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Сальдо отправится в Москву, чтобы передать обращение к Путину

Сальдо отправится в Москву, чтобы передать обращение к Путину - РИА Новости, 27.09.2022

Сальдо отправится в Москву, чтобы передать обращение к Путину

Глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо поедет в Москву, чтобы передать президенту РФ Владимиру Путину обращение о вхождении области в состав... РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T18:27

2022-09-27T18:27

2022-09-27T18:31

россия

москва

владимир сальдо

владимир путин

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ХЕРСОН, 27 сен - РИА Новости. Глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо поедет в Москву, чтобы передать президенту РФ Владимиру Путину обращение о вхождении области в состав России, сообщил РИА Новости заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов."Конечно, он отправится в Москву, обращение же надо везти. Он обязательно поедет и обращение будет передавать", - сказал Стремоусов.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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