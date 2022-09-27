https://ria.ru/20220927/sanktsii-1819712647.html

Новому пакету санкций ЕС против России могут помешать три страны, пишут СМИ

Новому пакету санкций ЕС против России могут помешать три страны, пишут СМИ - РИА Новости, 27.09.2022

Новому пакету санкций ЕС против России могут помешать три страны, пишут СМИ

Проект нового пакета санкций против РФ могут вынести на обсуждение в ЕС в среду с целью принять его к концу недели, но помешать этим планам может позиция... РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T10:31

2022-09-27T10:31

2022-09-27T10:31

в мире

венгрия

кипр

евросоюз

россия

санкции в отношении россии

мальта

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Проект нового пакета санкций против РФ могут вынести на обсуждение в ЕС в среду с целью принять его к концу недели, но помешать этим планам может позиция Венгрии, а также Кипра и Мальты, пишет газета Financial Times.Как отмечается, в ЕС ожидают, что проект новых мер может быть вынесен для обсуждения среди послов стран блока "уже завтра, с тем, чтобы принять его к концу недели"."Но этот календарь может легко сбиться, если Венгрия, и в некоторой степени Кипр и Мальта, откажутся подыграть", - пишет издание.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.

https://ria.ru/20220927/evropa-1819623168.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, венгрия, кипр, евросоюз, россия, санкции в отношении россии, мальта