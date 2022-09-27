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Новому пакету санкций ЕС против России могут помешать три страны, пишут СМИ
Новому пакету санкций ЕС против России могут помешать три страны, пишут СМИ - РИА Новости, 27.09.2022
Новому пакету санкций ЕС против России могут помешать три страны, пишут СМИ
Проект нового пакета санкций против РФ могут вынести на обсуждение в ЕС в среду с целью принять его к концу недели, но помешать этим планам может позиция... РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T10:31
2022-09-27T10:31
2022-09-27T10:31
в мире
венгрия
кипр
евросоюз
россия
санкции в отношении россии
мальта
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Проект нового пакета санкций против РФ могут вынести на обсуждение в ЕС в среду с целью принять его к концу недели, но помешать этим планам может позиция Венгрии, а также Кипра и Мальты, пишет газета Financial Times.Как отмечается, в ЕС ожидают, что проект новых мер может быть вынесен для обсуждения среди послов стран блока "уже завтра, с тем, чтобы принять его к концу недели"."Но этот календарь может легко сбиться, если Венгрия, и в некоторой степени Кипр и Мальта, откажутся подыграть", - пишет издание.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, венгрия, кипр, евросоюз, россия, санкции в отношении россии, мальта
В мире, Венгрия, Кипр, Евросоюз, Россия, Санкции в отношении России, Мальта
Новому пакету санкций ЕС против России могут помешать три страны, пишут СМИ
Financial Times: Венгрия, Кипр и Мальта могут помешать ЕС принять санкции против России