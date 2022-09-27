https://ria.ru/20220927/rossiya-1819794596.html
Минобороны отказалось требовать принудительного возвращения россиян
Минобороны отказалось требовать принудительного возвращения россиян - РИА Новости, 27.09.2022
Минобороны отказалось требовать принудительного возвращения россиян
Минобороны РФ в рамках частичной мобилизации не обращалось к Казахстану, Грузии и другим странам по вопросам якобы принудительного возвращения российских... РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T14:42
2022-09-27T14:42
2022-09-27T15:02
специальная военная операция на украине
россия
грузия
безопасность
казахстан
министерство обороны рф (минобороны рф)
частичная мобилизация в россии
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МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Минобороны РФ в рамках частичной мобилизации не обращалось к Казахстану, Грузии и другим странам по вопросам якобы принудительного возвращения российских граждан - и не планирует этого делать, сообщило ведомство."Минобороны России в рамках проведения частичной мобилизации никаких обращений к государственным органам Республики Казахстан, Грузии, других стран по вопросам якобы принудительного возвращения находящихся там российских граждан в Россию не направляло, не разрабатывало и не планирует", - сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20220927/mobilizatsiya-1819701952.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, грузия, безопасность, казахстан, министерство обороны рф (минобороны рф), частичная мобилизация в россии
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14:42 27.09.2022 (обновлено: 15:02 27.09.2022)
Минобороны отказалось требовать принудительного возвращения россиян
Минобороны не будет просить Казахстан и Грузию о принудительном возвращении россиян