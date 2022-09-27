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Минобороны отказалось требовать принудительного возвращения россиян - РИА Новости, 27.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220927/rossiya-1819794596.html
Минобороны отказалось требовать принудительного возвращения россиян
Минобороны отказалось требовать принудительного возвращения россиян - РИА Новости, 27.09.2022
Минобороны отказалось требовать принудительного возвращения россиян
Минобороны РФ в рамках частичной мобилизации не обращалось к Казахстану, Грузии и другим странам по вопросам якобы принудительного возвращения российских... РИА Новости, 27.09.2022
2022-09-27T14:42
2022-09-27T15:02
специальная военная операция на украине
россия
грузия
безопасность
казахстан
министерство обороны рф (минобороны рф)
частичная мобилизация в россии
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МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Минобороны РФ в рамках частичной мобилизации не обращалось к Казахстану, Грузии и другим странам по вопросам якобы принудительного возвращения российских граждан - и не планирует этого делать, сообщило ведомство."Минобороны России в рамках проведения частичной мобилизации никаких обращений к государственным органам Республики Казахстан, Грузии, других стран по вопросам якобы принудительного возвращения находящихся там российских граждан в Россию не направляло, не разрабатывало и не планирует", - сказали в ведомстве.
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россия, грузия, безопасность, казахстан, министерство обороны рф (минобороны рф), частичная мобилизация в россии
Специальная военная операция на Украине, Россия, Грузия, Безопасность, Казахстан, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Частичная мобилизация в России
14:42 27.09.2022 (обновлено: 15:02 27.09.2022)
 
Минобороны отказалось требовать принудительного возвращения россиян

Минобороны не будет просить Казахстан и Грузию о принудительном возвращении россиян

© РИА Новости / Владимир Иванов / Перейти в медиабанкАвтомобильный пункт пропуска "Верхний Ларс" на грузино-российской границе
Автомобильный пункт пропуска Верхний Ларс на грузино-российской границе - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
© РИА Новости / Владимир Иванов
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Автомобильный пункт пропуска "Верхний Ларс" на грузино-российской границе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Минобороны РФ в рамках частичной мобилизации не обращалось к Казахстану, Грузии и другим странам по вопросам якобы принудительного возвращения российских граждан - и не планирует этого делать, сообщило ведомство.
"Минобороны России в рамках проведения частичной мобилизации никаких обращений к государственным органам Республики Казахстан, Грузии, других стран по вопросам якобы принудительного возвращения находящихся там российских граждан в Россию не направляло, не разрабатывало и не планирует", - сказали в ведомстве.
Автомобили на КПП Верхний Ларс на границе России и Грузии - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
09:46
Мобилизационный пункт военкомата развернут на КПП в Северной Осетии
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияГрузияБезопасностьКазахстанМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Частичная мобилизация в России
 
 
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