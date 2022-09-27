https://ria.ru/20220927/rossiya-1819794596.html

Минобороны отказалось требовать принудительного возвращения россиян

Минобороны отказалось требовать принудительного возвращения россиян - РИА Новости, 27.09.2022

Минобороны отказалось требовать принудительного возвращения россиян

Минобороны РФ в рамках частичной мобилизации не обращалось к Казахстану, Грузии и другим странам по вопросам якобы принудительного возвращения российских... РИА Новости, 27.09.2022

2022-09-27T14:42

2022-09-27T14:42

2022-09-27T15:02

специальная военная операция на украине

россия

грузия

безопасность

казахстан

министерство обороны рф (минобороны рф)

частичная мобилизация в россии

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МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Минобороны РФ в рамках частичной мобилизации не обращалось к Казахстану, Грузии и другим странам по вопросам якобы принудительного возвращения российских граждан - и не планирует этого делать, сообщило ведомство."Минобороны России в рамках проведения частичной мобилизации никаких обращений к государственным органам Республики Казахстан, Грузии, других стран по вопросам якобы принудительного возвращения находящихся там российских граждан в Россию не направляло, не разрабатывало и не планирует", - сказали в ведомстве.

https://ria.ru/20220927/mobilizatsiya-1819701952.html

россия

грузия

казахстан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, грузия, безопасность, казахстан, министерство обороны рф (минобороны рф), частичная мобилизация в россии