https://ria.ru/20220927/sanktsii-1819859693.html

Орбан призвал Брюссель ответить, как долго будут продолжаться санкции

Орбан призвал Брюссель ответить, как долго будут продолжаться санкции - РИА Новости, 27.09.2022

Орбан призвал Брюссель ответить, как долго будут продолжаться санкции

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что вся Европа ждет от Брюсселя ответ, как долго будут продолжаться санкции, и призвал к переговорам на эту тему с... РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T17:07

2022-09-27T17:07

2022-09-27T17:23

сша

экономика

венгрия

виктор орбан

евросоюз

санкции в отношении россии

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БУДАПЕШТ, 27 сен - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что вся Европа ждет от Брюсселя ответ, как долго будут продолжаться санкции, и призвал к переговорам на эту тему с США, "пока не стало слишком поздно"."Европейским предприятиям сложно или вообще невозможно справляться с санкционными ценами на энергию. Мы ждем ответа, вся Европа ждет ответа из Брюсселя на вопрос, до каких пор мы будем это делать (вводить санкции). Если так будет продолжаться, это затронет всю Европу. Пришло время откровенно поговорить об этом с нашими американскими друзьями. Пока не стало слишком поздно", - написал Орбан в соцсетях. Ранее Орбан заявил, что Венгрия первой в Европе запускает национальные консультации, чтобы узнать мнение граждан о санкциях ЕС против РФ.Ранее Орбан заявил, что против России введено 11 тысяч санкций, однако они не увенчались успехом, а вызванные ими инфляция и дефицит энергии могут поставить Европу на колени. По его словам, Европе необходимо изменить санкционную политику, потому что иначе ситуация будет непростой, континент сам делает свою жизнь дороже и усложняет положение собственной промышленности. Премьер Венгрии считает санкции "необычайными", поскольку их вводят "энергетические карлики против энергетического гиганта".Его советник по политическим вопросам Балаж Орбан заявил, что санкции, введенные Евросоюзом против России, не оправдали ожиданий, поэтому, вероятно, будут пересмотрены в новом политическом сезоне. Представитель венгерского МИД Тамаш Менцер также заявил, что осенью можно ожидать пересмотра санкционной политики Евросоюза, поскольку с наступлением холодов "реальность стучится в каждую дверь" в Западной Европе.Представитель венгерского правительства Александра Сенткирайи заявила, что санкции Евросоюза - это оружие, которое выстрелило в обратную сторону, вследствие чего Европа стала беднее, а Россия - богаче. По результатам опроса центра изучения общественного мнения Szazadveg, более 70% венгров считают, что антироссийские санкции вредят Европе, в том числе Венгрии.

https://ria.ru/20220927/krizis-1819509129.html

https://ria.ru/20220924/sanktsii-1819193863.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

сша, экономика, венгрия, виктор орбан, евросоюз, санкции в отношении россии