https://ria.ru/20220927/sdelka-1819802435.html

Из украинских портов вышли девять судов в рамках продуктовой сделки

Из украинских портов вышли девять судов в рамках продуктовой сделки - РИА Новости, 27.09.2022

Из украинских портов вышли девять судов в рамках продуктовой сделки

Министерство национальной обороны Турции сообщило выходе во вторник девяти судов из украинских портов в рамках продуктовой сделки. РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T14:59

2022-09-27T14:59

2022-09-27T14:59

экономика

цены на нефть

турция

стамбул

оон

вэф-2022

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/11/1810141627_0:248:3072:1976_1920x0_80_0_0_5325824c1f0b9f2a597af7f07e6074de.jpg

АНКАРА, 27 сен – РИА Новости. Министерство национальной обороны Турции сообщило выходе во вторник девяти судов из украинских портов в рамках продуктовой сделки.В Стамбуле 22 июля были подписаны два взаимосвязанных документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Документы представляют собой единый пакет. Первый - меморандум - предполагает обязательства ООН снять различные ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине. Однако, как указывает Москва, в части экспорта из РФ сделка пока не работает."Отгрузка зерна в украинских портах продолжается благополучно. Сегодня из украинских портов отправились девять судов с зерном", - говорится в сообщении военного ведомства в Twitter.

https://ria.ru/20220923/sdelka-1818828896.html

турция

стамбул

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, цены на нефть, турция, стамбул, оон, вэф-2022, украина