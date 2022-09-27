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Из украинских портов вышли девять судов в рамках продуктовой сделки - РИА Новости, 27.09.2022
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Из украинских портов вышли девять судов в рамках продуктовой сделки
Из украинских портов вышли девять судов в рамках продуктовой сделки - РИА Новости, 27.09.2022
Из украинских портов вышли девять судов в рамках продуктовой сделки
Министерство национальной обороны Турции сообщило выходе во вторник девяти судов из украинских портов в рамках продуктовой сделки. РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T14:59
2022-09-27T14:59
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АНКАРА, 27 сен – РИА Новости. Министерство национальной обороны Турции сообщило выходе во вторник девяти судов из украинских портов в рамках продуктовой сделки.В Стамбуле 22 июля были подписаны два взаимосвязанных документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Документы представляют собой единый пакет. Первый - меморандум - предполагает обязательства ООН снять различные ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине. Однако, как указывает Москва, в части экспорта из РФ сделка пока не работает."Отгрузка зерна в украинских портах продолжается благополучно. Сегодня из украинских портов отправились девять судов с зерном", - говорится в сообщении военного ведомства в Twitter.
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экономика, цены на нефть, турция, стамбул, оон, вэф-2022, украина
Экономика, Цены на нефть, Турция, Стамбул, ООН, ВЭФ-2022, Украина
14:59 27.09.2022
 
Из украинских портов вышли девять судов в рамках продуктовой сделки

Минобороны Турции: девять судов в рамках продуктовой сделки покинули украинские порты

© AP Photo / Nina LyashonokСухогруз с пшеницей выходит из порта Южный близ Одессы
Сухогруз с пшеницей выходит из порта Южный близ Одессы - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
© AP Photo / Nina Lyashonok
Сухогруз с пшеницей выходит из порта Южный близ Одессы. Архивное фото
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АНКАРА, 27 сен – РИА Новости. Министерство национальной обороны Турции сообщило выходе во вторник девяти судов из украинских портов в рамках продуктовой сделки.
В Стамбуле 22 июля были подписаны два взаимосвязанных документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Документы представляют собой единый пакет. Первый - меморандум - предполагает обязательства ООН снять различные ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине. Однако, как указывает Москва, в части экспорта из РФ сделка пока не работает.
"Отгрузка зерна в украинских портах продолжается благополучно. Сегодня из украинских портов отправились девять судов с зерном", - говорится в сообщении военного ведомства в Twitter.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш на встрече в рамках 77-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
23 сентября, 04:15
Лавров обсудил с генсеком ООН реализацию продуктовой сделки
 
ЭкономикаЦены на нефтьТурцияСтамбулООНВЭФ-2022Украина
 
 
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