как человека, так и мировых гегемонов. Не так быстро, но даже надежнее ядерной бомбы.

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https://ria.ru/20220926/yadernyy-1819624648.html

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авторы, джейк салливан, энтони блинкен, владимир путин, россия, украина, сша, нато, днр, лнр, ситуация в днр и лнр, ядерное оружие