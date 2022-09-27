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Из украинских портов вышли девять судов в рамках продуктовой сделки
Из украинских портов вышли девять судов в рамках продуктовой сделки - РИА Новости, 27.09.2022
Из украинских портов вышли девять судов в рамках продуктовой сделки
Министерство национальной обороны Турции сообщило выходе во вторник девяти судов из украинских портов в рамках продуктовой сделки. РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T14:59
2022-09-27T14:59
2022-09-27T14:59
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АНКАРА, 27 сен – РИА Новости. Министерство национальной обороны Турции сообщило выходе во вторник девяти судов из украинских портов в рамках продуктовой сделки.В Стамбуле 22 июля были подписаны два взаимосвязанных документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Документы представляют собой единый пакет. Первый - меморандум - предполагает обязательства ООН снять различные ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине. Однако, как указывает Москва, в части экспорта из РФ сделка пока не работает."Отгрузка зерна в украинских портах продолжается благополучно. Сегодня из украинских портов отправились девять судов с зерном", - говорится в сообщении военного ведомства в Twitter.
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экономика, цены на нефть, турция, стамбул, оон, вэф-2022, украина
Экономика, Цены на нефть, Турция, Стамбул, ООН, ВЭФ-2022, Украина
Из украинских портов вышли девять судов в рамках продуктовой сделки
Минобороны Турции: девять судов в рамках продуктовой сделки покинули украинские порты